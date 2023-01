Lancement du Bentley Bentayga EWB Azure First Edition en Belgique

Bentley Motors a présenté trois modèles spéciaux dans le cadre des célébrations du 100ème anniversaire du Salon de l’automobile de Bruxelles. Une Flying Spur Mulliner Hybrid peinte en vert Barnato occupait le devant de la scène sur le stand Bentley, aux côtés d’un modèle patrimonial classique présenté en British Racing Green. À l’extérieur, la nouvelle Bentley Bentayga EWB Azure First Edition a parcouru pour la première fois les routes de la capitale belge.

La Bentley Bentayga EWB Azure First Edition, en vert Cumbrian, comprend un tableau de bord en noyer foncé à pores ouverts et un intérieur en lin et vert Cumbrian. Le nouveau modèle à empattement allongé présente un équilibre unique entre savoir-faire luxueux, performances exaltantes et bien-être, des détails qui définissent le nouveau SUV de Bentley qui définit le secteur. Allongé de 180 mm, chaque modèle EWB met l’accent sur le bien-être, avec un espace intérieur plus grand que n’importe quel concurrent de luxe et un dégagement exceptionnel pour les jambes. La spécification de siège d’avion en option comprend la première mondiale de détection automatique de la température et des systèmes avancés d’ajustement postural. En mode Relax, le siège peut s’incliner à 40 degrés, tandis que les fils à coudre fins créent la couette la plus douce et la plus gonflée de Bentley à ce jour. Le modèle First Edition vu à Bruxelles comprend également des coutures, des broderies et des écussons fabriqués à la main, des roues directionnelles à cinq rayons polies de 22 pouces, des lumières de bienvenue à LED et un éclairage Bentley Diamond – fournissant un éclairage de cabine époustouflant à travers le cuir fabriqué à la main lui-même.

Sur le stand Bentley à Bruxelles était exposée une Flying Spur Mulliner Hybrid dans un magnifique vert Barnato. Cette teinte s’appelait à l’origine Racing Green, mais a ensuite été renommée en 2003 en l’honneur de Woolf Barnato, l’un des premiers Bentley Boys. La palette de couleurs distinctive est complétée par des rjantes sport à dix rayons de 22 pouces, finies en satin Brodgar pâle. Un intérieur luxueux comprend une finition en fibre de carbone haute brillance au lieu de panneaux de placage de bois, ajoutant une touche contemporaine, technique et sportive à l’habitacle. Un procédé spécial de résine optique améliore l’aspect 3D du tissage en fibre de carbone. La garniture couleur Split D en chêne brûlé est dotée du cuir doux au toucher le plus fin, ornant pratiquement toutes les surfaces qui ne sont pas en bois ou en métal. Ces caractéristiques et options distinctives sont la signature de la division de l’artisanat et de la personnalisation de Mulliner.

La Bentley la plus efficiente de tous les temps, et représentant une nouvelle étape dans le parcours de l’entreprise pour devenir un leader de la mobilité de luxe durable, l’Hybride a les émissions les plus faibles de toutes les Bentley de l’histoire, à 75 g de CO2 par kilomètre (WLTP). La grande routière électrifiée offre une autonomie combinée de 805 km et 41 km en propulsion électrique pure (WLTP). Le nouveau groupe motopropulseur offre le luxe et les performances renommés d’une Flying Spur sans compromis, combinant la puissance d’un moteur essence 2,9 litres de 544 ch et 750 Nm avec un moteur électrique de pointe. L’Hybrid rejoint la famille Flying Spur aux côtés des modèles V8, W12 et Mulliner.

La marque Bentley est représentée par D’Ieteren Automotive en Belgique avec trois showrooms dédiés : Bentley Anvers, Bentley Bruxelles et Bentley Knokke.

Photos : Bentley