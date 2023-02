Audi Hungaria célèbre 30 ans de succès

Audi Hungaria fête ses 30 ans et revient sur une véritable success story. L’entreprise située à Győr est devenue la plus grande usine de groupes motopropulseurs au monde et a été le premier constructeur en Hongrie à produire des voitures de catégorie premium. Le développement technique d’Audi Hungaria fournit des développements de produits à la fois pour Audi et pour le Groupe Volkswagen. Outre la production, l’entreprise propose une large gamme de services pour les autres marques du Groupe, en s’appuyant sur le savoir-faire étendu de ses collaborateurs. Depuis sa création, l’entreprise a réalisé un total de près de 12 milliards d’euros d’investissements, faisant d’Audi Hungaria l’un des plus grands investisseurs de l’industrie hongroise. Audi Hungaria emploie aujourd’hui près de 12 000 personnes et fait vivre environ 50 000 autres via ses prestataires de services et ses fournisseurs. L’entreprise est l’un des plus grands et des plus attractifs employeurs de Hongrie.

« De ma propre expérience à Győr, je sais à quel point l’équipe locale est dévouée et passionnée. C’est l’une des raisons pour lesquelles ce site est parfaitement positionné en cette année anniversaire : en tant qu’usine de véhicules très flexible, en tant que pionnier de la production neutre en CO2 , en tant que producteur de groupes motopropulseurs pour nos modèles électriques et en tant que fournisseur de services important pour l’ensemble du groupe Volkswagen. », a déclaré Gerd Walker, membre du conseil d’administration d’AUDI AG responsable de la production et de la logistique et président du conseil de surveillance d’AUDI HUNGARIA. Zrt.

« Nos employés contribuent au succès d’Audi Hungaria avec leur savoir-faire et leur travail exceptionnel depuis maintenant trois décennies. Par conséquent, cet anniversaire est une étape importante sur laquelle nous regardons fièrement et avec gratitude – mais aussi vers l’avenir. Avec notre Next Level stratégie, nous façonnons activement l’avenir malgré les défis mondiaux. En tant que l’une des plus grandes entreprises de Hongrie, nous allons encore accroître notre compétitivité, entre autres, en élargissant nos services de première classe pour le groupe Volkswagen et en renforçant ainsi notre position au sein du Notre objectif est de continuer à contribuer au succès de l’économie hongroise, d’Audi et du groupe Volkswagen avec nos produits et services et d’inspirer les clients du monde entier. », a déclaré Alfons Dintner, président du conseil d’administration d’AUDI HUNGARIA Zrt.

Le site de Győr connaît une réussite sans précédent. Audi Hungaria a été fondée en 1993 par la société allemande AUDI AG. La production a commencé avec des moteurs à quatre cylindres et à cinq soupapes, et au cours des années suivantes, l’entreprise a progressivement étendu ses activités : après l’introduction des moteurs à 6 et 8 cylindres en 1998, Audi Hungaria a été la première entreprise en Hongrie à produire des moteurs de catégorie premium modèles pour la désormais emblématique série Audi TT. Grâce à de nouveaux investissements continus au cours des 30 dernières années, Audi Hungaria produit aujourd’hui plus de 9 000 moteurs et 700 voitures par jour sur une superficie de plus de cinq millions de mètres carrés. Depuis la création de l’entreprise, plus de 42 millions de moteurs et près de 2 millions de voitures ont été fabriqués à Győr. L’entreprise exploite l’un des plus grands ateliers d’outillage d’Europe centrale, où sont fabriquées des pièces de carrosserie pour les modèles haut de gamme d’Audi et du groupe Volkswagen, tels que l’Audi e-tron GT, l’Audi R8 ainsi que les modèles Lamborghini et Bentley. En outre, Audi Hungaria se concentre également sur les services de compétences partagées basés sur les compétences, qu’elle fournit principalement dans les domaines du développement technique, des finances, des achats, de l’informatique et de la chaîne d’approvisionnement pour les entreprises du groupe Volkswagen dans le monde entier.

En tant qu’employeur le plus attractif de Hongrie, Audi Hungaria assure actuellement des emplois permanents à environ 12 000 employés. Par l’intermédiaire de sociétés de services et de fournisseurs, l’entreprise fournit du travail à 50 000 personnes supplémentaires, ce qui en fait l’un des plus grands employeurs du pays. Audi Hungaria est un acteur majeur de l’économie hongroise ; c’est l’une des entreprises les plus vendues du pays et l’un de ses plus gros exportateurs. Le nombre de fournisseurs nationaux augmente d’année en année : Audi Hungaria travaille actuellement avec plus de 70 fournisseurs hongrois.

En tant que pionnier de la durabilité, Audi Hungaria fonctionne sur une base neutre en CO2 depuis 2020. Le site de Győr a réalisé la décarbonation en quatre étapes. La première étape a été le passage à l’énergie verte, de sorte que l’entreprise utilise désormais toute son énergie électrique à partir de sources renouvelables. Aujourd’hui, Audi Hungaria dépend également fortement de l’énergie solaire, grâce au plus grand système de toit photovoltaïque d’Europe. La deuxième étape est l’énergie thermique provenant de sources géothermiques. Dans un troisième temps, Audi Hungaria couvre sa consommation de gaz naturel avec des certificats de biométhane. Audi Hungaria compense les émissions de CO2 qui sont actuellement inévitables, comme celles des bancs d’essais de moteurs, avec des crédits carbone reconnus et certifiés au niveau international. Il s’agit de la quatrième étape, représentant environ 5 % des émissions de CO2.

Audi Hungaria poursuit sa success story : l’entreprise élargit son portefeuille de produits et lancera prochainement la production en série de moteurs électriques PPE (Premium Platform Electric), puis de moteurs électriques MEBeco (Modular E-Drive System) à partir de 2025. Dans un futur proche , le modèle d’une autre marque sera également fabriqué sur le site Audi : la production de la CUPRA Terramar débutera à Győr en 2024.

Photos : Audi