La Bugatti W16 Mistral dans les rues de Singapour

La Bugatti W16 Mistral prend le pouls de Singapour et s’imprègne de l’âme de cette cité-État insulaire, pétrie de traditions et de valeurs. Localisés au niveau du détroit qui relie l’océan indien et la mer de Chine méridionale, l’île de Singapour et ses 64 îlots constituent un carrefour spirituel où l’Orient rencontre l’Occident, où la nature jouxte la technologie, et où passé et avenir sont intimement liés.

Dans cette ville où se côtoient hauts gratte-ciels, chefs-d’œuvre architecturaux et patrimoine intemporel, la W16 Mistral se fond à merveille dans le décor. En effet, de la même manière que Singapour célèbre son héritage dans une ville qui ne cesse de se moderniser, l’équipe design de Bugatti s’est inspirée de l’élégance intemporelle de la Type 57 Roadster Grand Raid de 1934 pour dessiner la W16 Mistral.

Connue sous le nom de « ville jardin », Singapour incarne une certaine ouverture sur le monde qui fait irrésistiblement écho au sentiment de liberté absolue et d’aventure que l’on ressent au volant de l’ultime roadster de Bugatti, la W16 Mistral. Lors de son séjour sur l’île, l’hypersportive a fait escale devant plusieurs sites iconiques et lieux sacrés de la ville, s’intégrant toujours à la perfection dans ce cadre exceptionnel. L’emblématique Gardens by the Bay – véritable chef d’œuvre horticole de renommée mondiale situé sur le front de mer de Marina Bay – et son parc naturel d’une incroyable biodiversité s’étalant sur plus de 100 hectares sont devenus un haut lieu touristique de l’île. L’effervescent Central Business District – pôle financier asiatique de premier plan – se compose quant à lui de majestueux immeubles qui côtoient harmonieusement l’apaisante nature environnante. Dans cette ville où le passé rencontre le présent, où l’Orient se confond avec l’Occident, le temple de la relique de la dent de Bouddha et le Victoria Concert Hall offrent un élégant contraste et illustrent la diversité qui caractérise la cité insulaire. La W16 Mistral, elle aussi unique par son caractère et ses performances, se marrie parfaitement à un tel environnement.

Kostas Psarris, Directeur Régional Asie & Moyen-Orient chez Bugatti, a déclaré : « Le monde a observé avec admiration le développement de Singapour, devenue une économie solide et un lieu de vie des plus désirables. Ce n’est pas par hasard que tant de personnes très fortunées y ont élu domicile. Depuis l’ouverture récente de notre showroom, nous avons constaté un énorme intérêt pour Bugatti en Asie du sud-est. C’est donc un immense privilège de pouvoir accueillir la W16 Mistral ici. À l’instar de Singapour, cet incroyable roadster prouve qu’il n’existe aucune limite lorsque le désir de réussite est lui-même inépuisable. »

Pour dernière escale dans la ville, la W16 Mistral a choisi le showroom Bugatti à l’occasion de la présentation du véhicule aux clients. Ouvert en 2021 en partenariat avec Wearnes, leader dans la vente d’automobiles de luxe depuis 1906 en Asie du sud-est, ce showroom immersif constituait la vitrine idéale pour présenter la W16 Mistral à un parterre d’invités émerveillés par son design élégant et intemporel.

Photos : Bugatti