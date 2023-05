Collaboration entre Porsche et Mobileye pour la conduite autonome

Le constructeur de voitures de sport Porsche et l’entreprise technologique Mobileye ont conclu une collaboration stratégique pour la production en série de solutions ADAS haut de gamme. Dans les futurs modèles, Porsche prévoit d’offrir une assistance automatisée et des fonctions de navigation sur pilote basées sur la plate-forme technologique Mobileye SuperVision.

« Mobileye est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de fonctions de conduite automatisées. Cette technologie nous aidera à aller de l’avant avec notre stratégie de luxe moderne et sportif. Nous combinons un produit exceptionnel avec une expérience hautement personnelle. Les envies et les modes de vie de nos clients sont importants pour nous. Nous voulons dépasser les attentes encore et encore – et c’est exactement ce que nous faisons avec des partenaires de classe mondiale comme Mobileye. », a déclaréOliver Blume, président du directoire de Porsche.

Porsche jouera un rôle de premier plan dans l’intégration complète de Mobileye SuperVision dans ses futurs modèles. Pour garantir une expérience de conduite digne de la marque, les systèmes seront intégrés et réglés par les ingénieurs de Porsche. Le système qui surveille l’attention du conducteur sera également personnalisé par les spécialistes internes de l’entreprise. Il en va de même pour son intégration dans l’interface utilisateur intuitive du système Porsche Communication Management.

« Nous sommes ravis de travailler avec Porsche pour apporter la prochaine génération de technologie de conduite aux clients du monde entier. Comme Porsche, nous sommes motivés par l’objectif d’utiliser les innovations technologiques pour améliorer l’expérience de conduite au niveau mondial. Nous avons développé le système Mobileye SuperVision pour améliorer la sécurité grâce à l’interaction synergique du conducteur et du véhicule. », a déclaré le professeur Amnon Shashua, PDG de Mobileye.

« Dans la plupart des situations, les conducteurs continueront à vouloir conduire eux-mêmes une Porsche à l’avenir – et pourront le faire à tout moment. Cela dit, certains aspects de la conduite partiellement automatisée nous intéressent. Des systèmes intelligents comme la technologie Mobileye SuperVision peuvent aider le conducteur dans des situations quotidiennes, par exemple en évitant de garder les mains sur le volant tout le temps dans les embouteillages. », a déclaré Michael Steiner, membre du conseil d’administration de Porsche AG en charge de la recherche et le du développement et responsable du développement au sein du Groupe Volkswagen. Dans le domaine des fonctions de conduite automatisée, le Groupe Volkswagen collabore déjà avec Bosch et Qualcomm et en Chine avec Horizon Robotics.

