Bentley lance le cuir Olive Tan : traitement naturel et plus durable

Bentley Motors présente son cuir Olive Tan, le premier à recevoir un traitement entièrement naturel, dans le cadre de sa stratégie Beyond100 qui traduit sa volonté de devenir le leader de la mobilité durable de luxe. Célèbre à travers le monde pour ses cuirs luxueux et intemporels qui incarnent l’élégance, la durabilité et une qualité inégalée, Bentley cherche constamment à améliorer son utilisation des matériaux durables, et cette nouvelle option représente à ce titre une étape importante. Le cuir Olive Tan fera sa première apparition dans un nouveau modèle Bentley dévoilé le 18 août 2023, lors de la Monterey Car Week, en Californie.

La particularité de ce cuir tient à un processus de tannage durable qui utilise un sous-produit naturel de la production d’huile d’olive. Issu des margines obtenues lors du processus de pressage des olives, l’agent de tannage est dépourvu de métaux, de minéraux et d’aldéhydes nocifs. La technique consomme moins d’eau qu’un processus de tannage conventionnel et offre aussi une plus grande concentration de produits chimiques renouvelables. Le cuir ainsi traité est incroyablement doux, digne de la marque automobile de luxe la plus prisée du monde. Bentley Motors est le premier constructeur automobile à utiliser cette technologie de pointe du traitement des margines (OMW) de la tannerie Pasubio SpA.

Le cuir Olive Tan est une nouvelle étape dans la stratégie de Bentley en matière de cuir durable. La marque britannique utilise déjà des cuirs traçables dérivés du secteur industriel de la viande. La production mondiale de cuir recycle chaque année environ 270 millions de peaux qui finiraient autrement en décharge. La production de cuir est considérée comme un moyen sûr, conforme et très réglementé de recycler les coproduits du secteur de la viande pour en faire une matière belle et durable.

Le cuir Olive Tan sera présenté pour la première fois dans un nouveau modèle Bentley qui sera exposé le 18 août, pendant la Monterey Car Week 2023 organisée en Californie. Bentley prévoit déjà de proposer des cuirs durables issus de l’OMW en option sur sa gamme de produits.

Bentley a été le premier constructeur automobile à intégrer le Leather Working Group (LWG) en 2021. Cette association professionnelle établit les normes de la production durable de cuir, dans le même esprit que la stratégie révolutionnaire Beyond100 de Bentley, qui vise à faire de la marque un leader de la mobilité durable.

Marc Stang, expert technique en cuir chez Bentley Motors, a déclaré : « Le cuir fait partie intégrante de nos habitacles. Il s’agit d’un élément incontournable des finitions Bentley. C’est aussi une matière résistante, ce qui est très important puisque 84% de l’ensemble des voitures Bentley produites circulent toujours sur les routes britanniques. Nous utilisons huit à 12 peaux par voiture, qui proviennent toutes de l’Union européenne. Bentley évite aussi d’utiliser des cuirs associés à la déforestation, en accord avec les efforts de notre chaîne logistique visant à encourager des processus plus écologiques. Nous continuons à travailler sur un approvisionnement durable de nos cuirs, mais aussi sur d’autres initiatives qui amélioreront notre chaîne logistique en la matière. »

Photos : Bentley