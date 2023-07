Ouverture du premier Porsche Charging Lounge en Allemagne

Porsche prévoit d’installer ses propres stations de recharge rapide le long des principaux axes routiers d’Europe, avec l’expérience de recharge haut de gamme que l’on est en droit d’attendre de la marque. En tant que site pilote, le premier Porsche Charging Lounge a ouvert ses portes à l’extérieur de Bingen am Rhein. À seulement deux minutes de l’échangeur autoroutier A60/A61, il propose six stations de recharge rapide en courant continu de 300 kW et quatre points de recharge en courant alternatif de 22 kW. D’autres Porsche Charging Lounge sont actuellement prévus en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

Situés à proximité d’axes routiers très fréquentés, ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dotés de performances de charge très élevées, d’une ambiance confortable et d’un système pratique de facturation centralisée des frais de charge, les nouveaux Porsche Charging Lounges sont parfaitement adaptés aux besoins des conducteurs de Porsche qui effectuent de longs trajets. Tous les modèles électriques et hybrides rechargeables de Porsche peuvent y être alimentés en électricité par des chargeurs puissants fabriqués par Alpitronic, le spécialiste de l’électronique du Tyrol du Sud. Les stations de charge rapide fournissent actuellement une puissance maximale de 300 kW, mais elles peuvent être améliorées pour offrir des vitesses de charge encore plus élevées. D’ici le début de l’année prochaine, il devrait être possible d’atteindre une puissance de 400 kW par borne de recharge. Les processus de charge utilisent de l’énergie provenant de sources renouvelables certifiées.

« Porsche a tracé une voie ambitieuse vers l’électrification. D’ici 2030, nous voulons que plus de 80% des voitures que nous livrons soient entièrement électriques. Cette montée en puissance ambitieuse nécessite un réseau de recharge rapide performant et dense. Les salons de recharge exclusifs de Porsche apportent une contribution importante à cet égard. Ils constituent un complément sans obstacle, durable et ultramoderne au réseau IONITY. », explique Oliver Blume, Président du Directoire de Porsche AG.

La conception unique des stations de recharge rapide exclusives souligne leur caractère particulier. Le site pilote de Bingen donne un aperçu de ce que pourrait être ce design à l’avenir. Un toit fin qui semble flotter relie les bornes de recharge au bâtiment. Le salon est vitré du sol au plafond, ce qui crée une transition douce entre l’intérieur et l’extérieur. Les couleurs vives et le bois clair créent une atmosphère propice au bien-être.

Le premier Porsche Charging Lounge au monde est chauffé et climatisé par une pompe à chaleur qui fonctionne sans combustibles fossiles. Une partie de l’électricité nécessaire est fournie par le système photovoltaïque de cellules solaires situé sur le toit. La gestion numérique du bâtiment optimise la consommation d’énergie, par exemple en réduisant automatiquement l’éclairage lorsqu’il n’y a pas d’utilisateurs.

Pour garantir une visite agréable, des installations sanitaires modernes sont disponibles dans le salon, ainsi qu’un grand choix de boissons non alcoolisées et d’en-cas. Les paiements peuvent être effectués avec des cartes de débit et de crédit, ainsi qu’avec Apple Pay ou Google Pay. Des médias analogiques et numériques ainsi qu’un réseau WiFi performant sont également disponibles. Des séances d’entraînement peuvent être effectuées devant un miroir intelligent pour que le conducteur reste en forme pour le voyage qui l’attend. Le contenu interactif de Porsche peut également y être sélectionné.

Les Porsche Charging Lounges sont intégrés au service de recharge Porsche et sont affichés dans le système de navigation. La facturation centrale est gérée par Porsche. Grâce au Porsche Charging Service, le prix de la recharge de 33 centimes par kilowattheure est aussi bas que celui des autres stations de recharge rapide du réseau Porsche. Un identifiant Porsche est nécessaire pour accéder aux stations de recharge et à l’espace lounge. Cet identifiant doit être associé à la voiture. Si la plaque d’immatriculation est enregistrée dans l’identifiant Porsche, la barrière s’ouvre pour vous grâce à la reconnaissance automatique de la plaque d’immatriculation. Le numéro d’immatriculation de la voiture peut être enregistré facilement dans l’application MyPorsche. Le client peut également utiliser sa carte de recharge Porsche ou un code QR de l’application MyPorsche pour accéder au site et au salon.

« Avec le Porsche Charging Lounge, nous créons un autre point de contact important dans le parcours client et montrons à quel point la recharge peut être pratique pour les clients de Porsche. Nous attendons avec impatience les premiers retours des clients sur leur expérience de ce nouveau format. », a déclaré Alexander Pollich, Président du Directoire de Porsche Deutschland GmbH.

Photos : Porsche