Fourgon blindé Volkswagen T2 Fontauto – 1975

Les salons automobiles de véhicules anciens comme le Techno Classica 2023 qui se tient chaque année à Essen permet de faire de belles découvertes comme ce rare et méconnu véhicule de transport de fonds blindé VW T2 réalisé par le carrossier italien Fontauto.

Le Combi de Volkswagen a été utilisé pour de nombreuses taches et a été parfois transformé de manière surprenante. La société italienne Fontauto s’est faite une spécialité depuis plus d’un siècle dans le domaine du blindage automobile pour diverses applications : transport de fonds et d’objets de valeur, sécurité des personnes. La carrosserie italienne basée à Cuneo (entre Turin et Nice) réalise le blindage de voitures, le blindage de véhicules industriels pour le transport de valeurs et d’argent, la préparation et blindage de véhicules spéciaux pour le transport de troupes, d’équipes anti-terroristes et pour le mouvement des prisonniers, le blindage de véhicules militaires légers, des kits de blindage amovibles pour véhicules militaires lourds, des corsages pare-balles et même des conteneurs et shelters spéciaux pour toutes interventions.

Ce savoir-faire acquis au fil des décennies permet de réaliser divers véhicules et notamment des fourgons blindés sur base de véhicules utilitaires existants. L’un d’eux est le VW T2 qui a été transformé en véhicule blindé afin de transporter de l’argent et des objets de valeur dans un espace protégé à l’arrière. Il semblerait que seulement cinq modèles aient été produits.

Cet exemplaire de 1975 provient d’Italie et a été récemment vendu pour « seulement » 19 000 euros, ce qui paraît peu vu sa rareté et son estimation de 40 000 à 45 000 euros. Ce modèle a vécu en Sicile à Ragusa (RG) et possédait à sa vente encore les plaques d’immatriculation noires et le premier livret d’enregistrement. Ce véhicule est bien conservé et a été récupéré dans un entrepôt secondaire lors de la fermeture d’une société de transport de fonds qui le possédait.

A l’extérieur, des modifications ont été apportées sans trop dénaturées l’aspect typique du Volkswagen T2 : pare-brise blindé en 2 parties (ressemblant à celui d’un VW T1), suppression des poignées à l’exception de celle de la porte du conducteur (chaque porte est gérée par une commande électronique depuis l’intérieur), vitrages blindés de 2,5 cm d’épaisseur, grilles de protection sur les fenêtres arrière, doublage des panneaux de carrosserie via des plaques de blindage pare-balles, incluant la protection du réservoir d’essence, longues portées sur le pare-chocs avant.

Le véhicule est également équipé d’un circuit de recyclage de l’air lui permet de résister aux attaques au gaz. L’entrée d’air se situe derrière la porte du conducteur, en-dessous d’un miroir servant à l’opérateur assis à l’arrière pour voir ce qui se passe sur le côté gauche.

Une caméra de recul est intégrée à l’arrière et est protégée via une petite vitre blindée afin de voir via un écran cathodique ce qui se passe à l’arrière.

La porte avant passager ainsi que la porte latérale arrière possèdent chacune une trappe permettant de sortir et d’introduire de l’argent sans ouvrir le fourgon blindé.

Enfin, il possède un gyrophare bleu sur son toit tout comme une sirène et une radio CB ainsi qu’un téléphone permettant de communiquer avec le siège de la société de transport de fonds mais aussi avec la police.

L’aménagement intérieur est totalement inattendu et spécifique à l’utilisation de ce véhicule. Le poste de conduite est assez classique avec la présence sur la console centrale de divers boutons et voyants relatifs à chaque dispositifs du véhicule : sirène, verrouillage/déverouillage des portes, lumières, … Le conducteur gère la conduite et un équipier peut prendre place à l’avant.

La spécificité de ce fourgon blindé se trouve à l’arrière via un disposition unique : un autre convoyeur de fonds prend place sur une banquette arrière afin de gérer les communications avec l’extérieur et le contrôle arrière tout comme gérer la sortie et l’entrée des fonds.

Il a à sa disposition en face de lui une radio CB, un petit écran relié à la caméra arrière, un radio téléphone ainsi que l’unité de ventilation filtrant l’air entrant. Il a également à portée de mains des extincteurs en cas d’incendie. Un petit strapontin est également présent à ses côtés afin d’accueillir si besoin un autre convoyeur de fonds. Une roue de secours est également présente à côté de la porte latérale. Cette dernière a une trappe permettant de transvaser les fonds vers l’extérieur voire de les accueillir.

Ce VW T2 est également équipé d’une petite salle blindée accueillant l’argent ou les objets de valeur. Elle se situe à l’arrière au-dessus du moteur et derrière l’opérateur arrière. Une porte coulissante se verrouillant permet de la sécuriser. Un système d’extincteur peut être déclenché afin de protéger la précieuse cargaison.

Côté motorisation, le moteur est d’origine : un Flat 4 de 1584 cm3 développant 50 ch. Le compartiment moteur n’est pas protégé.

