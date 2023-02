Audi Sport customer racing aligne 14 pilotes en course lors de la saison 2023

Audi Sport customer racing s’appuie sur un mélange d’expérience et de jeunesse pour son équipe de pilotes 2023. En plus des pilotes établis, la marque compte également deux anciens pilotes clients, Simon Gachet et Max Hofer.

Audi Sport s’appuie cette année sur douze visages familiers et deux nouveaux pour sa gamme de pilotes. Les carrières et les expériences très différentes des pilotes de course leur permettent de soutenir la marque de la meilleure façon possible grâce à leurs forces individuelles dans les divers programmes clients et missions stratégiques.

Le plus grand succès de l’Italien Mattia Drudi, âgé de 24 ans à ce jour, a été de remporter le Campionato Italiano Gran Turismo Endurance en 2021. Le jeune pilote talentueux a également montré de bonnes performances dans des courses d’endurance stratégiques. L’année dernière, Luca Engstler, 22 ans, qui avait déjà remporté des titres de voitures de tourisme TCR, a réussi à remporter une victoire à la fois dans la Nürburgring Langstrecken-Serie et la South African Endurance Series lors de la première tentative de sa première saison au volant de l’Audi R8 LMS. Le pilote suisse du même âge, Ricardo Feller, vainqueur de l’ADAC GT Masters 2021 dans une Audi, fait également partie de l’équipe Audi Sport customer racing depuis l’année dernière. Il s’est fait un nom en tant que pilote particulièrement rapide et fiable.

Christopher Haase, originaire d’Allemagne, a 35 ans et fait partie intégrante d’Audi depuis plus de dix ans. En plus de deux titres de champion, le Bavarois a déjà remporté quatre victoires au général sur 24 heures pour Audi : il a remporté deux victoires au Nürburgring et une fois à Spa et à Dubaï. Son compatriote de 46 ans, Pierre Kaffer, a déjà piloté des prototypes sportifs, des voitures de course DTM et des modèles GT3 d’Audi au cours de sa carrière. Le vainqueur des 24 Heures du Nürburgring 2019 qui a remporté un titre européen en 24H Series l’an dernier avec des pilotes Gentleman est un coéquipier particulièrement apprécié des privés. Gilles Magnus a remporté le classement des rookies du WTCR – FIA World Touring Car Cup en 2020 et le classement du Trophy pour les privés l’année suivante. Depuis 2022, le Belge de 23 ans fait partie de l’équipe de pilotes d’Audi Sport customer racing et, en plus des victoires avec l’Audi RS 3 LMS, a également piloté l’Audi R8 LMS. Dennis Marschall a commencé sa carrière dans l’Audi Sport TT Cup. L’an dernier, l’Allemand de 26 ans était le pilote Audi Sport le mieux classé dans les exigeants ADAC GT Masters.

A 33 ans, Christopher Mies a déjà remporté cinq titres de champion pour Audi, répartis en Allemagne, en Europe et en Australie. Trois victoires au général sur 24 heures – deux au Nürburgring et une à Dubaï – soulignent la polyvalence de l’Allemand. Le Suisse Patric Niederhauser a 31 ans. Après sa victoire au ADAC GT Masters 2019, il a prouvé pour Audi avec une victoire aux 8 heures d’Indianapolis 2021, une deuxième place à l’Intercontinental GT Challenge et d’autres bons résultats qu’il est également l’un des meilleurs pilotes GT3 au monde. Frank Stippler ne vit pas seulement près du Nürburgring, mais reste une référence sur ce circuit mythique. En tant que double vainqueur de la course de 24 heures, il est toujours un coéquipier recherché et couronné de succès sur la Nordschleife à l’âge de 47 ans, que ce soit dans la Nürburgring Langstrecken-Serie ou la course de 24 heures.

Frédéric Vervisch a remporté les 24 Heures du Nürburgring avec l’Audi R8 LMS pour la deuxième fois en 2022. En terminant deuxième de la WTCR World Touring Car Cup, le Belge de 36 ans a montré en 2021 qu’il était aussi un grand au volant de l’Audi RS 3 LMS. L’Allemand Markus Winkelhock, âgé de 42 ans, a célébré pas moins de six victoires au général dans des courses de 24 heures pour Audi : une fois à Sebring, deux fois à Spa et trois fois au Nürburgring. Gagner l’Intercontinental GT Challenge en 2017 a complété sa biographie de pilote.

En plus des douze pilotes connus, Simon Gachet et Max Hofer sont nouveaux dans l’équipe. Simon Gachet, 29 ans, pilote l’Audi R8 LMS en tant que client depuis 2017. Ses plus grands succès incluent la victoire au classement Argent de la GT World Challenge Europe Sprint Cup 2020 avec Audi. L’année dernière, le Français a remporté une médaille d’or pour son pays aux FIA Motorsport Games. Max Hofer est également un visage familier chez Audi Sport. L’Autrichien de 23 ans a déjà montré son talent dans l’Audi Sport TT Cup et a piloté une RS 3 LMS dans l’ADAC TCR Germany. Il connaît également l’Audi R8 LMS GT4. En 2019, il remporte le classement junior de l’ADAC GT Masters sur une Audi R8 LMS. L’année dernière, il a également décroché le titre dans la série GTC Race avec cette voiture de sport GT3.

« Avec cette gamme de pilotes, nous sommes bien positionnés pour la saison 2023 et pouvons soutenir les clients avec les forces individuelles de nos pilotes dans une grande variété de programmes. Un accueil chaleureux à Simon et Max, qui connaissent nos produits depuis longtemps. Nous les observons depuis des années et sommes heureux de pouvoir leur offrir ces opportunités. Un grand merci également à deux autres pilotes qui ne font plus partie de notre équipe cette année. Nathanaël Berthon a remporté des victoires pour nous en WTCR FIA World Touring Car Cup et a apporté une contribution majeure au développement de l’Audi RS 3 LMS. Kelvin van der Linde a remporté des titres de champion, des victoires de course de 24 heures et de nombreux autres succès avec Audi. Même s’il donne un nouvel élan à sa carrière, nous serions heureux de le revoir prochainement dans le cockpit d’une Audi R8 LMS pour des programmes individuels ou des courses. », a déclaré Chris Reinke, responsable Audi Sport customer racing.

Photos : Audi