24H Mans 2023 – Positions des Porsche sur la grille de départ suite à l’Hyperpole

L’équipe d’usine Porsche Penske Motorsport a décroché les quatrième et septième places lors de l’Hyperpole des 24 Heures du Mans 2023. Dans leur Porsche 963, Felipe Nasr, Mathieu Jaminet et Nick Tandy abordent la course sur les 13 626 kilomètres du Circuit des 24 Heures depuis la deuxième ligne de grille. Frédéric Makowiecki, Michael Christensen et Dane Cameron s’alignent sur la grille trois positions derrière. Le prototype hybride Porsche 963 n°6 partagé par Kévin Estre, André Lotterer et Laurens Vanthoor se lance dans la classique d’endurance depuis la neuvième position.

Dans des températures estivales, les pilotes avaient 30 minutes jeudi soir pour se battre pour les meilleures places sur la grille. Porsche Penske Motorsport avait désigné le Français Frédéric Makowiecki pour piloter la Porsche 963 n°5, avec le Brésilien Felipe Nasr au volant de la voiture n°75. Makowiecki n’est intervenu qu’après 15 bonnes minutes pour augmenter les chances d’un parcours sans faute. À la fin de son unique tour lancé, la Porsche n°5 s’est retrouvée coincée derrière un rival, a perdu des fractions de secondes critiques et a enregistré un temps de 3:25.176 minutes.

Nasr a attendu trois minutes de plus avant de tenter sa chance. Lorsque la séance a été arrêtée en raison d’un véhicule en feu sur la ligne droite de Mulsanne, sa poursuite s’est arrêtée brutalement. Alors qu’il restait à peine plus de cinq minutes au compteur, l’hyperpôle était redémarré. Alors que Makowiecki n’a pas fait d’autre tentative, le Brésilien a repris la piste avec un nouveau train de pneus de course Michelin. Son temps de 3:24.531 minutes l’a placé ainsi que ses coéquipiers Nick Tandy (Royaume-Uni) et Mathieu Jaminet (France) sur la quatrième place de la grille. Samedi, le trio Makowiecki, Dane Cameron (USA) et Michael Christensen (Danemark) s’alignent sur la grille à la septième place.

La voiture n°6 partagée par les pilotes d’usine Kévin Estre, André Lotterer et Laurens Vanthoor s’attaquera à la course du centenaire de la plus grande épreuve d’endurance au monde depuis la 9e position. Lors de la séance de qualification de mercredi, le trio a raté de peu l’entrée dans l’hyperpole des huit hypercars les plus rapides. La Porsche 963 alignée par l’équipe cliente Hertz Team Jota prend le départ de la classique d’endurance à partir de la 16e position.

Au total, huit Porsche 911 RSR concourent dans la catégorie GTE-Am.

« Quatrième place – toutes nos félicitations à l’équipe. Nous ne pensions pas nécessairement que nous aurions l’hypercar la mieux placée sur la grille selon la réglementation LMDh. Mais nous nous sommes tout de même battus pour cela. Le drapeau rouge pendant la séance nous a un peu aidés. Cela nous a donné une chance de nous débrouiller et de faire une autre tentative avec la voiture n°75. Nous devions juste nous assurer que la voiture revenait avec suffisamment de carburant dans le réservoir. Un grand merci également à nos collaborateurs de chez nous à Weissach. Nous avons eu une semaine difficile avec des activités imprévues et nous avons reçu un excellent soutien de leur part qui est allé au-delà de ce qui est normal. », a déclaré Urs Kuratle, directeur du programme LMDh chez Porsche.

« C’est un bon résultat pour nous avec les positions quatre et sept sur la grille. A cause du drapeau rouge, nous avons dû changer nos plans à court terme et mettre à jour rapidement nos calculs de carburant et d’énergie pour donner à Felipe Nasr une chance de faire un tour rapide. Lui et Fred Makowiecki ont fait un excellent travail. Maintenant, nous sommes impatients de commencer les 24 Heures du Mans. », a déclaré Jonathan Diuguid, directeur général de Porsche Penske Motorsport.

Positions sur la grille des 24 Heures du Mans 2023

Catégorie Hypercar

1. Fuoco/Molina/Nielsen (I/E/DK), Ferrari #50, 3:22.982 minutes

2. Pier Guidi/Calado/Giovinazzi (I/UK/I), Ferrari #51, 3:23.755 minutes

3. Hartley/Buemi/Hirakawa (NZ/CH/J) Toyota #8, 3:24.451 minutes

4. Jaminet/Nasr/Tandy (F/BR/UK), Porsche 963 #75, 3:24.531 minutes

7. Cameron/Christensen/Makowiecki (USA/DK/F), Porsche 963 #5, 3:25.176 minutes

9. Estre/Lotterer/Vanthoor (F/D/B), Porsche 963 #6

16. Félix da Costa/Stevens/Ye (P/UK/CHN), Porsche 963 #38

Catégorie GTE-Am

1. Catsburg/Keating/Varrone (NL/USA/ARG), Corvette #33, 3:53.092 minutes

2. Al Harthy/Dinan/Eastwood (OMN/USA/IRL), Aston Martin #25, 3:53.905 minutes

3. Flohr/Castellacci/Rigon (CH/I/I), Ferrari #54, 3:54.582 minutes

9. Andlauer/Pedersen/C. Ried (F/DK/D), Porsche 911 RSR #77

10. Barker/Pera/Wainwright (Royaume-Uni/I/Royaume-Uni), Porsche 911 RSR #86

12. Bovy/Frey/Gatting (B/CH/DK), Porsche 911 RSR #85,

13. Cressoni/Picariello/Schiavoni (I/B/I), Porsche 911 RSR #60

15. Cairoli/Hyett/Jeannette (I/USA/USA), Porsche 911 RSR #56

16. Fassbender/Rump/Lietz (IRL/EST/A), Porsche 911 RSR #911

17. Hardwick/Heylen/Robichon (USA/B/CDN), Porsche 911 RSR #16

20. J. Ried/Tincknell/Yount (D/UK/USA), Porsche 911 RSR #88

Photos : 4Legend.com