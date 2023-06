Bentley Yerevan (Arménie) célèbre son cinquième anniversaire

Bentley Yerevan a célébré le cinquième anniversaire de la présence de la marque britannique de luxe en Arménie en organisant un événement de célébration spécial organisé dans un lieu luxueux au centre de la capitale historique du pays.

Bentley Yerevan a ouvert ses portes aux clients pour la première fois en 2018 et s’est imposé comme un point focal de l’excellence automobile en Arménie. L’équipe a travaillé dur pour diffuser la passion pour l’artisanat et l’approche de luxe recherchée de Bentley sur le marché arménien.

Un accent clair sur l’emblématique W12 a fait partie de la célébration, dans sa dernière année de commande et avec la fin du W12, la Flying Spur Speed à Arabica et la Continental GT Convertible à Portofino ont été les modèles parfaits pour cette occasion spéciale. Célébrant son 20e anniversaire cette année, la Continental GT a offert dès son lancement une combinaison unique de design époustouflant, de performances de supercar et de savoir-faire inégalé. Sans rival comparable à son prix, la Continental GT est rapidement devenue une sensation mondiale, définissant un nouveau secteur de marché. Ces voitures axées sur la performance seront bientôt rejointes chez Bentley Yerevan par le Bentayga Speed à moteur W12.

Artem Simonyan, directeur général de Bentley Erevan, a déclaré : « Nous sommes fiers de célébrer notre cinquième anniversaire en Arménie et extrêmement reconnaissants envers nos fidèles clients et passionnés. Depuis 2018, nous nous efforçons de fournir le meilleur service et les meilleures expériences possibles à nos clients – nous sommes impatients de partager notre succès avec eux et je remercie mon équipe pour le soutien et le dévouement depuis le lancement de Bentley Yerevan. »

Balazs Rooz, directeur régional, Bentley Motors Europe, a ajouté : « C’est toujours un plaisir de célébrer un partenaire de longue date, cela met en valeur l’engagement et le dévouement envers la marque. 2023 est une année spéciale pour Bentley à bien des égards, le 20e anniversaire de la Continental GT et la fin de l’emblématique W12 qui nous amène un peu plus loin dans notre voyage stratégique Beyond100. Alors que le marché des voitures de luxe continue de croître en Arménie, nous sommes impatients d’aller au-delà du cinquième anniversaire avec l’équipe Bentley Yerevan. »



Photos : Bentley