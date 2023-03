Audi fait un don à UNO-Flüchtlingshilfe suite au tremblement de terre en Turquie et en Syrie

Un séisme de magnitude 7,8 sur l’échelle de Richter a secoué le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie le 6 février 2023. L’ampleur réelle de la catastrophe ne peut toujours pas être estimée. Audi a fait don d’un million d’euros d’aide à UNO-Flüchtlingshilfe pour aider les victimes.

Après que le Groupe Volkswagen ait annoncé une première vague d’aide financière au nom de toutes les marques du groupe peu après le tremblement de terre, AUDI AG apporte maintenant une autre contribution importante au soutien humanitaire avec son don d’un million d’euros.

« Les peuples de Turquie et de Syrie souffrent énormément des conséquences de cette terrible catastrophe. Nous ne pouvons pas simplement rester les bras croisés et regarder ; au lieu de cela, nous apportons une aide concrète. », a déclaré Xavier Ros, membre de la direction des ressources humaines et de l’organisation d’AUDI AG.

« Nous sommes tous encore choqués par les images et les nouvelles qui sortent de Turquie et de Syrie. Nous sommes d’autant plus reconnaissants à AUDI AG pour son aide exemplaire et très précieuse pour les gens là-bas. », a commenté Peter Ruhenstroth-Bauer, directeur national d’UNO-Flüchtlingshilfe.

Grande sympathie parmi les employés d’Audi

La solidarité au sein d’AUDI AG est également vaste. Une partie de la main-d’œuvre d’origine turque a des familles et des amis qui vivent dans les zones touchées. De plus, il y a beaucoup de sympathie et de volonté d’aider parmi tous les employés d’Audi. Un don du personnel à l’échelle du Groupe pour les victimes du tremblement de terre s’est élevé à près de 270 000 euros. Les employés d’Audi ont déjà démontré leur volonté d’aider à plusieurs reprises, par exemple lors de la guerre en Ukraine ou de la catastrophe des inondations de 2021 en Allemagne.

Photo : Audi