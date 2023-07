Le Mans Classic 2023 – Exposition 60 ans de Porsche 911

Porsche célèbre en 2023 deux grands anniversaires : les 75 ans de la marque ainsi que les 60 ans de son modèle phare : la 911. A l’occasion du Mans Classic 2023, une exposition de nombreux modèles retraçant l’histoire de la 911 a eu lieu au Porsche Experience Center Le Mans.

Quoi de mieux que profiter du cadre exceptionnelle du circuit du Mans et du Centenaire des 24 Heures du Mans pour mettre en lumière une icône automobile qui a su traverser les décennies en étant toujours aussi désirée. Présentée à l’IAA de Francfort en 1963, la Porsche 911 célèbre en 2023 ses 60 ans.

Porsche France en collaboration avec le Porsche Museum a exposé les 8 générations de Porsche 911 dont le modèle type 901 le plus ancien de la collection du constructeur automobile, entièrement restaurée il y a quelques années.

Le Porsche Experience Center Le Mans n’ayant pas été ouvert au grand public (uniquement réservé aux clients Porsche et à ceux ayant un accès VIP au PEC), l’exposition n’a malheureusement pas pu être admirée par les visiteurs du Mans Classic 2023, ce qui est assez dommage vu la qualité des modèles exposés.

Une Porsche 911 Turbo Coupé bleue (992) accueillait les visiteurs à l’entrée du bâtiment ainsi qu’une 911 GT3 Touring blanche à l’intérieur, aux côtés d’un moteur.

En passant le hall du PEC Le Mans, la cour intérieure (habituellement le parking des voitures pilotées par les clients des stages de conduite) accueillait un espace convivial afin de se détendre sur des transats aux couleurs des 75 ans de Porsche.

Ce lieu a permis à Porsche de dévoiler et présenter sa nouvelle édition spéciale rendant hommage au Centenaire des 24 Heures du Mans et des 72 ans de participation du constructeur automobile allemand dans le Sarthe : la Porsche 911 Carrera GTS Le Mans Centenaire Edition réservée uniquement pour le marché français et limité à 72 exemplaires.

Afin de l’accompagner, deux modèles emblématiques ayant remporté les 24 Heures du Mans étaient mis en avant de part et d’autre du nouveau modèle spécial : la Porsche 356 SL de 1951 et la Porsche 911 GT1 de 1998.

Ces deux modèles ont été une source d’inspiration pour la création de la 911 anniversaire.

Photos : 4Legend.com