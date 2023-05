Porsche 718 Spyder RS – La sportivité absolue à ciel ouvert

Trente ans après la présentation du concept Boxster, Porsche lance la version la plus puissante dans l’histoire de la gamme des roadsters à moteur central de la marque : la nouvelle Porsche 718 Spyder RS. Pour la première fois, le moteur atmosphérique à haut régime issu de la 911 GT3 est installé sur une sportive à moteur central à ciel ouvert.

Le nouveau fleuron de la gamme des modèles 718 à moteur central offre un plaisir de conduire absolu : le 718 Spyder RS est le pendant du 718 Cayman GT4 RS, en version décapotable. Pour la première fois, le moteur atmosphérique six cylindres à plat de 500 ch (368 kW) issu de la 911 GT3 équipe une sportive à moteur central décapotable. Il s’agit du même bloc moteur à haut régime de conception légère que celui du modèle de course Porsche 911 GT3 Cup. Doté d’une capote manuelle optimisée en poids, conçue dans la plus pure tradition chère aux amateurs de modèles décapotables, le 718 Spyder RS produit un son puissant particulièrement riche en émotions. Sa signature sonore est accentuée par le système d’échappement sport de conception légère en acier spécial, fourni de série, et par les prises d’air d’admission latérales généreuses, placées derrière les appuie-têtes.

Moteur atmosphérique à haut régime et conception légère

Le groupe motopropulseur du nouveau 718 Spyder RS est identique à celui du coupé 718 Cayman GT4 RS. Le moteur six cylindres à plat, avec ses 4,0 litres de cylindrée, tourne à un régime maximal de 9 000 tr/min. Il délivre une puissance de 500 ch (368 kW) pour un couple maximal de 450 Nm. Associé à une boîte PDK à sept rapports raccourcis, le bloc six cylindres propulse le roadster biplace de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes. La sportive atteint les 200 km/h en 10,9 secondes. Par rapport au 718 Spyder, le nouveau fleuron de la gamme dans sa déclinaison RS bénéficie d’un surcroît de puissance de 80 ch (59 kW) et franchit les 100 km/h en une demi-seconde de moins. Sa vitesse de pointe est de 308 km/h, contre 300 km/h pour le 718 Spyder. Comme tout modèle RS moderne, le nouveau 718 Spyder RS est disponible exclusivement avec la boîte à double embrayage de Porsche (PDK). Les passages de rapports, qui sont au nombre de sept, sont extrêmement rapides, gage d’une performance maximale. Avec les palettes, les mains du conducteur peuvent rester sur le volant lors des changements de vitesse. Bien entendu, le conducteur peut également utiliser le levier de vitesse ergonomique placé sur la console centrale. La performance accrue du nouveau modèle s’explique certes par le gain de puissance de son moteur, mais aussi par son poids optimisé. Affichant 1 410 kg sur la balance, le 718 Spyder RS pèse 40 kg de moins que le 718 Spyder avec boîte PDK, et même 5 kg de moins que le 718 Cayman GT4 RS. Le 718 Spyder RS constitue aujourd’hui le modèle phare de la gamme 718, au succès jamais démenti depuis son lancement en 2016.

Équilibre aérodynamique

L’avant du nouveau 718 Spyder RS est quasiment identique à celui du 718 Cayman GT4 RS. Le capot avant, en polymère renforcé de fibre de carbone (PRFC) de série, est doté d’une large sortie d’air, située au-dessus du bouclier avant. Les deux prises d’air NACA améliorent le refroidissement des freins sans nuire au coefficient de traînée (Cx). Les ailettes latérales (sideblades) situées à chaque extrémité du bouclier avant contribuent à accroître la déportance. La lèvre du spoiler avant est légèrement plus courte que sur le 718 Cayman GT4 RS qui, avec son aileron arrière grand format, génère une déportance totale supérieure et requiert donc une lèvre de spoiler avant plus marquée pour assurer l’équilibre aérodynamique. À l’arrière du 718 Spyder RS, en lieu et place de l’aileron, une arête de décollement en forme de queue de canard assure l’écoulement du flux d’air. Toutes les composantes aérodynamiques sont parfaitement coordonnées les unes avec les autres de manière à assurer l’équilibre aérodynamique et une stabilité dynamique à vitesse élevée.

Conception de la capote dans la plus pure tradition appréciée des amateurs de modèles décapotables

Le nouveau 718 Spyder RS dispose d’une capote allégée simple couche, avec un mécanisme de montage manuel. Particulièrement compacte, elle comporte deux éléments distincts : une protection solaire et une protection contre les intempéries. Les deux éléments totalement amovibles peuvent être montés conjointement ou séparément sur la voiture. La protection solaire peut être utilisée seule. Dans ce cas, la capote fait fonction de taud (bimini top) qui protège le conducteur et le passager des rayons du soleil. Avec la seule protection solaire, sur le côté et à l’arrière, l’espace passager reste en grande partie ouvert. En revanche, avec la protection contre les intempéries, l’habitacle est complètement fermé lorsque les vitres latérales sont remontées, assurant ainsi une protection efficace contre la pluie. La capote complète, en incluant les éléments mécaniques, ne pèse que 18,3 kg, soit 7,6 kg de moins que la capote du 718 Spyder et 16,3 kg de moins que celle du 718 Boxster. Lorsque le temps le permet, la capote peut être laissée à la maison pour alléger la voiture de 8 kg.

Châssis sport : précision et agilité

Le châssis du 718 Spyder RS utilise des composantes du 718 Cayman GT4 RS et du 718 Spyder. Conçu pour un plaisir de conduire maximum sur les routes sinueuses, le châssis est doté de série du système de gestion active Porsche Active Suspension Management (PASM) avec réglage sport et surbaissement de 30 mm. Il est également équipé du système de contrôle vectoriel du couple Porsche Torque Vectoring (PTV) avec différentiel arrière à glissement limité mécanique, de paliers de support avec rotules et jantes en aluminium forgé de 20 pouces. Le châssis confère à la voiture une précision directionnelle hors pair, une agilité exceptionnelle et un comportement neutre en courbe. La garde au sol, le carrossage, la voie et la barre stabilisatrice peuvent être réglés individuellement. Par rapport au 718 Cayman GT4 RS, les taux d’amortissement et de fermeté des ressorts de suspension ont été réduits pour offrir un réglage caractéristique d’un modèle cabriolet.

Habitacle résolument sportif

L’habitacle est en adéquation avec le caractère sportif de la voiture : l’intérieur se caractérise par un minimalisme assumé réduit à l’essentiel, axé sur la fonctionnalité et l’ergonomie. Le volant sport RS habillé de Race-Tex, doté d’un repère à midi en jaune, assure un parfait maintien des mains du conducteur. Les sièges baquets intégraux, fournis de série, en polymère renforcé de fibre de carbone (PFRC), avec finition carbone apparente, offrent un maintien latéral particulièrement efficace. La sellerie en cuir noir est dotée d’une bande centrale en Race-Tex perforé, avec couleur de contraste et fond noir. Les couleurs de contraste proposées sont le Gris Arctique ou le Rouge Carmin. Un monogramme « Spyder RS » dans la couleur correspondante est brodé sur les appuie-têtes. La planche de bord et les garnitures intérieures sont habillées de cuir. Le nuancier pour les teintes extérieures comprend quatre teintes unies et trois teintes métallisées, dont le nouveau Gris métallisé Vanadium, mais aussi les teintes spéciales que sont le Gris Arctique, le Bleu Requin et le Ruby Star Neo.

Pack Weissach et chronographe assorti en option

Un pack Weissach est également disponible en option pour le 718 Spyder RS. Les jantes en magnésium forgé de conception allégée, proposées en option, peuvent être commandées avec ce pack d’équipements axé sur les performances. L’esthétique des sorties d’échappement sport en titane rappelle celle de la Porsche 935, proposée en édition limitée en 2018. Dans l’habitacle, la planche de bord habillée de Race-Tex antireflet apporte une touche d’élégance. Un chronographe, fabriqué à la main dans les ateliers d’horlogerie de Porsche Design Timepieces, à Soleure (Suisse), est proposé exclusivement aux acquéreurs du 718 Spyder RS. Le boîtier allégé en titane, le cadran en carbone et le bracelet en cuir sont parfaitement harmonisés avec la configuration de la voiture. La masse oscillante au dos de la montre n’est pas sans rappeler le design des jantes du 718 Spyder RS.

« Le 718 Spyder RS porte le plaisir de conduire des modèles cabriolet à un niveau jamais atteint. Avec son moteur GT3 unique en son genre, sa boîte dynamique avec ses rapports raccourcis, ses dimensions compactes, son poids optimisé, son châssis sport parfaitement réglé pour une conduite sur route et son ouverture maximale pour un plaisir absolu de conduite à ciel ouvert, ce nouveau modèle offre aux amateurs d’émotions fortes une expérience à nulle autre pareille. », a déclaré Andreas Preuninger, responsable de la gamme GT chez Porsche.

Prix et disponibilité

La nouvelle Porsche 718 Spyder RS est proposé à la vente à partir de 159 052 euros TTC. Le 718 Spyder RS célébrera sa première auprès du public en juin prochain, à l’occasion des festivités organisées à Stuttgart-Zuffenhausen, pour les 75 ans de Porsche. Peu après, la voiture fera son apparition au Goodwood Festival of Speed, en Angleterre.

Photos : Porsche