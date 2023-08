ABT Sportsline propose près de 500 ch pour l’Audi RS 3

L’Audi RS 3 est le représentant le plus puissant de la catégorie compacte d’Audi. L’année dernière, ABT Sportsline, le plus grand préparateur spécialisé dans les véhicules du Groupe VW, a fait monter la pression sur ce modèle et lui a donné une puissante amélioration des performances. Aujourd’hui, l’entreprise basée à Kempten fait mieux. Le moteur 5 cylindres de l’Audi RS 3 peut ainsi être préparée à 485 ch (357 kW) au lieu de 400 ch (294 kW).

Les ingénieurs d’ABT ont effectué le même travail sur la berline et le Sportback du modèle spécial limité Audi RS 3 Performance. Via l’ABT Power R, le moteur 2,5 TFSI sous le capot a une puissance de base de 407 ch (299 kW), pouvant aussi passer à 485 ch (357 kW), dont le couple augmente de 60 Nm.

Bien sûr, l’Audi RS 3 présentée l’année dernière est également toujours disponible avec l’ABT Power S. Dans cette version, la voiture de sport compacte produit 460 ch (338 kW) et dispose de 40 Nm de couple en plus que le modèle standard.

Tous les modèles sont compatibles avec l’application myABT. Cela permet d’avoir un aperçu des données de performance du véhicule. L’application permet également l’activation facultative de la vitesse maximale de 300 km/h.

Bien entendu, ABT Sportsline propose également des optimisations de suspension pour ces modèles RS 3 avec ressorts de suspension ABT, stabilisateurs sport ou suspension filetée ou sport. Visuellement, ces modèles RS 3 peuvent être encore améliorés avec la jante noire brillante ABT GR 20.

Photos : ABT