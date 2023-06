Lors des 24 Heures du Mans 2023, une étonnante sculpture était exposée devant le Porsche Experience Center Le Mans : un pilote jaune géant jouant avec une Porsche 718 Cayman GT4 RS à taille réelle. Il s’agit de l’œuvre de Chris Labrooy, intitulé « Dream Big » (rêver grand).



La figure plus grande que nature s’élève du sol comme un hommage amusant à nos rêves d’enfance. C’est une invitation à réfléchir sur notre parcours de vie et cela nous inspire à nous demander : où nos rêves nous mèneront-ils ensuite?

Réalisée en 2022 par l’artiste écossais Chris Labrooy, cette œuvre est complétée par l’interaction du public, par les souvenirs qu’elle crée, et par les échanges et le partage qu’elle suscite.

Elle a été dévoilée lors de la Miami Art Week fin 2022 et exposée sur la plage du Pérez Art Museum. Fan de Porsche depuis toujours, Chris Labrooy a déjà fait sensation dans le monde de Porsche avec son approche colorée et surréaliste de son métier. Il a contribué au projet The Art Of Dreams – une série d’installations artistiques interactives lancée par Porsche en 2021 – ainsi que ses réflexions sur la créativité, pourquoi il aime les voitures Porsche et comment le Web3 et les NFT ont le pouvoir de révolutionner le monde artistique. Il est d’ailleurs l’auteur de superbes réalisations en 3D semblant réelles comme les Porsche 911 dans des piscines.

Le mandat de Porsche était de créer une œuvre d’art explorant le thème des rêves tout en intégrant une voiture dans le cadre de l’installation, ce qui était un défi qui a enthousiasmé l’artiste. Sa conception – une structure métallique en acier avec une peau en fibre de verre – a duré environ quatre mois, du début à la fin.

Selon Chris Labrooy, les passionnés de voitures naissent généralement toujours jeunes. Étant un passionné de voitures depuis aussi longtemps qu’il se souvienne, il rampait sur le sol en poussant une voiture moulée sous pression. Les voitures ont un moyen de stimuler l’imagination d’enfant qui est difficile à secouer, et la sculpture « Dream Big » représente cette idée.

L’œuvre a été spécifiquement développée comme une installation extérieure, utilisant une couleur audacieuse le jaune Signal, une peinture emblématique de Porsche. Cette teinte a vraiment aidé à réduire tout bruit visuel.

Photos : 4Legend.com