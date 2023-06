Formule E – Porsche reprend la tête du championnat 2023 avec une victoire à Jakarta

Au volant de sa Porsche 99X Electric, Pascal Wehrlein a remporté samedi la 10ème course du championnat du monde de Formule E 2023 dans la capitale indonésienne Jakarta. Grâce à cette victoire, la TAG Heuer Porsche Formula E Team a repris la tête du classement par équipe.

Avec des températures de 34 degrés Celsius et 75% d’humidité, les 22 pilotes ont dû faire face à des conditions extrêmes sur le circuit E-Prix international de Jakarta. Pascal Wehrlein a réalisé une conduite impeccable au volant de sa Porsche 99X Electric pour décrocher sa troisième victoire de la saison et réduire ainsi l’écart au sommet du classement des pilotes à seulement deux points. Son coéquipier António Félix da Costa a obtenu des points très importants avec sa huitième place. Il s’agit de la quatrième victoire cette saison pour l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E.

Les spectateurs dans les tribunes bondées ont eu droit à une course captivante et à une performance exceptionnelle de la Porsche 99X Electric : Au volant de l’équipe client Porsche Avalanche Andretti, Jake Dennis – le vainqueur de l’ouverture de la saison au Mexique – a terminé à la deuxième place derrière le vainqueur Pascal Wehrlein avec la voiture de course électrique développée à Weissach. David Beckmann a également bien performé lors de ses débuts en Formule E : le pilote d’essai et de réserve de l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E et d’Avalanche Andretti a remplacé le pilote régulier André Lotterer (absent suite à sa participation aux aux 24 Heures du Mans 2023 au volant d’une Porsche 963) dans la deuxième Porsche cliente et a terminé en 17ème position.

Grâce à sa meilleure performance de qualification de la saison, Pascal Wehrlein a pris le départ de la course étouffante sur le circuit international E-Prix de 2,37 kilomètres de Jakarta depuis la 3ème place. Au quatrième tour, il a rapidement pris la tête avec sa Porsche 99X Electric. Avec l’activation du mode Attaque, il perd brièvement la tête mais la reprend au 12e tour. Réalisant une performance impressionnante, le vainqueur du double titre de Diriyah a repoussé ses poursuivants pour décrocher sa troisième victoire de la saison. Son coéquipier et vainqueur du Cap, António Félix da Costa, a abordé la course depuis la 15e place et s’est frayé un chemin dans le classement et dans les points avec la huitième place après une solide conduite.

Avant la course 11 du dimanche, l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E Team a repris la tête du classement des équipes avec 198 points, suivi par Envision Racing (189), Jaguar (156) et Avalanche Andretti (137). Pascal Wehrlein se classe deuxième du championnat des pilotes avec 126 points à seulement deux points de Nick Cassidy (128). Jake Dennis (114) est troisième avec António Félix da Costa (72) sixième. André Lotterer (23 ans) occupe la 13e place.

Photos : Porsche