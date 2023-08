Résultats records de SEAT et CUPRA au 1er semestre 2023

Portée par le succès de CUPRA, l’augmentation des volumes et l’impact positif des mesures d’efficience mises en place, SEAT S.A. a enregistré des résultats financiers records au premier semestre 2023. La société a réalisé un bénéfice d’exploitation de 371 millions d’euros, soit 468 millions d’euros de plus qu’à la même période l’an dernier, et la marge opérationnelle a continué d’augmenter et a déjà atteint 5,0% (-1,8% au S1 2022). SEAT S.A. a enregistré un chiffre d’affaires de 7,411 milliards d’euros, en hausse de 37,8% par rapport au premier semestre 2022 (5,377 milliards d’euros), chiffre le plus élevé de l’histoire de l’entreprise.

« C’est une étape importante que d’afficher notre meilleur premier semestre de notre histoire. Notre travail acharné nous a menés encore plus loin que nous n’aurions jamais pu l’imaginer, surtout compte tenu des défis auxquels nous avons été confrontés au cours des dernières années. SEAT S.A. est sur un chemin de transformation et nous avons beaucoup de potentiel de croissance. Notre objectif est d’afficher un bénéfice d’exploitation plus robuste et de devenir une entreprise encore plus durable et rentable au cours des prochaines années. Le meilleur reste à venir. », a expliqué Wayne Griffiths, PDG de SEAT et CUPRA.

« La structure commerciale de SEAT S.A. est aujourd’hui plus résiliente et les chiffres du premier semestre montrent que nous sommes sur la bonne voie. Désormais, l’entreprise continuera à se concentrer sur les priorités stratégiques, ainsi que sur la gestion des revenus et l’amélioration de l’efficacité afin d’obtenir des résultats financiers encore plus solides. », a déclaré David Powels, vice-président des finances et de l’informatique chez SEAT S.A.

Augmentation des livraisons comme clé du succès

L’augmentation du volume des livraisons a été le principal moteur des résultats financiers record. SEAT S.A. a terminé le premier semestre 2023 avec une solide croissance de 28,1%, après avoir vendu 261 400 véhicules (204 100 au S1 2022).

CUPRA continue d’atteindre de nouveaux sommets et a largement contribué à accroitre les livraisons mondiales de SEAT S.A. Au premier semestre 2023, la marque a livré 107 300 voitures, soit 56,9% de plus qu’à la même période de 2022 (68 400), et enregistré le meilleur semestre de son histoire. Depuis sa création en 2018, plus de 400 000 véhicules ont été vendus, soit plus de 25% des ventes globales au premier semestre de cette année. L’ambition de CUPRA est de vendre 500 000 voitures par an à moyen terme.

La marque SEAT a également contribué à la croissance globale des ventes de l’entreprise grâce à la forte demande et à l’amélioration de l’offre de semi-conducteurs et d’autres pièces essentielles, ce qui a permis de récupérer des volumes de production. Au premier semestre 2023, les livraisons de SEAT ont augmenté de 13,6 % pour atteindre un total de 154 200 véhicules livrés (S1 2022 : 135 800).

CUPRA Formentor en tête des ventes

Le CUV le plus vendu d’Europe, la CUPRA Formentor, reste le modèle le plus vendu de la société avec 60 900 unités livrées au cours des six premiers mois de l’année, soit une amélioration de 21,1% par rapport à 2022. Deuxième modèle le plus populaire de la marque, la CUPRA Born, a clôturé le premier semestre avec 18 900 voitures vendues, soit plus du double de la même période (+129,4%).

Les trois principaux marchés de CUPRA au premier semestre étaient l’Allemagne (32 400; 30,8% de plus qu’en 2022), le Royaume-Uni (11 400; +125,4%) et l’Espagne (11 300; +47,2%). Depuis son expansion en Australie en 2022, la croissance mondiale de CUPRA n’a cessé de se renforcer et, au cours du premier semestre de l’année, la marque a commencé ses activités dans des pays tels que le Maroc et l’Égypte.

Pour la marque SEAT, la SEAT Arona est restée le modèle le plus vendu de la marque au premier semestre 2023 (53 600 unités ; +23,0 %), suivie de la SEAT Ibiza (43 800 ; +35,3 %). Les principaux marchés de SEAT au premier semestre ont été l’Espagne (35 600 ; +15,5 %), l’Allemagne (27 900 ; +0,4 %) et le Royaume-Uni (15 900 ; +24,7 %).

Photos : SEAT / CUPRA