Améliorations esthétiques des Bentley Continental GT et GTC Azure & Flying Spur S et Speed

Bentley a apporté un nouveau look aux Continental GT et GTC Azure, les membres de la famille Continental mettant l’accent sur le bien-être, le confort et le luxe, diamétralement opposés aux modèles S et Speed axés sur la performance.

Inspirées du Bentayga EWB Azure, le modèle de référence, les deux Bentley Continental GT sont désormais dotées d’un design de grille à ailettes verticales à la fois élégant et visuellement percutant. Cette grille exclusive se compose d’ailettes verticales en chrome brillant sur une calandre en nid d’abeilles noire. Les jantes Azure à dix rayons usinées et peintes en noir brillant de 22 pouces de la Flying Spur sont désormais incluses de série et créent l’harmonie avec les autres modèles de la gamme Azure.

Les emblématiques GT deux portes bénéficient également d’un nouveau capitonnage à losanges incurvés mettant l’accent sur le bien-être et les technologies au cœur de la gamme Azure.

Inclus de série sur les modèles Azure, les nouveaux tapis de protection épais bouclés sont plus luxueux que jamais. Les tapis épais bouclés Wilton 100% pure laine offrent l’apparence du velours et une impression d’opulence. Cette variété de laine est spécialement sélectionnée pour sa propreté et la pureté de sa couleur, qui est testée avant emploi pour vérifier qu’elle respecte les normes de qualité attendues. La couleur est appliquée grâce à la technique de la teinture en écheveaux qui permet un meilleur contrôle de la qualité et assure une meilleure concordance des couleurs. Le processus de fabrication n’implique aucun produit blanchissant et les tapis sont donc en laine pure et d’excellente qualité. Les tapis de protection épais bouclés sont disponibles en option quand ils ne sont pas inclus de série.

Sur l’ensemble des modèles, les tapis de série sont aussi devenus plus durables. Le nouveau tapis est désormais fabriqué à 100% en nylon recyclé. Il offre le même confort et la même qualité au toucher que le précédent tapis composé exclusivement de nylon vierge.

Sur la gamme Speed, une nouvelle finition grise moderne Granite est disponible en option pour les chromes extérieurs. Elle vient s’ajouter à la spécification Blackline en option pour offrir une esthétique plus sportive. Les Flying Spur Speed et S échangent la grille à ailettes droites contre une grille de calandre typique de Bentley inspirée des voitures de course des années 1920.

Une superbe finition technique en aluminium brossé Dark Tint Aluminium en option, déjà vue dans le Bentayga, a récemment été introduite sur les gammes Continental GT et Flying Spur et peut orner la planche de bord et les renforts de portières. Cette élégante finition qui rappelle la grille de calandre Bentley est fabriquée selon un processus complexe. L’aluminium est brossé avec précision dans différents sens pour obtenir un effet moderne en trois dimensions.

Une nouvelle peinture extérieure Topaz Blue, mélange intense de bleu et de vert, est disponible sur tous les modèles. Avec sa surface turquoise étincelante et comme sertie de diamants, elle offre une impression de calme et d’apaisement.

La dernière gamme de modèles Bentley est plus harmonieuse que jamais, ouvrant clairement la voie au bien-être et au luxe avec la famille Azure, et à la performance et l’engagement avec les modèles Speed et S.

Photos : Bentley