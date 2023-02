Audi TT Final Edition – Une édition spéciale pour les 25 ans du TT

Depuis 25 ans, l’emblématique Audi TT est un pionnier dans le segment des voitures de sport. Afin de célébrer sa réussite et cet anniversaire, Audi UK lance une édition finale fortement équipée alors que la production du TT touche à sa fin.

Le TT a été présenté pour la première fois au monde au salon automobile de Francfort (IAA) en 1995 en tant qu’Audi TT Coupé concept. Ce n’est que trois ans plus tard que la silhouette emblématique du showcar a fait la transition vers la production avec seulement des modifications cosmétiques mineures. L’Audi TT Mk1 est considérée comme l’une des conceptions de voitures les plus influentes de tous les temps et l’élégante simplicité de l’original est encore visible dans le modèle d’aujourd’hui 25 ans plus tard.

« Peu de modèles ont résisté à l’épreuve du temps aussi bien que l’Audi TT. Les lignes nettes et inspirées du Bauhaus du coupé sport sont aussi fraîches aujourd’hui qu’elles l’étaient en 1998 et pour marquer l’incroyable succès du modèle ici au Royaume-Uni, notre Final Edition combine tout ce que nos clients aiment de ce modèle emblématique. », a commenté Andrew Doyle, directeur d’Audi UK.

Spécification des TT & TTS Final Edition

Conçue pour se situer vers le haut de la gamme des spécifications du TT, la version Final Edition est richement équipée et présente des touches de design exclusives et une valeur client améliorée grâce au niveau accru d’équipements de série.

L’Audi TT Final Edition se démarque par le pack extérieur noir avec des anneaux et des badges Audi noirs, des rétroviseurs extérieurs noirs, des sorties d’échappement noires et un aileron arrière fixe également fini en noir. Les modèles Roadster bénéficient également d’arceaux de protection et d’un diffuseur de vent fini en noir. Le verre teinté (coupé uniquement) et les étriers de frein rouges logés derrière des jantes en alliage gris mat de 20 pouces à 5 rayons en forme de Y complètent la mise à niveau extérieure. Les Audi TTS Final Edition sont équipées de jantes rotor à 7 branches Audi Sport avec des alliages noirs anthracite avec une finition tournée brillante. Les acheteurs ont le choix entre la peinture métallisée rouge Tango Red, blanc Glacier et gris Chronos de série.

À l’intérieur, une multitude de caractéristiques de confort et de commodité supplémentaires amènent l’habitacle axé sur le conducteur de l’Audi TT Final Edition vers de nouveaux niveaux. Les accoudoirs des portes, les poignées de porte et les garnitures de la console centrale sont tous en cuir dans le cadre du pack cuir étendu. Un volant en Alcantara avec surpiqûres rouges et marqueur à 12 heures est unique à la version Final Edition, ainsi que les inserts rouges Tango sur les sièges, les bouches d’aération et la console centrale (coupé uniquement). D’autres améliorations incluent des sièges garnis d’Alcantara avec des coutures rouges décoratives et des passepoils rouges sur les tapis de sol.

Le pack technologique d’Audi est installé de série sur les TT Final Edition, ajoutant la navigation MMI Plus avec MMI Touch et les services d’infodivertissement Audi Connect (abonnement de 36 mois), qui permet aux propriétaires d’accéder à des informations en direct telles que les prix du carburant locaux et les prévisions météorologiques via une connexion Internet haut débit du système MMI. Le pack Comfort & Sound (TTS uniquement) est une autre mise à niveau standard, apportant un système audio Bang & Olufsen, l’Advanced Key, une caméra de recul et les radars de stationnement.

Disponibilité et prix

En vente à partir de mars 2023, au prix de 41 910 £, L’Audi TT Final Edition est disponible en tant que coupé ou roadster et est également proposée aux clients en version sportive TTS. Les premières livraisons sont prévues en avril.

Photos : Audi