24H Nürburgring 2023 – Audi dévoile les décorations historiques de ses R8 LMS

Audi Sport customer racing participera à la 51ème édition des 24 heures du Nürburgring du 18 au 21 mai 2023 avec quatre Audi R8 LMS décorées de designs d’époque. Les livrées expressives d’Audi reflètent son histoire dans le sport automobile. Elles rappellent au public des moments inoubliables de la marque en course et en rallye. Sur le plan sportif, Audi, en tant que marque la plus victorieuse de la dernière décennie, vise déjà sa septième victoire au classement général après 2012, 2014, 2015, 2017, 2019 et 2022.

« Cette année, le public du Nürburgring peut se réjouir d’une apparition spéciale. Les quatre Audi R8 LMS offrent aux nombreux fans de cette course et de la marque Audi, ainsi qu’aux photographes et cameramen, une réinterprétation passionnante de livrées inoubliables. », a déclaré Rolf Michl, Responsable d’Audi Motorsport. Le public se souvient instantanément des temps légendaires des quatre anneaux du sport automobile. « Après six victoires au cours des onze dernières années, nous voulons maintenant courir pour remporter notre septième succès sur la plus grande course d’endurance du monde. L’équipe du département de design d’Audi s’est inspirée de motifs historiques pour développer quatre nouveaux designs pour l’Audi R8 LMS. Ils sont tout à fait uniques, mais rappellent immédiatement les anciennes voitures de course Audi. », a déclaré Chris Reinke, Responsable Audi Sport customer racing. Chacune des quatre voitures de sport GT3 présente des caractéristiques propres à chaque époque. Alors que ces quatre voitures de course concourront pour le compte d’Audi Sport customer racing, l’équipe privée Scherer Sport PHX amènera deux autres R8 LMS dans l’Eifel.

Le flair américain au Nürburgring : Numéro 1

L’Audi Sport Team Scherer PHX se présente comme le vainqueur de l’année dernière avec le numéro 1. L’équipe de la région de l’Eifel a déjà remporté la course quatre fois avec Audi. Pour de nombreux fans de la marque, le design de la voiture portant le numéro de départ tant convoité est associé à des succès légendaires. Le fond blanc avec les couleurs historiques d’Audi Sport rappelle l’apparence des modèles avec lesquels Audi a fait sensation au pays des opportunités en 1988 et 1989. L’Audi 200 quattro a remporté la série de courses Trans-Am aux États-Unis en 1988, tandis que la spectaculaire Audi 90 quattro a été une star de l’IMSA GTO un an plus tard. À l’époque, Audi a réussi à passer du rallye à la course sur circuit avec le système de transmission intégrale quattro. Frédéric Vervisch, qui a fêté l’an dernier sa deuxième victoire sur la course de 24 heures après 2019, partage la première place avec ses collègues pilotes Audi Sport Mattia Drudi et Ricardo Feller, ainsi qu’avec Dennis Lind.

Le Mans adresse ses salutations : Numéro 22

L’apparence de l’Audi R8 LMS de l’Audi Sport Team Car Collection renvoie à une ère de haute technologie : en 2012, Audi a été l’un des pionniers de l’électrification dans le sport automobile avec la voiture de sport hybride Audi R18 e-tron quattro. L’entreprise est entrée dans l’histoire avec la technologie e-tron en remportant trois victoires consécutives au Mans. En contraste avec la couleur de base, les surfaces gris argent reprennent le design du circuit imprimé qui caractérise les voitures de sport du Mans depuis 2012. Les surfaces noires mates au-dessus des roues de l’Audi R8 LMS symbolisent les ailes ouvertes qui étaient obligatoires dans les courses LMP1 à l’époque. Les lignes rouges et les surfaces inclinées sont d’autres caractéristiques de cette époque. Les quatre jeunes pilotes Audi Sport Luca Engstler, Max Hofer, Gilles Magnus et Dennis Marschall se relaient au volant de la R8 LMS numéro 22 sur le circuit du Nürburgring.

Un regard jaune pour l’enfer vert : Numéro 39

L’Audi R8 LMS portant le numéro de départ 39 commence la série de design par un retour à l’époque la plus ancienne. La combinaison caractéristique des bandes jaunes sur tout le pourtour et des couleurs historiques d’Audi Sport (brun acajou, gris et rouge sur fond blanc) représente les années de rallye. À cette époque, la transmission intégrale quattro d’Audi a gagné les spéciales et le cœur de nombreux fans. Entre 1984 et 1987, plusieurs modèles de ce modèle ont remporté des titres de champion du monde et ont remporté des compétitions légendaires telles que le Rallye de Monte-Carlo, le Rallye de San Remo et le Rallye Safari. Christopher Haase et Christopher Mies – tous deux doubles vainqueurs des 24 heures du Nürburgring – se relaient dans cette voiture de course avec leur collègue pilote Audi Sport Patric Niederhauser. L’Audi Sport Team Land, vainqueur en 2017, est au volant de cette Audi.

L’argent pour les champions : Numéro 40

Trois champions, un enfer vert : Les trois anciens champions Audi DTM prendront le départ de l’Audi Sport Team Scherer PHX avec un numéro très spécial : Mike Rockenfeller, Timo Scheider et Martin Tomczyk se partageront le numéro 40 pour marquer le 40ème anniversaire d’Audi Sport GmbH. Chacun d’entre eux a déjà remporté le DTM – Rockenfeller en 2013, Scheider en 2008 ainsi qu’en 2009 et Tomczyk en 2011. En outre, Scheider est monté sur le podium des vainqueurs des 24 heures du Nürburgring il y a exactement 20 ans et a été l’un des vainqueurs des 24 heures de Spa pour Audi il y a douze ans. Rockenfeller a triomphé dans l’Eifel en 2006, a établi un nouveau record de distance aux 24 heures du Mans avec Audi en tant que vainqueur en 2010 et a remporté les 24 heures de Daytona la même année.

Les trois anciens pilotes d’usine Audi débutent dans le design qui a marqué le début d’une ère marquante chez Audi Sport en 1992. La couleur de base, l’argent, symbolise l’histoire remarquable de l’entreprise dans le domaine du sport. Associée au décor rouge et aux quatre anneaux bien visibles, cette combinaison de couleurs caractérise désormais l’apparence de la marque en sport automobile, par exemple à l’apogée des voitures de super-tourisme au milieu des années 1990. L’Audi A4 quattro a dominé cette catégorie en 1996, remportant sept titres mondiaux. Même au début de l’ère LMP au Mans dans la décennie suivante, la combinaison de l’argent et du rouge caractérisait les carrosseries des modèles Audi R8 et R10 TDI.

Avec leurs designs très différents, les quatre voitures de course sont individuelles, frappantes et incomparables. Une caractéristique identique de ce quatuor est également synonyme d’une attention particulière portée aux détails : dans le cas du logo Audi Sport, les concepteurs remplacent la version rouge actuelle pour l’anniversaire par la variante tricolore originale, qui a même été protégée par un brevet en tant que marque verbale et figurative entre 1981 et 2021.

Deux solides équipes de pilotes privées complètent l’équipe

En plus de ces quatre voitures de course engagées pour le compte d’Audi Sport customer racing, deux autres R8 LMS se disputeront les meilleurs résultats : l’équipe Scherer Sport PHX équipe les deux cockpits GT3 avec des experts de la Nordschleife. Le numéro 5 est partagé par Frank Stippler, pilote Audi Sport et double vainqueur, Alexander Sims, également ancien vainqueur, ainsi que Renger van der Zande et Vincent Kolb. Le numéro 16 est occupé par le pilote Audi Sport Markus Winkelhock, trois fois vainqueur. Son collègue Ricardo Feller, pilote Audi Sport, ainsi que les pilotes Michele Beretta et Kim Luis Schramm complètent le plateau. En outre, il y a des équipes avec l’Audi RS 3 LMS dans la classe TCR.

Lors de cette 51ème édition de la classique d’endurance, les fans peuvent donc s’attendre à une performance de premier ordre de la part d’Audi Sport et de ses équipes. Après les qualifications des 18 et 19 mai, le départ de la course de 24 heures sera donné le 20 mai à 16 heures. Les fans pourront suivre la course sur place, sur l’un des nombreux points d’observation le long des 25,378 kilomètres de la piste, ou sur le livestream de 24h Race ou via le nouveau flux audio qui remplacera l’ancienne diffusion FM de cette année. Audi assure une couverture complète de la course sur ses canaux de médias sociaux et offre une gamme complète de services sur audi-mediacenter.com, du matériel photographique aux rapports préliminaires, intermédiaires et finaux.

Photos : Audi