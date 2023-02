ABT Sportsline engage une Lamborghini au Nürburgring et va personnaliser l’Urus

ABT Sportsline revient sur la Nordschleife et relève l’un des plus grands défis du sport automobile lors de la légendaire course des 24 Heures du Nürburgring. Du 18 au 21 mai 2023, l’équipe concourra avec une Lamborghini Huracán GT3 EVO2. C’est le début d’un nouveau partenariat en sport automobile avec la marque italienne de voitures de sport, conçu pour le long terme. Le portefeuille de réglages d’ABT sera également élargi pour inclure la marque Lamborghini en 2023 avec des offres pour le spectaculaire Urus.

« Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat avec le sport automobile. Lamborghini est une grande marque chargée d’histoire et de passion pour le sport automobile et les voitures de sport. Nous avons déjà vécu de nombreux moments émouvants sur la Nordschleife au cours des deux dernières décennies et nous voulons maintenant commencer un nouveau chapitre avec Lamborghini. Les préparatifs ont déjà commencé. », a déclaré Thomas Biermaier, PDG d’ABT Sportsline. Le programme comprend des essais routiers ainsi que la participation à deux manches de la « Nürburgring Langstrecken-Serie » (NLS) avant la course de 24 heures avec la possibilité d’autres courses en préparation pour la saison 2024.

Pour ABT, ce sera la dixième participation à ce classique des courses de longue distance. Les débuts ont eu lieu en 1999 avec une Audi A4 quattro de course propulsée au gaz naturel – un concept d’entraînement innovant à l’époque. Les engagements avec l’ABT-Audi TT-R DTM, l’Audi R8 LMS et la Bentley Continental GT3 ont suivi. Les meilleurs résultats ont été deux deuxièmes places aux éditions 2003 et 2009. ABT a concouru pour la dernière fois sur la Nordschleife du Nürburgring en 2017.

L’Urus est la première et la seule Lamborghini disponible avec une mise à niveau des performances ABT Power à ce jour. Au second semestre 2023, le SUV sportif redeviendra un pionnier et le premier représentant du constructeur italien de voitures de sport à devenir un véhicule complet ABT. Sa caractéristique la plus frappante : le pack aérodynamique exclusif.

« L’Urus est la super voiture de sport parmi les SUV. Avec notre pack aéro carbone, nous donnerons encore plus de vitesse et de drame à l’avant, aux flancs et à l’arrière. Nous avons également trouvé un nouveau design pour le jeu parfait de jantes forgées pour le véhicule – laissez-nous vous surprendre ! », a déclaré le directeur associé de la société bavaroise de préparation, Hans-Jürgen Abt.

Côté moteur, les clients peuvent s’attendre à beaucoup plus de puissance ABT qu’auparavant : la mise à niveau des performances, qui a été révisée une fois de plus, garantit une énorme augmentation des performances. Pour correspondre à cela, il y aura une mise à niveau de la suspension afin que l’Urus puisse exploiter pleinement les performances nouvellement acquises, même sur un terrain sinueux. De plus, la société bavaroise ajoutera de nouvelles touches sportives et luxueuses à l’intérieur pour augmenter également le facteur d’individualité dans le cockpit.

Photos : ABT