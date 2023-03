Automobili Lamborghini collabore avec Champagne Carbon

Automobili Lamborghini et Champagne Carbon ont porté un toast à leur nouveau partenariat dans l’usine Sant’Agata Bolognese de la marque italienne de super voitures de sport.

Champagne Carbon a été créé en 2011 par le PDG de Carbon, Alexandre Mea, héritier de cinquième génération de la maison de champagne familiale Devavry créée en 1920. Son champagne exclusif à faible volume est produit à partir de fruits Grand Cru et Premier Cru traités à la main du vignoble familial, stocké dans des fûts de chêne pour une profondeur et un caractère de saveur, puis mis en bouteille dans les bouteilles fabriquées par Carbon. L’emballage en carbone des bouteilles est construit à partir d’un processus complexe en 37 étapes, appliqué dans diverses finitions en carbone et colorées, et surtout protégeant le précieux Champagne de la lumière et préservant son goût.

Le champagne ultra-premium, élaboré selon des traditions séculaires, juxtapose à l’innovation high-tech des bouteilles en fibre de carbone. Carbon Champagne sera un partenaire soutenant à la fois les événements de sport automobile et les célébrations exclusives de style de vie.

« Lamborghini est une marque qui évoque l’artisanat traditionnel et la technologie future dans tout ce qu’elle fait. Champagne Carbon évoque des célébrations similaires d’un style de vie authentique, exclusif et ambitieux et notre partenariat est un reflet vivant de l’approche des deux marques pour utiliser les compétences traditionnelles aux côtés d’idées et de technologies de pointe. », a déclaré Stephan Winkelmann, président-directeur général d’Automobili Lamborghini.

Alexandre Mea, PDG de Champagne Carbon, a déclaré : « Nous visons l’excellence dans tout ce que nous faisons : dans l’élaboration de notre Champagne, à travers la présentation unique de Carbon, et l’expérience qui résulte de chaque goût. Au-delà de la maîtrise de nos domaines de compétence, nos principes reflètent ceux d’Automobili Lamborghini : notre maison de Champagne représente plus qu’un produit inspirant, c’est un mode de vie et une philosophie. »

Photos : Lamborghini