24H Mans 2023 – Tom Kristensen & Akio Toyoda à l’honneur

L’Automobile Club de l’Ouest (ACO) met en avant à l’occasion du Centenaire des 24 Heures du Mans (10-11 juin 2023) deux personnalités : Tom Kristensen (recordman de victoires au Mans avec Audi et Porsche) et Akio Toyoda (PDG de Toyota Motor Corporation et petit-fils du fondateur du constructeur automobile).

Tom Kristensen, Grand Marshal de l’édition 2023

L’ancien pilote Audi d’origine danoise a marqué l’histoire des 24 Heures du Mans en devenant le recordman des victoires sur le célèbre circuit de la Sarthe. Il a su remporter à 9 reprises de 1997 à 2013 la course d’endurance la plus connue et la plus difficile au monde. Pour le centenaire des 24 Heures du Mans en 2023, l’ACO a confié à « Monsieur Le Mans » le rôle de Grand Marshal, devenant l’ambassadeur du Centenaire. Tom Kristensen aura le privilège de lancer peu avant 16h00 le samedi 10 juin 2023 la course qui accueille 62 voitures et qui marque le grand retour de Porsche dans la catégorie reine.

Trophée Spirit of Le Mans pour Akio Toyoda

Depuis les dernières années, la marque automobile japonaise Toyota a su s’imposer au Mans avec notamment cinq victoires consécutives, le record absolu du tour du circuit grâce à Kamui Kobayashi en 3’14’’791 (251,882 km/h de moyenne) et huit pole positions (en 1999, en 2014, puis de 2017 à 2022). Le trophée Spirit of Le Mans salue des hommes et des femmes qui portent les valeurs de l’endurance : implication, engagement, partage et compétition. En 2023, le Spirit of Le Mans est incarné par Akio Toyoda, patron de Toyota.

Déclaration de Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest

« Je suis très honoré de compter sur la présence de Tom Kristensen et d’Akio Toyoda. Je tiens à les remercier très sincèrement. Ces deux personnalités incontournables des 24 Heures du Mans illustrent parfaitement ce que représente cette course : l’innovation, la persévérance, la victoire, le futur. Tom est une légende vivante de la plus grande course d’endurance au monde et a, ces derniers mois, été un ambassadeur précieux. Akio Toyoda nous fait l’honneur de sa présence. En tant que Chairman de Toyota, il était naturel de lui remettre le trophée du Spirit of Le Mans, tant cette marque incarne à merveille les valeurs que nous défendons. J’ai désormais hâte que la course débute ! »

