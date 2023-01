Automobili Lamborghini : de Sant’Agata Bolognese au monde

L’année 2022 a été pleine de succès et de nouveautés pour Automobili Lamborghini. Une année qui ouvre la voie aux précédentes en termes d’objectifs et de belles réalisations. C’est le résultat de la collaboration d’une équipe présente et ramifiée dans le monde entier – symbole de l’internationalité de la marque – qui gravite autour de l’entreprise et qui, dans la volonté d’atteindre un objectif commun, a travaillé avec un grand professionnalisme, des compétences et la passion.

Une réputation mondiale qui, ces dernières années, a encore renforcé la marque avec des activités et des événements exclusifs, des projets et des initiatives stimulants, une écoute constante de la communauté et une attention particulière aux clients, mettant leurs besoins et leurs désirs au premier plan pour transformer leur rêve Lamborghini en réalité.

Une vision globale avec un œil sur le local car il ne faut pas oublier les racines, et c’est là que se posent les bases du succès. Sant’Agata Bolognese a été et restera toujours le point de référence à partir duquel Automobili Lamborghini diffuse son internationalité sous un dénominateur commun qui peut se traduire par le mot : l’excellence.

Photos : Lamborghini