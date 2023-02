Audi quattro prototype du Paris-Dakar 1986 avec un moteur V8 Rover

En 1985, le Gentleman Driver italien Franco De Paoli a développé un prototype sur base de Range Rover avec une coque d’Audi Ur-quattro afin de l’engager au rallye Paris-Dakar 1986 et 1987. Après une profonde restauration dans sa version 1986, cette voiture de course (la n°1 sur les 5 réalisées) va être mise en vente et a été exposée au salon Rétromobile 2023.

Le rallye Paris-Dakar, se tenant à l’origine entre Paris et la capitale sénégalaise Dakar, attirait un grand nombre de participants via divers véhicules dont des prototypes. L’édition 1986 a été marquée par le décès de son fondateur Thierry Sabine suite au crash de l’hélicoptère le transportant. L’un des véhicules ayant marqué les esprits de cette édition était sans aucun doute l’Audi quattro engagée et pilotée par Franco De Paoli aux côtés de Natale Boneschi. Ce dernier avait été séduit en 1979 par la première édition du Paris-Dakar. En 1980, l’entrepreneur italien a décidé d’y prendre part avec un Range Rover V8 puis à de nombreuses éditions.

Après la vente de sa société en 1981, Franco De Paoli a fait le choix de développer sa propre voiture pour le rallye Paris-Dakar sur base de Range Rover qui était éprouvé avec de nombreuses pièces facilement disponibles. Il a ainsi créé son atelier de préparation près de Milan, spécialisé dans les véhicules de course tout-terrain.

Le premier modèle était prêt en 1983 afin d’être testé en conditions réelles. Il s’agissait d’un Rover Range V8 Proto, basé un châssis de Range Rover et surmonté d’une carrosserie de Rover 3500 SD1. Cette berline légèrement surélevée atteignait une vitesse de 180km/h sur le sable. La voiture a ensuite été engagée dans d’autres rallyes et éditions du Paris-Dakar.

Suite au succès de ce premier prototype, Franco De Paoli voulait aller plus loin en utilisant la carrosserie d’une voiture devenue culte suite à ses nombreuses victoires en rallye : l’Audi quattro.

Malgré sa carrosserie, ce véhicule de rallye n’est à la base pas une Audi. Ce premier prototype a été développé en 1985 en utilisant un châssis dérivé du Range Rover avec un porte-à-faux arrière réduit et des renforts dans les points de fixation de la suspension; des entretoises et une barre Panhard sur l’essieu arrière ont été ajoutées aux essieux rigides.

La carrosserie en fibre de verre et Kevlar est boulonnée au cadre avec des tampons en caoutchouc pour absorber les chocs; les capots avant et arrière peuvent complètement s’enlever.

Le moteur est le classique V8 d’origine Rover de 3,5 l boosté à 230 ch à 5400 tr/min, puissance transmise sur les quatre roues motrices. La boîte de vitesse manuelle à 5 rapports est également issu de Rover. La répartition du poids est de 50% sur les deux axes. L’alimentation en carburant, l’échappement et la transmission ont été modifiés. Le freinage de 300 m à l’avant et 289 mm à l’arrière était d’origine Rover.

Le système de refroidissement a été amélioré avec un nouvel échangeur de chaleur. Les suspensions sont pneumatiques à autonivellement avec quatre ressorts pneumatiques, remplaçant les ressorts hélicoïdaux, reliés à un circuit d’alimentation commandé par le copilote.

Embarquant 400 litres de carburant, ce prototype pouvait rouler à 200 km/h et avoir une autonomie de 1 000 km. Ses dimensions sont de 4 500 mm (longueur) x 1 780 mm (largeur) x 1 680 mm (hauteur).

A l’intérieur, le pilote et le copilote prenaient place dans de sièges Sparco en tissu beige et étaient attachés par des harnais.

La voiture a participé au Paris-Dakar (numéro 212) ainsi qu’au Rallye de l’Atlas en 1986, n’atteignant pas la lignée d’arrivée au retour suite à des abandons pour des problèmes mécaniques. Quelques modifications ont été apportées pour son engagement en 1987 en ajoutant des portes en fibre de verre, un nouveau tableau de bord et un nouveau capot avant. Franco De Paoli a participé de nouveau au Rallye de l’Atlas et au Paris-Dakar en 1987 avec cette nouvelle version mise à jour.

Au total 5 prototypes aux caractéristiques différentes ont été produits, chacun étant identifiable via une plaque en métal sur le tableau de bord.

Après une restauration dans sa configuration du Paris-Dakar 1986, le prototype Audi quattro n°1 a participé à différents évènements en Italie avant sa mise en vente aux enchères en avril 2023 en France.

Photos : 4Legend.com