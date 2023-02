Collection Bomber for Bentley ICE Edition 2023 – Des skis pop-art en édition limitée

Bentley Motors a collaboré avec l’artiste pop allemand émergent Max Mavior pour transformer une paire de skis de la nouvelle collection Bomber for Bentley ICE Edition en une œuvre d’art vraiment unique, programmée pour coïncider avec l’organisation des courses de ski Hahnenkamm 2023.

Les skis font partie de la nouvelle collection Bomber for Bentley ICE Edition, qui a été créée pour la saison d’hiver 2022/23 et est la dernière née du partenariat entre Bentley et Bomber, la marque d’équipements de ski de luxe performants. Limité à 200 paires, chaque ensemble de skis est fabriqué exclusivement à partir des meilleurs matériaux et intègre des éléments de la gamme de produits Bentley, tels que les emblèmes en diamant 3D plaqués argent qui imitent les motifs brodés trouvés sur les dernières selleries en cuir de la marque.

Les accessoires disponibles pour la nouvelle collection comprennent des bâtons de ski à la pointe de la technologie qui rappellent l’héritage des leviers de vitesse Bentley du passé, et un casque en fibre de carbone ultra-léger et fabriqué à la main. Conçu pour le style et la vitesse, ainsi que pour la sécurité, le casque arbore discrètement le célèbre badge Bentley des deux côtés.

Après s’être associé à la marque de luxe britannique l’été dernier pour créer une Art car Flying Spur Hybrid unique, la dernière collaboration de Mavior avec Bentley a été révélée lors de son vernissage à Kitzbühel, en Autriche, et voit le jeune Allemand appliquer son flair pour la peinture à une paire de skis. À l’aide de bombes aérosols aux couleurs fluo vives, de marqueurs permanents et de tubes acryliques, Mavior a créé le design dans son propre style moderne distinctif. L’exposition a eu lieu pendant les prestigieuses courses du Hahnenkamm, qui ont lieu chaque année à Kitzbühel depuis 1931.

Les œuvres de Max Mavior s’inspirent d’un large éventail d’influences de la culture pop et de l’art historique et sont explosives, mémorables et individuelles. L’utilisation par l’artiste de 25 ans de figures abstraites et de fortes combinaisons de couleurs dégage une soif de vivre et un sentiment de vitalité. Inspiré par des personnalités importantes qui ont créé et laissé un héritage, son objectif est de susciter des émotions avec son art et d’inspirer les autres à prendre courage et à relever les défis de la vie pour laisser leur propre héritage.

Max Mavior a déclaré : « Travailler avec Bentley, une marque qui possède une histoire si remarquable, a été un immense honneur. Ma propre inspiration vient de personnages importants de l’histoire, et mes œuvres sont destinées à incarner l’esprit, le courage et le défi de la vie de nos ancêtres. Ce projet spécifique a été inspiré par les courageux skieurs qui ont participé à la légendaire course du Hahnenkamm au fil des décennies, établissant des jalons remarquables pour le ski alpin sur la voie de la victoire de leurs courses. Signifiant les victoires et l’héritage de chaque vainqueur de course de descente, il y a le symbole d’un roi avec une couronne sur chacun des skis. »

Deux des modèles les plus récents de Bentley étaient également exposés à l’extérieur de la Pop Art Galerie Flügel à Kitzbühel : la Flying Spur Azure V8 et le Bentayga Extended Wheelbase (EWB). Offrant un équilibre unique entre savoir-faire luxueux, performances exaltantes et bien-être, le SUV Bentayga EWB dispose d’un espace intérieur plus grand que n’importe quel concurrent, ainsi que d’une spécification de siège d’avion avancée en option. Élégante et intemporelle, la Bentley Flying Spur Azure établit une nouvelle norme pour les berlines de luxe.

Photos : Bentley