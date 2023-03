Bilan 2022 positif pour Audi avec un record de chiffre d’affaires

Le groupe Audi a clôturé l’exercice fiscal 2022 avec un résultat record au cours d’une année où l’entreprise a poursuivi son chemin pour devenir un fournisseur de premier plan de mobilité premium connectée et entièrement électrique. Le chiffre d’affaires a augmenté de 16,4 % pour atteindre un record de 61,8 milliards d’euros, tandis que le bénéfice d’exploitation a grimpé de près de 40 % pour atteindre un record historique de 7,6 milliards d’euros. La marge d’exploitation est passée de 10,4 % l’année dernière à 12,2 %, et le flux de trésorerie net a atteint 4,8 milliards d’euros, le deuxième chiffre le plus élevé de l’histoire de l’entreprise. Parmi les principaux facteurs qui ont contribué aux bons résultats financiers de cette année, on peut citer une gestion cohérente des crises au cours d’une année marquée par des défis mondiaux qui se chevauchent, une bonne position en matière de prix et les bons résultats des marques Bentley, Lamborghini et Ducati. L’année 2022 a également été marquée par une forte augmentation du nombre de modèles entièrement électriques livrés. En 2023, Audi lancera la plus grande campagne de produits de l’histoire de l’entreprise, en commençant par la future série de modèles Q6 e-tron. Il s’agira du premier modèle électrique basé sur la Plateforme Premium Electric (PPE).

« Notre stratégie Vorsprung 2030 apporte les bonnes réponses, même en période de crises multiples. Nous concentrons Audi sur la durabilité et faisons systématiquement progresser la numérisation et l’électrification de nos produits. », a déclaré Markus Duesmann, PDG d’AUDI AG.

Des livraisons presque au niveau de l’année précédente

Le groupe de marques Audi, Bentley, Lamborghini et Ducati a livré un total de 1 638 638 voitures (2021 : 1 688 9782) et 61 562 motos (2021 : 59 447) en 2022. Malgré des défis majeurs dans les chaînes logistiques et d’approvisionnement, en particulier au premier semestre, les livraisons de cette année de rapport sont restées presque au même niveau que l’année dernière, grâce à une forte performance au second semestre. En 2022, la marque Audi a livré 1 614 231 voitures (2021 : 1 680 512) à ses clients.

Une croissance forte et persistante des véhicules électriques

En 2022, le groupe Audi a de nouveau enregistré une croissance significative des livraisons de modèles entièrement électriques. Avec une augmentation d’environ 44% des livraisons de voitures entièrement électriques (118 196 voitures), le groupe de marques Premium poursuit systématiquement sa stratégie d’électrification. La forte demande persistante de véhicules électriques signifie que la part des véhicules entièrement électriques livrés est passée de 4,8% l’année précédente à 7,2%. Avec le lancement de la Premium Platform Electric (PPE), Audi souligne son engagement à devenir le premier fournisseur de mobilité haut de gamme connectée et entièrement électrique. Développée en collaboration avec Porsche, cette plateforme est un élément clé pour l’élargissement de la gamme mondiale de voitures électriques d’Audi. La future série de modèles Q6 e-tron, le premier modèle de production du groupe basé sur la PPE, sera dévoilée au second semestre 2023.

« Avec l’Audi Q6 e-tron, l’e-mobilité vient pour la première fois d’Ingolstadt. À cette fin, nous construisons également une usine d’assemblage de batteries sur le site. Cela nous permettra de conserver un savoir-faire important ici en Allemagne et de former nos employés dans des domaines d’avenir. », a déclaré M. Duesmann, PDG d’Audi.

Chiffre d’affaires record

Le chiffre d’affaires du groupe Audi a augmenté pour atteindre 61,753 millions d’euros (2021 : 53,068). Le pic de 16,4% est notamment dû à la forte position des prix et à la consolidation ponctuelle de la marque Bentley le 1er janvier 2022. Les modèles entièrement électriques Audi Q4 e-tron, Audi e-tron et Audi e-tron GT quattro ont contribué de manière significative à cette augmentation, tout comme les revenus des séries de modèles Audi A3 et Audi Q5.

Le développement durable dans toutes les décisions de l’entreprise

Le groupe de marques a commencé à communiquer volontairement ses chiffres relatifs à la taxonomie de l’UE dès l’exercice 2021. Mesurée par rapport au revenu total du groupe Audi, la part du revenu aligné sur la taxonomie de l’UE a augmenté pour atteindre 8,3 milliards d’euros (2021 : 6,8), ce qui équivaut à 13,5% (2021 : 12,8) du revenu total. Ce chiffre comprend les recettes provenant de la vente de véhicules entièrement électriques, qui ont augmenté de 49%.

49%, ce qui marque une nouvelle étape sur la feuille de route électronique de la marque Audi. L’entreprise souligne ainsi l’importance des critères de durabilité ESG ancrés dans sa stratégie Vorsprung 2030.

Afin de rendre visible et transparente la priorité élevée que la société accorde au développement durable conformément aux critères ESG (environnement, social et gouvernance), AUDI AG est en train d’obtenir une notation ESG complète auprès d’une agence de notation indépendante.

Cette notation devrait être publiée au printemps 2023.

En se positionnant pour un avenir durable, AUDI AG construit également sa chaîne de valeur automobile sur la base de l’économie circulaire. Audi vise à augmenter régulièrement la part des matériaux recyclés dans sa flotte au cours des prochaines années. Cela permettra à l’entreprise de réduire l’empreinte environnementale de ses modèles. L’accès direct aux matériaux secondaires devrait également contribuer à améliorer la sécurité de l’approvisionnement à long terme. La marque aux quatre anneaux a lancé le projet pilote MaterialLoop en octobre 2022, en collaboration avec 15 partenaires issus des secteurs de la recherche, du recyclage et des fournisseurs. L’entreprise et les partenaires du projet étudient la possibilité de réutiliser les matériaux des voitures arrivées en fin de vie pour la production de nouveaux véhicules ; une centaine de véhicules en fin de vie ont déjà été démontés. Il ne s’agit là que de l’un des nombreux projets d’économie circulaire menés par Audi. Les usines Audi de Neckarsulm, Ingolstadt et Győr en Hongrie, ainsi que l’usine Volkswagen de Bratislava, mettent déjà en œuvre la « boucle fermée en aluminium ».

Le groupe Audi continue d’accélérer sa transformation en fournisseur de mobilité premium durable et connectée : De 2023 à 2027, la société investira les deux tiers de ses dépenses, soit environ 28 milliards d’euros, dans les domaines d’avenir que sont l’électrification et la numérisation. Le PDG d’Audi, M. Duesmann, a déclaré : « L’attention que nous portons aux objectifs durables façonnera nos actions à court, moyen et long terme. Les investissements futurs issus du cycle de planification actuel confirment cette orientation claire. »

Le bénéfice d’exploitation du groupe atteint un niveau record

Le bénéfice d’exploitation du groupe Audi a atteint 7 550 millions d’euros (2021 : 5 498), soit une augmentation de 37,3%. La marge d’exploitation a également augmenté de manière significative pour atteindre 12,2% (2021 : 10,4%). Outre la forte performance du marché, les effets positifs de la sécurisation des matières premières ont contribué de manière significative à ces résultats record.

Conformément à l’orientation socialement durable de l’entreprise, le système visant à faire bénéficier les employés de ces succès financiers est également en cours de révision. À cette fin, la société et le comité d’entreprise ont remanié le système de participation aux bénéfices d’Audi. Cette révision s’appuie sur l’accord conjoint Audi.Future de 2019. L’accent est mis sur le renforcement du régime de retraite de l’entreprise et sur la participation de tous les salariés aux bénéfices de l’entreprise dès le premier euro. En outre, la révision crée un élément collectif dépendant des bénéfices, qui vise à renforcer la position d’Audi en tant qu’employeur attrayant à long terme. Sur la base du plan révisé, Audi donne aux employés une part des bénéfices pour leurs efforts en cette année difficile de 2022 : pour un travailleur qualifié dans les usines allemandes, par exemple, la participation aux bénéfices d’Audi s’élève cette année à 8 510 euros (année précédente : 5 670 euros).

Bentley, Lamborghini et Ducati affichent des chiffres records

Les résultats impressionnants du groupe Audi sont dus notamment aux performances de Bentley, Lamborghini et Ducati, qui ont tous battu des records au cours de l’année fiscale 2022. Bentley, par exemple, a de nouveau célébré un nouveau record de livraison pour la troisième fois consécutive :

En livrant 15 174 véhicules (14 659), la marque britannique a dépassé son précédent record de 3,5%. 3,5% et a également augmenté considérablement son chiffre d’affaires pour atteindre 3 384 millions d’euros (2021 : 2 845). La marge d’exploitation a atteint un niveau record de 20,9% (2021 : 13,7%), tandis que le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 708 millions d’euros (2021 : 389), également nettement supérieur à celui de l’année précédente.

Lamborghini a livré 9 233 voitures à ses clients au cours de l’année fiscale écoulée (2021 : 8 405), avec des ventes en hausse de 21,9% à 2 375 millions d’euros (2021 : 1 948). Lamborghini a généré 614 millions d’euros de bénéfice d’exploitation (2021 : 393) pour une marge d’exploitation de 25,9% (2021 : 20,2%).

Malgré la situation très difficile de l’approvisionnement, Ducati a livré 61 562 (2021 : 59 447) motos aux clients, le nombre le plus élevé en une seule année dans l’histoire de la marque. Les ventes ont augmenté de 24,0% pour atteindre 1 089 millions d’euros (2021 : 878), notamment grâce à l’amélioration de la position des prix. Le bénéfice d’exploitation a augmenté pour atteindre 109 millions d’euros (2021 : 61), tandis que la marge d’exploitation a atteint 10,0% (2021 : 7,0%).

Résultat financier légèrement supérieur à celui de l’année précédente

Le résultat financier du groupe Audi a augmenté de manière significative en 2022 pour atteindre 1 522 millions d’euros (2021 : 1 430). Les activités du Groupe Audi en Chine, qui sont prises en compte dans ce chiffre, ont contribué aux résultats à hauteur de 1 153 millions d’euros (2021 : 1 140). Les bénéfices après impôts à la fin de l’année s’élèvent à 7 116 millions d’euros (2021 : 5 649).

Flux de trésorerie net : 2ème chiffre le plus élevé de l’histoire de l’entreprise

Le flux de trésorerie net du Groupe Audi s’est élevé à 4 808 millions d’euros en 2022 (2021 : 7 757), une performance solide qui marque également le deuxième chiffre le plus élevé de l’histoire de l’entreprise. La baisse (par rapport au chiffre exceptionnellement élevé de l’année précédente) s’explique en partie par l’augmentation des stocks qui garantit notre capacité à livrer et en partie par la perturbation continue de la logistique et des chaînes d’approvisionnement. En outre, des impôts plus élevés et des changements affectant les participations, tels que l’apport unique de capital à Audi Formula Racing GmbH et la scission de sociétés de vente au sein du Groupe Volkswagen, ont également eu un impact sur le flux de trésorerie net. En outre, les investissements ont augmenté d’une année sur l’autre, y compris ceux d’Audi FAW NEV Company Ltd. qui est entièrement consolidée au sein du groupe Audi. Avec la nouvelle usine de production de modèles

Avec la nouvelle usine de production de modèles Audi entièrement électriques basés sur le PPE en cours de construction à Changchun, le groupe ouvre la voie à l’expansion du portefeuille de produits entièrement électriques localisés en Chine.

Aperçu de l’exercice 2023

« Audi a fait preuve d’une grande solidité financière en 2022 malgré des conditions mondiales difficiles et a battu des records en termes de revenus et de bénéfices d’exploitation. Ces résultats nous donnent la certitude que nous continuerons à atteindre nos objectifs stratégiques ambitieux à l’avenir. », a déclaré le directeur financier d’Audi, Jürgen Rittersberger.

Le groupe de marque prévoit actuellement – sous réserve de la situation de l’approvisionnement et de la performance économique mondiale – que le groupe continuera à connaître une évolution positive au cours de l’exercice 2023 : Les livraisons de modèles du groupe de marques aux clients devraient se situer entre 1,8 et 1,9 million de voitures, tandis que le chiffre d’affaires devrait atteindre un nouveau niveau record, entre 69 et 72 milliards d’euros. La marge d’exploitation devrait se situer entre 9 et 11%, en supposant que les prix des voitures restent élevés. Le groupe Audi prévoit un flux de trésorerie net compris entre 4,5 et 5,5 milliards d’euros. 5,5 milliards d’euros, ce qui représente la poursuite de sa forte performance.

Photos : Audi