Porsche Taiwan fête ses cinq ans et ouvre un nouveau chapitre de la mobilité

Cela fait officiellement cinq ans que Porsche a établi sa plus jeune filiale à Taïwan en 2018. En tant que l’un des tout premiers marchés asiatiques à découvrir les voitures de sport de Stuttgart-Zuffenhausen, Porsche Taïwan a été témoin d’une abondance de moments glorieux révélateurs de ce que les rêves sont faits.



Le 15 février 2023, Porsche Taiwan est entré officiellement dans son épisode d’une demi-décennie en racontant les victoires passées tout en présentant ses engagements sociaux et ses perspectives commerciales lors de la conférence de presse du 5ème anniversaire de Porsche Taiwan.

Bien que l’industrie automobile se soit considérablement transformée au cours des dernières années, malgré les incertitudes et les défis mondiaux, Porsche Taiwan a consolidé sa position de pionnier dans l’industrie automobile locale en si peu de temps. Le constructeur automobile allemand est entré dans une nouvelle ère en entrant à la Bourse de Francfort fin septembre 2022, l’une des plus importantes introductions en bourse de l’histoire européenne. Sa filiale taïwanaise a connu une croissance remarquable de 36% depuis sa création en 2018.

En plus de prospérer dans les performances de vente, Porsche Taiwan a vénéré de nombreuses victoires dans des domaines tels que l’expansion de son réseau de concessionnaires. Actuellement, il compte 3 concessionnaires partenaires et un total de 11 concessionnaires dans toute l’île. Des produits comme le Cayenne de 3ème génération, la dernière 911 (type 992) et une gamme de produits GT diversifiée ont été introduits sur le marché, suivis de près par une large base de fans dévoués. Le Taycan, lancé fin 2020, devrait rester très demandé comme l’une des voitures de sport électriques les plus réussies à Taïwan.

Avec ses partenaires concessionnaires, Porsche Taiwan a travaillé avec diligence pour construire et étendre son réseau de recharge au cours des cinq dernières années. L’infrastructure de base était prête avant l’arrivée locale du Taycan. À ce jour, le rêve d’avoir une station de recharge turbo tous les 150 kilomètres est devenu réalité : 14 emplacements Porsche Turbo Charging ont été réalisés, avec 29 chargeurs turbo et 201 chargeurs de destination répartis sur toute l’île.

Porsche Financial Services a été mis à la disposition des clients locaux en 2019, offrant une gamme de solutions de financement personnalisables. En 2022, 26% des propriétaires de Porsche ont utilisé cette option. Déployée en 2020, la garantie approuvée par Porsche a généré une croissance exceptionnelle de 50% des performances en 2022 par rapport à 2021. La numérisation et l’optimisation entre les propriétaires de Porsche et leurs véhicules ont encore progressé grâce à l’instigation de Porsche Finder, du compte Porsche Taiwan LINE et de la mise à jour Applications My Porsche et Porsche Charging.

En tant que marque inspirée et animée par les rêves, Porsche Taiwan est convaincue que l’avenir peut être façonné par l’éducation et le développement des connaissances. En 2019, Porsche Taiwan s’est lancée dans l’aventure en soutenant les autres dans la poursuite de leurs rêves grâce à la collaboration avec la BOYO Social Welfare Foundation. Plus de 2 200 étudiants en ont bénéficié. En 2020, Porsche Taiwan a étendu sa mission de développement durable à la via une aventure synergique avec la Society of Wilderness. Les efforts visant à soutenir la conservation des zones humides locales et les analyses des débris marins sont des missions que Porsche Taiwan prévoit de poursuivre aussi longtemps que possible.

« Porsche estime qu’une main-d’œuvre diversifiée est un facteur clé de succès pour un avenir innovant et avant-gardiste. », a déclaré Christian Nater, PDG de Porsche Taiwan. En tant que plus jeune filiale sur un marché raffiné, Porsche Taiwan a activement investi dans la promotion de l’expertise professionnelle et la promotion des talents potentiels. Grâce à un modèle commercial courageux, innovant et avant-gardiste, Porsche Taiwan persistera en tant que croyant fidèle et partisan des esprits courageux derrière de grands rêves.

Photos : Porsche