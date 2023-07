Bugatti étend son site de Molsheim avec un nouveau bâtiment

Dans le cadre d’un programme d’investissement visant à soutenir la production des futures hypersportives de la marque après l’ère Chiron, un nouveau bâtiment est en cours de construction sur le site de Molsheim. Cette extension, qui est située à côté de l’Atelier et dont l’inauguration est prévue pour le second semestre de 2024, permettra de soutenir les projets en cours, dont la production de la Bolide, la Bugatti la plus extrême jamais créée, et de la W16 Mistral, l’ultime roadster de la marque, ainsi que le développement de futurs programmes incluant notamment le premier véhicule produit sous la gouvernance du groupe Bugatti Rimac.

Cette nouvelle installation, qui s’étendra sur deux étages et couvrira une superficie totale de 2 120 m², offrira aux employés de Bugatti un lieu unique pour se rassembler, permettant de nouvelles perspectives en matière de gestion de projets. L’établissement accueillera également les futurs employés qui rejoindront la marque. Dans le cadre de sa campagne de recrutement à l’international, Bugatti intensifie ses efforts pour attirer de nouveaux talents en Alsace. Les nouvelles embauches, prévues dans des départements comme la qualité, la planification, la logistique ou encore la production, auront vocation à soutenir la croissance de l’entreprise. Bugatti a également lancé un tout nouveau parcours d’apprentissage qui a été très plébiscité par les candidats : tous les apprentis ont déjà été recrutés pour la prochaine saison. À Molsheim, où se situe le siège social, la marque prévoit d’accroître ses effectifs de plus de 50% d’ici à 2027.

« La construction de cette nouvelle extension à Molsheim coïncide parfaitement avec le développement de la marque et de notre offre. Ce projet est aujourd’hui le reflet de la solidité de Bugatti et présage d’un avenir prometteur pour notre entreprise. », a déclaré Christophe Piochon, Président de Bugatti Automobiles.

2022 a été une année record pour la marque de luxe française qui a produit et livré un nombre jamais atteint de véhicules à des clients du monde entier. Alors que Bugatti écrit aujourd’hui une nouvelle page de son histoire automobile sous l’égide du groupe Bugatti Rimac, la marque de Molsheim a confirmé sa position de leader sur le segment des hypersportives au cours du premier semestre de 2023. Grâce à la création d’une nouvelle gamme de véhicules, qui redéfinira les standards en termes de performance automobile, et à la construction de nouvelles installations à la pointe de la technologie, la marque continuera de prospérer à Molsheim.

Photo : Bugatti