Audi s’implique dans la visibilité du football féminin via le FC Bayern

Après le Championnat d’Europe 2022 en Angleterre, le football féminin fait l’objet d’un véritable engouement en Allemagne. Il y a quelques jours, 44 808 fans ont établi un nouveau record d’affluence lors de la finale de la Coupe féminine DFB à Cologne. Dans le cadre de son engagement à promouvoir le football féminin, Audi a lancé la campagne « Werde #12teFrau » en collaboration avec le FC Bayern Frauen – le nom de l’initiative signifie en allemand « Deviens la 12e femme ». Pour promouvoir la culture des supporters, la marque aux quatre anneaux a demandé à des artistes féminines renommées de la scène artistique munichoise de concevoir des écussons en édition limitée pour les supporters. Les recettes de la campagne serviront à financer un projet qui permettra à onze équipes de filles d’assister à un match à domicile du FCB-Frauen.

La campagne est soutenue par de nombreuses célébrités. Dans un clip de la campagne, par exemple, les joueurs de FCB Women, Lina Magull, Glódís Viggósdóttir et Sydney Lohmann, ainsi que les joueurs de FCB Men, Leon Goretzka, Matthijs de Ligt et Josip Stanišić « deviennent ensemble « la 12e femme ».

« Chez Audi, la diversité et l’inclusion ne sont pas de simples mots à la mode, ce sont des responsabilités en action. La promotion des femmes est essentielle à l’image que nous avons de nous-mêmes – et pas seulement au sein de l’entreprise. C’est pourquoi nous sommes fiers de contribuer à accroître la visibilité du football féminin en collaboration avec le FC Bayern Frauen. »,a déclaré Christian Schüller, Responsable du Marketing Sportif. La marque aux quatre anneaux soutient l’équipe féminine du FC Bayern Munich depuis 2021, après son partenariat avec l’équipe masculine qui a débuté en 2002.

Les écussons en édition limitée sont également disponibles dans la boutique en ligne

Audi a demandé à six artistes féminines de la scène artistique munichoise de concevoir douze écussons expressifs avec des messages originaux tels que « Ballern mit Stil » (en allemand : Tirer avec style), « Fußballgöttin » (en allemand : Déesse du football), « Show Your Colors » (Montre tes couleurs) et « Future Club Bayern » (Futur Club Bayern). La styliste munichoise Ayzit Bostan a également créé une veste de fan. Les séries limitées, comprenant chacune douze écussons, sont disponibles au FC Bayern World dans le centre de Munich ou sur la boutique en ligne au prix de 12,12 euros.

Les recettes serviront à financer un projet commun d’Audi et du FC Bayern qui permettra à onze équipes de filles d’assister à un match à domicile du FC Bayern Frauen la saison prochaine. Un bus fera la navette entre les jeunes joueuses et le campus du FC Bayern pour qu’elles puissent voir de près leurs idoles. Les équipes féminines qui souhaitent participer doivent se porter candidates.

Audi organise un programme de soutien lors de la finale de la saison

« Avec sa campagne #12teFrau, Audi a franchi une étape importante. Il est à espérer que la popularité croissante du football féminin se poursuivra. Le football ne doit pas nécessairement devenir plus féminin, il doit plutôt devenir plus diversifié. », a déclaré la joueuse nationale allemande Lina Magull, qui peut remporter le championnat de la Frauen-Bundesliga avec le FC Bayern Frauen le dernier week-end de mai.

Audi a éré le présentateur de la journée de match lors de la finale : lors du dernier match de la saison du FCB Frauen contre le 1. FFC Turbine Potsda, la marque aux quatre anneaux a organisé un programme de soutien varié qui a commencé avant le coup d’envoi : food trucks, scène avec un modérateur et de la musique live. Audi a également distribué des cadeaux dans le cadre de la campagne #12teFrau.

La diversité et l’inclusion chez Audi

La diversité et l’inclusion font partie intégrante de la stratégie d’entreprise d’Audi. Depuis 2017, un département dédié coordonne les activités de l’entreprise pour l’intégrer dans toutes les opérations. La marque aux quatre anneaux a mis en place de nombreuses mesures pour faciliter sa transition vers une entreprise inclusive. Il s’agit notamment de contrôles visant à vérifier les processus RH d’égalité des chances, de formations spécifiques aux groupes cibles, de langage sensible au genre, de programmes de mentorat et de modèles de travail flexibles, par exemple le partage d’emploi au niveau de la direction. Le groupe de marques fait du D&I une priorité d’entreprise dans tous les pays où il est actif.

Audi s’est engagé à augmenter progressivement la proportion de femmes dans le deuxième niveau de gestion à 20% et dans le premier niveau de gestion à 12% d’ici à la fin de 2025. La société se concentre également sur l’intégration dans ses effectifs de personnes souffrant de handicaps graves et de handicaps liés à la performance. En tant que membre actif de Charta der Vielfalt e.V., une association qui promeut la diversité sur le lieu de travail, Audi emploie des personnes de plus de 100 nationalités différentes rien que sur ses sites allemands.

Photos : Audi