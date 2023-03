Bugatti transforme 2 modèles Veyron pour un client

Deux véhicules faisant partie des premières Veyron – modèle désormais considéré comme une icône intemporelle des temps modernes – produites par Bugatti, se sont vus offrir une renaissance grâce aux soins de « La Maison Pur Sang », le programme officiel de restauration et de certification par Bugatti.

Faisant partie intégrante d’une incroyable collection internationale basée aux Émirats arabes unis, les deux modèles Veyron – une 16.4 Coupé et une Grand Sport – ont passé neuf mois au berceau de la marque à Molsheim. Un retour aux sources durant lequel elles ont fait l’objet d’une restauration méticuleuse et d’une reconfiguration précise, un travail mené par une équipe de spécialistes au cœur du siège de Bugatti.

En plus des modernisations esthétiques apportées pour correspondre à la vision du propriétaire en matière de design, les experts de Bugatti ont soumis les deux véhicules à une inspection technique méthodique, incluant une révision complète de tous les composants et sous-systèmes, ainsi que de leurs transmissions.

Une fois la restauration terminée, les deux modèles ont reçu la certification officielle de Bugatti « La Maison Pur Sang », qui garantit une bonne traçabilité du travail effectué afin de préserver la valeur et le statut de chaque véhicule.

Luigi Galli, Spécialiste Héritage et Certification chez Bugatti a supervisé les deux programmes de restauration : « La Veyron se bonifie avec le temps et sa cote de popularité est aujourd’hui plus grande que jamais. Au moment de son lancement en 2005, ce véhicule était clairement considéré comme une prouesse en termes de conception et d’ingénierie automobile, en avance sur son temps de plusieurs années-lumière. On ne peut lui enlever cela aujourd’hui, et c’est pourquoi la Veyron reste l’objet d’un désir croissant parmi les collectionneurs du monde entier. La qualifier de classique des temps modernes est un euphémisme : la Veyron est une pièce de collection intemporelle. Et le fait qu’elle ait marqué un véritable changement d’ère automobile se ressent ici au berceau de la marque à Molsheim, où nous observons une demande grandissante pour la Veyron de la part de nouveaux collectionneurs venus du monde entier. »

Les deux modèles ont fait le voyage jusqu’à Molsheim depuis Dubaï, leur port d’attache. Le showroom Bugatti de Dubaï, le plus grand espace de vente de la marque au monde, a servi de point de contact direct pour le client, supervisant l’ensemble du programme « La Maison Pur Sang » pour la Veyron 16.4 Coupé et la Veyron Grand Sport. Les discussions entre le client et l’équipe de Dubaï autour de la restauration des deux Veyron a commencé trois ans avant leur arrivée à Molsheim et tout au long du processus, le propriétaire est resté en relation avec l’équipe Bugatti qui s’est assurée que le meilleur niveau de service soit proposé et que la communication soit toujours optimale.

« Pour moi, il était évident que la rénovation de ces deux beaux modèles de Veyron devait s’inscrire dans le cadre du programme de l’équipe « Bugatti Heritage » car je souhaitais leur offrir une nouvelle jeunesse à la hauteur du plaisir qu’elles procurent pour pouvoir profiter d’elles encore de nombreuses années. Comme toujours, l’équipe Bugatti a fait preuve d’un savoir-faire et d’une ingénierie de premier plan. », a déclaré le propriétaire des deux Veyron.

Bugatti Veyron 16.4 Coupé bleue

Produite en 2006, la Veyron 16.4 Coupé a retrouvé l’Atelier de Bugatti pour une métamorphose complète. Son extérieur et son habitacle intérieur ont été soigneusement modifiés pour correspondre à des choix chers au propriétaire.

Partie d’une configuration originale contemporaine associant deux tons de gris à un intérieur Cognac, l’équipe Bugatti de Molsheim a fait renaître le véhicule en suivant les désirs du client pour un résultat plus moderne.

La carrosserie arbore désormais une teinte bicolore bleue associant les couleurs Black Blue M et Blue M, tandis qu’une sellerie cuir Havanna recouvre l’ensemble de l’intérieur du véhicule.

Pour appréhender au mieux ce changement de configuration, la rénovation a débuté par le démontage complet de la Veyron 16.4 Coupé. Lors de ce démontage, les experts techniques de Bugatti ont méticuleusement inspecté tous les composants avant de les remettre à neuf. Résultat : c’était comme si cette voiture pionnière de 18 ans d’âge venait de sortir de l’usine de Molsheim pour la toute première fois.

Bugatti Veyron Grand Sport grise

Remise à son premier – et unique propriétaire – à l’Atelier Bugatti dans le cadre des célébrations du centenaire de la marque, cet exemplaire était alors l’une des toutes premières Veyron Grand Sport à avoir été vendues. À l’occasion de cette restauration, la demande du propriétaire à l’équipe Bugatti était claire et simple : préserver l’âme de la voiture mais y ajouter de nouveaux détails pour rafraîchir délicatement son intérieur. Le propriétaire a choisi de changer la couleur de l’habitacle, préférant une finition Magnolia à l’ancienne teinte Silk pour apporter plus de chaleur et de luminosité au design intemporel de la Veyron.

Une fois tous les points de vérification technique réalisés, « La Maison Pur Sang » délivre un certificat, établi pour tous les véhicules Bugatti qui prennent part au programme.

« Je chéris ces deux voitures depuis de nombreuses années, au même titre que les autres hypersportives de Molsheim qui composent notre collection. Ces deux légendes, pionnières en termes de performance, de design et d’ingénierie ont maintenant plus de dix ans, mais elles nous prouvent année après année qu’elles méritent pleinement leur place au panthéon des grands noms de l’automobile. À mon sens, une Veyron doit être conservée dans le meilleur état possible – c’est la seule façon de rendre hommage à ce chef-d’œuvre révolutionnaire de Bugatti. », estime le propriétaire, un client très fidèle de Bugatti, grand passionné de la marque.

Son expérience avec le programme « La Maison Pur Sang », en toute transparence et l’incluant pleinement dans le processus, était basée sur une relation de confiance et de respect, mais aussi une communication claire avec les équipes Bugatti de Dubaï et Molsheim. Elle a été tellement positive qu’il envisage déjà d’offrir le même traitement à d’autres modèles Veyron de sa collection.

Au cours des deux dernières années, Bugatti a délivré dix certifications « La Maison Pur Sang » et de nombreux autres projets de restauration passionnants sont déjà à venir.

Photos : Bugatti