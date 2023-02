ABT se lance dans le camping-car avec le XNH sur base de VW T6.1

Avec l’ABT XNH, le préparateur allemand – spécialisé dans les marques VW et Audi – présente un concept de véhicule qui s’inscrit parfaitement dans la tendance de l’époque et représente une véritable première dans les plus de 125 ans d’histoire de l’entreprise. C’est le premier camping-car de la société bavaroise. Et il devrait non seulement pouvoir rivaliser avec les meilleurs de sa catégorie (en concurrence avec la référence du marché, le VW California T6.1) , mais également représenter une option vraiment unique. En collaboration avec des partenaires renommés de l’industrie, un total de 500 VW T6.1 sont en cours de conversion intensive avec de nombreux détails et caractéristiques uniques.

Après tout, ce n’est pas pour rien que la marque ABT est synonyme de leadership en matière d’innovation, d’émotion et de caractère haut de gamme dans les moindres détails. « Vous trouverez difficilement un véhicule plus moderne et de haute qualité sur le marché dans ce segment. Le nom ABT XNH du véhicule complet signifie ‘Explore New Horizons’. Nous nous adressons à tous ceux qui veulent élargir leurs horizons et pour qui le confort maximal est la forme ultime de liberté. Dans la vie de tous les jours comme dans les loisirs. », a déclaré avec enthousiasme l’associé directeur Hans-Jürgen Abt à propos de la conversion du camping-car.

En termes d’exclusivité, de construction légère et de facteur wow, l’ABT XNH peut certainement rivaliser avec d’autres véhicules complets légendaires de la célèbre société bavaroise. Ceci est garanti par le kit aérodynamique attrayant. Après tout, ABT Sportsline a déjà beaucoup d’expérience avec le VW Multivan, qui est l’un des best-sellers du programme de personnalisation. Dans le cas du XNH, la gamme comprend une grille avant, des jupes avant et arrière, des ajouts de jupes latérales et une décoration frappante avec des lignes de contour. Un véritable point fort sont les jantes XNH de 18 pouces en noir brillant, conçues spécialement pour le véhicule et équipées de pneus Goodyear Eagle F1. Cependant, ABT ne veut pas seulement convaincre la clientèle exigeante avec un extérieur sportif et attrayant. En tant que pièce maîtresse, la conversion du camping en particulier est révolutionnaire.

L’intérieur du camping-car ABT, qui est propulsé par un moteur diesel de 150 ch (110 kW), a été conçu par la société renommée VANING GmbH. L’ABT XNH se distingue par un ameublement design aussi fonctionnel que noble, avec une finition de haute qualité même dans les zones non visibles. Pour les surfaces, le HPL résistant aux rayures et facile d’entretien rencontre des panneaux en bois véritable triés sur le volet. Le « lambris » se compose de moulures en GRP floquées et surtout légères spécialement conçues pour le projet. L’assemblage de tous les composants est effectué par Volkswagen Group Services GmbH, le spécialiste de la construction de véhicules spéciaux.

L’ABT XNH offre un avantage d’espace décisif grâce à son empattement plus long de 40 cm par rapport au T6.1 normal. Cinq sièges rencontrent une cuisine spacieuse avec une double plaque à induction, un réfrigérateur et une table. De plus, il y a une cuisine extérieure gigogne avec cuisinière à gaz à l’arrière. L’entreprise est particulièrement fière de l’alimentation électrique autonome, qui est assurée par des modules photovoltaïques.

Une batterie au lithium a été installée comme unité de stockage pour garantir la disponibilité d’une énergie suffisante même dans l’obscurité. L’expertise du concept provient des innombrables projets d’électromobilité qu’ABT e-Line a mis sur la route au cours de la dernière décennie. Actuellement, par exemple, les VW T6.1 d’occasion sont convertis avec des motorisations électriques.

Le respect de l’environnement est également dans les spécifications de l’ABT XNH. Le camping-car est doté d’une isolation thermique très efficace en laine de mouton et en matériau recyclé. Cela garantit de faibles besoins en chauffage et garantit des températures confortables même pendant la saison froide.

La production débutera en mai 2023 chez Volkswagen Group Services GmbH à Hanovre. L’ABT XNH est une fois de plus un véritable point fort de la série de modèles extrêmement populaire. Son prix débute à partir de 138 900 euros sans option.

Caractéristiques et équipements à télécharger en PDF

Photos : ABT Sportsline