Le VW Touareg restylé en essais à proximité du cercle arctique

Vendu à plus d’un million d’exemplaires, le gros SUV premium de Volkswagen va ouvrir un nouveau chapitre dans son histoire. Le VW Touareg va recevoir en 2023 une mise à jour technique et esthétique complète : l’avant et l’arrière ont été redessinés, le châssis amélioré pour toujours plus de confort et de performances. Avant sa première mondiale, prévue cet été, Volkswagen dévoile un aperçu des évolutions apportées à son modèle phare à l’occasion d’essais en conditions extrêmes dans le nord de l’Europe, proche du cercle arctique.

Le nouveau Touareg parcourt, avec son camouflage (similaire à celui du VW ID.7), ses derniers kilomètres d’essai en Laponie suédoise. La voiture arbore un motif représentant un code QR géant. Quiconque le scanne avec son smartphone est renvoyé vers la page Internet officielle du modèle pour y découvrir des informations supplémentaires. Si les modifications esthétiques sont dissimulées par ces pixels grand format, les clichés du prototype donnent déjà une idée concrète des premiers éléments techniques. Ainsi, à l’avant, on peut voir les feux matriciels IQ.LIGHT HD dernière génération et, entre les blocs optiques, les éléments d’un nouveau bandeau lumineux (éclairage à LED).

Habitacle amélioré

Le nouveau VW Touareg est équipé du cockpit « Innovision », contrôlé via un écran tactile central (diagonale : 38,1 cm, soit 15’’), le volant multifonction ainsi que les divers organes de commande analogique, par exemple le bouton de réglage du volume sonore situé sur la console centrale. Ce cockpit Innovision permet notamment une navigation avec identification des voies de circulation ainsi que des données cartographiques haute résolution. La commande vocale a également été améliorée. L’intégration d’applications via un smartphone et l’interconnexion avec App Connect (Apple CarPlay, Android Auto) peuvent désormais être réalisées en mode sans fil.

Par ailleurs, l’évaluation des retours client a permis de renforcer encore le niveau de qualité du Touareg : les accoudoirs et le revêtement de la console centrale sont désormais plus doux au toucher, pour davantage de confort. Le nouveau modèle traduit ainsi la volonté de Volkswagen d’adapter toujours mieux ses modèles aux besoins et aux attentes de ses clients et clientes. Cette refonte fait du Touareg un SUV polyvalent et équilibré, aussi performant sur les trajets longue distance que dans le quotidien.

Châssis de nouvelle génération

Volkswagen a amélioré le châssis du Touareg, qui est un modèle à transmission intégrale. Ainsi, un capteur mesurant la charge sur le toit a été ajouté au système électronique du véhicule. Grâce à ce capteur, le réglage de châssis est optimisé afin de permettre à la voiture de gagner en agilité lorsque le toit n’est pas chargé. En revanche, si le toit est équipé d’un coffre, le capteur détecte la présence d’une charge sur le toit et transmet l’information aux systèmes d’assistance, notamment au système de contrôle électronique de la stabilité (ESC), afin d’améliorer le comportement dynamique du Touareg.

Le châssis avec suspension à ressorts en acier, disponible de série, ainsi que la version à suspension pneumatique double chambre, proposée en option, ont également été reconfigurés pour allier confort et performances.

Feux matriciels IQ.LIGHT HD dotés de 38 400 micro LED

« HD » est l’acronyme de « haute définition ». Il s’agit ici d’une myriade de petits points lumineux très intense : ce ne sont pas moins de 38 400 micro LED qui permettent de voir la nuit comme en plein jour et offrent une luminosité incomparable sur la route, sans aveugler les automobilistes circulant en sens inverse. Les nouveaux feux comptent en effet 19 200 micro LED par optique. Le système matriciel projette ainsi un tapis de lumière interactif à l’avant du SUV premium. Cet éclairage optimal de la chaussée assure davantage de confort pendant les trajets de nuit, et facilite la conduite sur les tronçons d’autoroute en travaux dans des conditions de faible luminosité.

Logo VW lumineux à l’arrière

Le nouveau Touareg est le tout premier modèle de Volkswagen à porter un logo lumineux à l’arrière. Le sigle VW éclairé en rouge est autorisé sur les véhicules en Europe depuis janvier 2023. Jusqu’ici, son utilisation n’avait été permise que sur d’autres marchés, notamment la Chine et les États-Unis.

