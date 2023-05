Installation d’une passerelle Porsche sur le circuit des 24 Heures du Mans

En vue des 100 ans des 24 Heures du Mans, l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) a entrepris quelques travaux majeurs comme la création d’un nouveau centre médical intégrant un hélisurface sur son toit, un réaménagement de son entrée principale mais aussi la création d’une nouvelle passerelle piétonne aux couleurs de Porsche.

La nouvelle passerelle Porsche – réservée aux piétons et disposant d’un accès PMR (Personnes à mobilité réduite) – permet de franchir la piste sur le partie sud du circuit Bugatti au niveau du circuit Maison Blanche jusqu’à la zone de la Porte Sud, aux abords du circuit International de Karting.

D’une longueur d’environ d’environ 70 mètres, et située avant le virage du raccordement (après les virages Porsche), cette passerelle permet d’optimiser la circulation piétonne lors des 24 Heures du Mans et du Mans Classic. Deux ascenseurs permettent aux PMR d’emprunter ce tout nouvel aménagement qui va grandement profiter aux spectateurs.

Pour ses 75 ans et le centenaire de la célèbre course d’endurance, le constructeur automobile de Stuttgart a ajouté un élément supplémentaire à ses couleurs non loin du Porsche Experience Center Le Mans. Cette passerelle ainsi que son installation a été financée par Porsche et sera très utile aux spectateurs auparavant contraints de faire un grand tout pour rejoindre l’intérieur du circuit.

La passerelle Porsche sera terminée et inaugurée avant l’édition 2023 des 24 Heures du Mans.

Photo : ACO