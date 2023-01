Bilan 2022 mitigé pour Audi avec +44% de véhicules électriques livrés

En 2022, Audi a de nouveau pu augmenter significativement les livraisons de véhicules 100% électriques : avec une hausse d’environ 44%, la marque a poursuivi sa stratégie d’électrification, maintenant ainsi le cap dans une année marquée par des crises mondiales. Au total, Audi a vendu plus de 1,61 million de véhicules l’an dernier, ce qui était proche du niveau de l’année précédente malgré des goulots d’étranglement prolongés et des défis majeurs sur la chaîne logistique. Audi a battu les résultats de 2021 en Europe, en Allemagne et sur d’autres marchés clés.

« Les chiffres élevés de vente de modèles 100% électriques nous montrent que notre focalisation claire sur la mobilité électrique est la bonne voie à prendre. », a déclaré Hildegard Wortmann, Membre du Comité de Direction en charge des ventes et du marketing chez AUDI AG. Au total, Audi a livré 118 196 modèles électriques à ses clients l’année dernière, soit 42,8% de plus qu’en 2021.

La forte demande pour les modèles 100% électriques Audi Q4 e-tron, Audi e-tron GT quattro et Audi e-tron confirme la décision claire de l’entreprise en faveur d’un avenir tout électrique et accroît l’élan d’Audi sur sa lancée pour devenir le fournisseur de mobilité premium durable. Un nouveau modèle attend déjà dans les coulisses : la nouvelle Audi Q8 e-tron poursuit la success story d’Audi e-tron en tant que pionnier de l’électromobilité chez Audi. Le modèle a déjà reçu de nombreuses précommandes avant son lancement sur le marché au Printemps 2023. À partir de 2026, Audi ne lancera que des voitures 100% électriques sur le marché mondial.

« Dans un environnement difficile et dynamique, notre équipe mondiale a une fois de plus prouvé sa résilience en 2022. Grâce à un esprit d’équipe hors du commun, à l’excellence opérationnelle et un contrôle efficace des ventes, nous avons pu clôturer l’exercice avec succès. », a déclaré Hildegard Wortmann.

Outre les modèles tout électriques, l’Audi A3 (+12,1%), l’Audi A4 (+8,0%) et l’Audi Q5 (+2,7%) ont également connu des augmentations particulièrement importantes au sein du portefeuille clients global. Audi Sport a également connu une année spéciale en 2022 : les livraisons de 45 515 voitures hautes performances représentent un nouveau record et une augmentation de 15,6% par rapport à 2021.

Avec 624 498 voitures livrées en Europe, Audi a pu augmenter ses ventes de 1,2% par rapport à 2021. Les modèles tout électriques ont également connu une demande accrue ici, en particulier l’Audi Q4 e-tron (+99,4%), l’Audi e-tron GT (+29,2%) et l’Audi e-tron (+8,5%). Audi Sport a contribué aux bons résultats avec un record de 29.417 véhicules livrés en Europe (+30,8%). Au total, les ventes ont augmenté sur 29 marchés européens par rapport à 2021.

Les ventes en Allemagne ont particulièrement contribué aux tendances positives en Europe (214 678 véhicules, +18,7%). Une augmentation significative des livraisons de modèles entièrement électriques (+87,8%) représentaient une grande partie des livraisons. L’entreprise a augmenté sa part de marché considérablement en Allemagne, également en raison d’une forte augmentation des livraisons de modèles tout électriques (+87,8%). Audi Sport a également établi un nouveau record sur le marché domestique de l’entreprise avec 12 993 modèles vendus pour une augmentation de 43%.

La demande de modèles Audi 100% électriques a été plus élevée que jamais aux États-Unis en 2022. Cela permet également un nouveau record de 16 177 ventes de véhicules – une augmentation de 47,3% par rapport à 2021. Il y a eu 10 397 ventes d’Audi e‑tron à elle seule, marquant une augmentation de 7,2 %. Depuis le lancement de l’Audi Q4 e-tron et l’Audi Q4 Sportback e-tron, Audi possède le plus grand portefeuille de voitures électriques du marché. En raison de goulots d’étranglement logistiques et d’approvisionnement, le nombre total de véhicules livrés aux États-Unis a été de 186 875, légèrement en dessous de l’année précédente à -4,7%. Cependant, la demande des clients continue d’être élevée.

Audi a livré un total de 642 548 voitures en Chine, soit 8,4% de moins que l’année précédente. La baisse est due aux goulots d’étranglement persistants de l’approvisionnement, en particulier pour les semi-conducteurs, ainsi que les limitations de production dues au COVID-19. Chez les concessionnaires, les contraintes causées par la pandémie de Covid se sont également fait sentir dans les showroom qui ont été fermés temporairement. Le nombre de modèles entièrement électriques livrés a augmenté de 9,8%. En 2022, l’entreprise a développé avec succès son portefeuille électrique en Chine avec la Nouvelle Audi Q5 e-tron Roadjet, l’Audi Q4 e-tron et l’Audi RS e-tron GT. De nouvelles performances ont été réalisé par l’Audi A3 (+ 10,0%), l’Audi A4 (+ 14,9%) et l’Audi Q5 (+ 4,5%).

La demande de modèles 100% électriques sur d’autres marchés à travers le monde a augmenté de 90,2%. Au total, Audi a livré 160 310 voitures (-3,5 %) sur ces marchés, qui, en plus des défis de la chaîne d’approvisionnement et aux goulots d’étranglement logistiques persistants, ont également été impactés par des crises géopolitiques. La société a réalisé une croissance significative, en particulier au Moyen-Orient (+47,9%), en Inde (+27,1%) et à Taïwan (+22,2%).

« Même si nous sommes toujours confrontés à des défis économiques mondiaux, nous regardons l’avenir avec confiance. C’est parce que nous allons en 2023, au cours de laquelle nous accélérerons la transformation ensemble, avec un portefeuille attractif, un grand nombre de commandes et une équipe très motivée. », a déclaré Hildegard Wortmann.

Photos : 4Legend.com / Audi