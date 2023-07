Au cœur de la fabrication de la Lamborghini Revuelto

Quelques mois seulement après le lancement officiel de la Revuelto, la première supercar hybride rechargeable HPEV (High Performance Electrified Vehicle) à moteur V12 de Lamborghini, des étapes importantes ont déjà été franchies. À ce jour, les commandes couvrent plus de deux années de production.

La Revuelto n’est pas seulement une innovation en termes de performances, de caractéristiques techniques et de stratégies d’entreprise, elle a également apporté une véritable révolution en termes de processus de production : La Manifattura Lamborghini Next Level exprime parfaitement ce changement de paradigme.

Ranieri Niccoli, Chief Manufacturing Officer d’Automobili Lamborghini, a commenté : « Pour fabriquer la Revuelto, nous avons compris que nous devions aller plus loin. Il s’agit d’une voiture hybride hautement personnalisable, mais construite selon des techniques artisanales traditionnelles. Nous avons relevé la barre pour la produire, en créant ce que nous appelons Manifattura Lamborghini Next Level : un système de production dont les personnes ont toujours été au cœur, mais que nous avons adapté pour fournir un produit beaucoup plus complexe et pour intégrer des processus que nous n’avions jamais utilisés auparavant. Avec l’introduction de la Revuelto, nous avons agrandi la surface occupée par les installations de l’entreprise de 172 000 mètres carrés, en investissant 150 millions d’euros dans la zone locale, ici à Sant’Agata Bolognese. »

Le système de production défini comme « Manifattura 4.0 » dénote un niveau d’innovation extrêmement élevé. Cela signifie que dans chaque processus, de la fabrication de la monocoque aux étapes de finition, chaque station individuelle de la ligne Revuelto se distingue par son impact high-tech qui, comme toujours chez Lamborghini, soutient – et ne remplace jamais – le travail indispensable de l’homme. Pour la Revuelto, cette synthèse d’habileté manuelle et d’innovation représente l’incarnation idéale du processus de production. Cette approche permet de réduire considérablement les risques d’erreur et d’augmenter la vitesse de production, au bénéfice de la qualité des voitures produites.

Le système qui gère les aspects mécaniques et technologiques est appelé MES (Manufacturing Executive System) et se caractérise par une approche innovante du processus de production. Dans ce système, l’opérateur est assisté à chaque étape par la machine, mais il peut aussi interagir avec elle à tout moment pour modifier certaines actions ou arrêter son fonctionnement pour intervenir manuellement. Dans les différents postes de travail, les opérateurs disposent d’un bracelet personnel qu’ils peuvent utiliser pour accéder au système et travailler via des écrans tactiles ou des tablettes. Le système MES gère harmonieusement certains des outils technologiques les plus avancés et les plus futuristes, notamment les « cobots » : des robots collaboratifs utilisés sur toutes les lignes (moteurs, assemblage et sellerie) qui nécessitent des actions répétitives, comme l’assemblage du pare-brise par exemple. En plus d’être collaboratifs avec l’homme au sens propre du terme, la particularité des cobots est qu’ils permettent d’éliminer largement la proportion d’imprécisions ou d’erreurs dans les activités réalisées.

Une autre innovation est la présence de véhicules à guidage automatique (AGV), des engins de manutention qui, dans certaines stations, transportent, en mode collaboratif, certains matériaux utilisés pour l’assemblage de la voiture.

Le véritable protagoniste de la Revuelto est la fibre de carbone, produite à l’aide de processus artisanaux et automatisés dans l’usine CFK de Lamborghini à Sant’Agata Bolognese. Il s’agit de l’élément structurel principal de la nouvelle voiture, utilisé pour réaliser non seulement le châssis monofuselage mais aussi une partie importante des éléments de la carrosserie. L’utilisation intensive de la fibre de carbone et d’autres matériaux ultralégers, combinée aux performances exceptionnelles du groupe motopropulseur, a permis d’obtenir le meilleur rapport poids/puissance de l’histoire de Lamborghini : 1,75 kg/ch. L’une des principales innovations de cette voiture est que la carrosserie est fabriquée en une seule pièce grâce à l’industrialisation totale du processus appelé Lamborghini Forged Technology. Pour la Revuelto, la valeur du traitement de la fibre de carbone est si élevée qu’elle a incité Lamborghini à agrandir et à moderniser l’usine CFK, qui s’étend aujourd’hui sur 16 200 mètres carrés. Dans cette usine également, les opérateurs ont la priorité sur tous les processus, même s’ils sont encore partiellement gérés par des machines. Actuellement, entre CFK et l’assemblage, quelque 500 opérateurs de production se consacrent au Revuelto.

C’est ainsi qu’est fabriquée la Revuelto, une voiture qui définit un nouveau concept en termes de performances, de sportivité et de plaisir de conduite grâce à une toute nouvelle architecture, un design innovant, une aérodynamique à la pointe de l’efficacité, un nouveau concept de châssis en fibre de carbone et un groupe motopropulseur de 1 015 ch.

La Revuelto, qui est maintenant en pleine production, est déjà en train d’établir son succès : une automobile qui transformera non seulement Automobili Lamborghini, mais aussi l’ensemble du marché des super voitures de sport. La Revuelto marque l’entrée de Lamborghini dans la deuxième phase de son ambitieux projet Direzione Cor Tauri, qui implique un investissement total de 1,9 milliard d’euros, le plus important jamais réalisé dans l’histoire de l’entreprise. Ce projet prévoit l’hybridation de l’ensemble de la gamme de modèles d’ici 2024 et, en 2028, le lancement du premier modèle entièrement électrique, déjà identifié par la maison de Sant’Agata Bolognese comme une voiture de grand tourisme 2+2.

Photos : Lamborghini