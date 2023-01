Dakar 2023 – Une 2ème place pour Audi et Ekström lors de la dernière étape

La 14ème et dernière étape de la 45ème édition du rallye Dakar s’est déroulé le 15 janvier 2023 entre Al-Hofuf et Dammam, longue de 417 km : 281 km de liaison et 136 km de spéciale. Cette étape assez courte a permis à l’équipe Audi Sport de s’imposer une nouvelle fois en tête de la course en terminant avec le second meilleur temps de la journée grâce à l’équipage restant Mattias Ekström et Emil Bergqvist. Ces 5 podiums de suite ont permis aux suédois de terminer le Dakar 2023 à la 14ème place après un début de course semé d’embuches.

L’édition 2023 du Dakar s’est achevée à Dammam après 14 étapes marquées par des accidents et des abandons au sein des 3 équipages Audi Sport. Après l’abandon de Stéphane Peterhansel à cause d’une lésion vertébrale de son coéquipier Edouard Boulanger suite à une réception violente de leur Audi RS Q e-tron, c’était au tour des espagnols Carlos Sainz et Lucas Cruz de se résigner à abandonner suite à la casse de leur voiture après un tonneau épique suite à un saut d’une dine.

Le seul équipage Audi Sport restant – Mattias Ekström & Emil Bergqvist – a connu une première moitié de course décevante avec des incidents leur faisant perdre beaucoup de temps et les relégants loin du podium.

Après une belle deuxième partie de course, les deux collègues suédois ont réussi l’exploit de toujours rester en tête des étapes via 5 podiums de suite aux 2 et 3ème places.

L’Audi RS Q e-tron avec son concept de propulsion électrique a marqué un total de 14 podiums sur 15 jours d’événement, y compris le prologue. De plus, les pilotes Audi ont mené le rallye en Arabie Saoudite avec le prototype hybride pendant trois jours pour la première fois.

Oliver Hoffmann, membre du conseil d’administration d’AUDI AG en charge du développement technique chez Audi, a rendu visite à l’équipe de sport automobile le dernier week-end en Arabie saoudite et a reconnu de nombreuses réalisations : « Le rythme de notre innovante Audi RS Q e-tron était bon dès le départ et s’est également montré à la fin. Malheureusement, nous avons également eu de la malchance dans le désert et de nombreuses crevaisons. Malgré les déboires, l’équipe a célébré une arrivée grâce à de solides performances. Nous allons maintenant analyser tous les domaines. Un podium était notre objectif. Cela reste ainsi, car nous serons certainement à nouveau en compétition en 2024. »

Après la deuxième sortie au Rallye Dakar, Rolf Michl, Head of Motorsport chez Audi, a également tiré une conclusion mitigée : « Nous avons connu tous les hauts et les bas de cette édition du Rallye Dakar. Les meilleurs résultats des classements quotidiens montrent que nous sommes parmi les plus rapides avec notre innovante RS Q e-tron. Et avec une voiture qui produit le moins d’émissions. Cependant, des dommages aux pneus et au châssis lors de la rencontre d’obstacles sur les pistes accidentées aux accidents, nous avons également connu de nombreuses déceptions. Maintenant, nous travaillons à fond sur tous les aspects. »

Cela rend la motivation et la performance du Team Audi Sport sur le bivouac, mais aussi de l’équipe de camions de course sur les étapes, d’autant plus remarquables. « En 15 jours d’événement, l’équipe a tout donné lors du service du soir. Il en va de même pour Michael Baumann, Philipp Beier et l’ingénieur Audi Sport Sebastian Lindner dans le Race Truck. Les efforts conjoints de Q Motorsport et de nos employés ont porté leurs fruits. Sans eux, les bons résultats individuels et l’arrivée auraient été impensables. », a déclaré Uwe Breuling, responsable des opérations véhicules chez Audi.

Au classement général, l’équipage de l’Audi #211 – Mattias Ekström & Emil Bergqvist – est remonté de la 18ème à la 15ème position. Le vainqueur du Dakar 2023 est Nasser Al Attiyah et son copilote Mathieu Baumel (Toyota Gazoo Racing) suivi de Sébastien Loeb et Fabian Lurquin (Bahrain Raid Xtreme) qui ont dominé la dernière moitié de la course avec six victoires d’étapes consécutives, lui permettant de faire une sublime remontée au classement général. L’équipage Overdrive Racing – Lucas Moraes et Timo Gottschalk ont signé une belle performance pour des novices du pilotage dans les dunes en terminant à la 3ème place.

Ce Dakar a mis à rude épreuves la mécanique des Audi RS Q e-tron E2 mais aussi des hommes qui ont souffert. Audi Sport va devoir tirer de nombreuses leçons pour la prochaine étape en 2024 et notamment pour viser un podium voire une victoire.

Ce que nous retenons de ce Dakar 2023 : beaucoup de surprises, d’accidents, de déceptions mais aussi d’espérance pour le futur grâce à d’excellentes performances des voitures de course.

Classement de l’étape 14 (temps, écart, pénalité)

2 – #211 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 01h 11′ 00 / + 00h 01′ 36 / –

/ – #207 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – abandon

/ – #204 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – abandon

Classement général (temps, écart, pénalité)

14 – #211 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 51h 54′ 15 / + 06h 51′ 00 / 00h 17′ 20

/ – #207 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – abandon

/ – #204 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – abandon

Résumé de l’étape 14 en vidéos



Photos : Audi / ASO – Vidéos : Audi / France TV Sport / Dakar