Volkswagen California CONCEPT 2023 – Un avant-goût du futur modèle

En 1988, le premier California conçu à partir d’un utilitaire de la marque (le VW T3) avait fait ses débuts au Salon de la Caravane. Exactement 35 ans et 260 000 véhicules produits plus tard, Volkswagen Véhicules Utilitaires présente le California CONCEPT en première mondiale à l’occasion du plus grand salon du secteur qui se tiendra à Düsseldorf fin août 2023. Le concept de van aménagé – basé sur le VW T7 Multivan allongé – dévoilé à cette occasion préfigure l’avenir de la gamme. La version de série de cette nouvelle génération du California devrait être construite dans l’usine allemande de Volkswagen à Hanovre à partir de 2024.

Tout est nouveau, mais rien ne change. Pour beaucoup, les modèles California Beach, Coast et Ocean sont l’incarnation de la liberté sur quatre roues. Avec le VW California CONCEPT, Volkswagen Véhicules Utilitaires dévoile l’avenir du camping-car le plus populaire de tous les temps à tous les visiteurs du Salon de la Caravane de Düsseldorf (qui se tiendra du 25 août au 3 septembre 2023).

Basé sur le T7 Multivan version longue, la nouvelle génération du VW California reste fidèle aux valeurs qui ont fait son succès par le passé. Des innovations enrichissent le double concept qui caractérise ce modèle unique. Le California réalise en effet à merveille la symbiose entre un confort d’utilisation absolu au quotidien et un camping-car prêt à partir pour l’aventure. Ce ne sont pas seulement les caractéristiques de conduite exceptionnelles du Multivan, lancé en 2021, combinées à 35 ans d’expérience, qui en font le van aménagé par excellence du moment.

Pour la première fois, le VW California CONCEPT offre également les avantages de la technologie hybride rechargeable pour une flexibilité accrue et un niveau de confort remarquable sur route. Puissant et économique, il est synonyme de mobilité responsable grâce à son autonomie en mode tout électrique. En outre, son aptitude à parcourir de longues distances est un gage de sécurité lorsque l’on s’éloigne des grands axes de circulation. Ce ne sont donc pas seulement les voisins sur le terrain de camping qui apprécieront le silence de la conduite en mode hybride. Et il va sans dire que ce van aménagé sera également « intelligent ». Associé à l’application interactive « Cali on Tour », le California 6.1 actuel est déjà l’un des véhicules les plus avancés sur son segment.

À bord du California CONCEPT, l’écran tactile dans la console de toit présent sur le California 6.1 se mue en afficheur format tablette. Il montrera une nouvelle facette intelligente du véhicule. Enfin, le nouveau California adoptera une seconde porte coulissante.

