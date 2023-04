Continental CrossContact H/T – Un pneu tout-terrain plus endurant et confortable

Pour profiter des balades printanières, quels que soient les chemins, Continental lance la nouvelle génération du CrossContact H/T. Un pneu qui offre un confort de route grâce à un faible niveau sonore, appréciable tant pour les occupants du véhicule que pour l’environnement extérieur.

Une bande de roulement polyvalente pour une meilleure adaptabilité sur les routes

Les ingénieurs de Continental ont adapté la bande de roulement et le composé de telle sorte que la traction est possible sur et hors route (H/T = highway/terrain). Sa polyvalence lui permet de relever les défis quotidiens d’un pneu de véhicule tourisme, de crossover et de SUV, de la même manière qu’un produit développé pour une utilisation sur l’asphalte. Et pour plus de robustesse, la bande de roulement, le composé de caoutchouc et la structure ont été repensés pour supporter facilement les déplacements sur des terrains meubles comme les chemins. Afin de renforcer l’adhérence du pneu sur des chemins caillouteux, des dents d’adhérence, de petites saillies ont été ajoutées dans les rainures de la bande de roulement. Elles assurent l’adhérence nécessaire sur des routes non carrossables. En parallèle, les épaulements du pneu ont été rendus particulièrement résistants pour éviter les dommages causés par les pierres et les cailloux.

Un confort de conduite sur tous les chemins

Pour rendre le pneu encore plus robuste et aussi plus confortable lors de la conduite sur des cailloux et des sentiers irréguliers, une couche de caoutchouc a été insérée sous la bande de roulement pour atténuer le bruit de roulement. Sous cette couche, se trouvent deux nappes textiles de recouvrement empêchant la carcasse d’être endommagée par les pierres. Les deux ceintures en acier extrêmement résistantes et les doubles nappes de carcasse utilisées sous ces deux nappes rendent le pneu encore plus résistant et durable.

Un faible bruit de roulement est synonyme de confort de conduite élevé – et cela se vérifie avec le nouveau CrossContact H/T. La conception spéciale de sa bande de roulement réduit le niveau de bruit à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule d’environ 10% par rapport à son prédécesseur. Ainsi, la conduite devient plus confortable pour les occupants, en particulier sur les longs trajets, et l’impact sonore sur l’environnement est réduit.

Une meilleure durabilité pour un allongement de la durée de vie du produit

Pour répondre aux exigences de durabilité et permettre une économie sur la durée de vie du pneu, le nouveau CrossContact H/T, est équipé d’une bande de roulement qui offre un kilométrage supérieur d’environ 20% à celui de son prédécesseur. Ce résultat est obtenu grâce à un nouveau mélange de caoutchouc de pointe, de polymères spécialement développés pour un kilométrage et une résistance aux coupures élevées causées par les pierres.

Pour permettre aux conducteurs d’atteindre un kilométrage encore plus élevé et une plus longue durée de vie des pneus, les ingénieurs ont utilisé un système de vérification de l’alignement qui consiste en de petites bandes de caoutchouc fixées aux nervures extérieures de la bande de roulement. Si, après les premiers kilomètres, le conducteur constate que ces bandes sont usées de manière inégale, la géométrie de son train roulant doit être vérifiée afin d’éviter que le pneu ne soit soumis à une charge unilatérale, et donc à une usure plus importante. Dans la classification du label européen pneumatique, le nouveau CrossContact H/T atteint des valeurs comprises entre « C » et « D » dans le test de résistance au roulement. Et il est classé « C » dans les distances de freinage sur sol mouillé. Son émission de bruit atteint 71 dB et en tant que pneu adapté à une utilisation hors route, ce pneu été porte également le marquage M+S.

Un pneu adapté aux exigences de la majorité des constructeurs

A son lancement, Continental produira 43 variantes entre 15 et 21 pouces de diamètre, avec des homologations de vitesse de 190 à 270 km/h. Grâce à sa gamme de produits, Continental couvre au total 97% des options de pneus pour les voitures, les crossovers et les SUV dans le segment des voitures tourisme et SUV en Europe.

Un grand nombre de véhicules peuvent ainsi être équipés de ce nouveau pneu puisqu’il convient à la très grande majorité des principaux constructeurs de l’industrie automobile : d’Alfa Romeo, Ford et Lexus à Mercedes, Toyota, Volvo et VW. Même les SUV et 4×4 plus rares en Europe, comme le Ford F-150, le Chevrolet Silverado et le Mercedes Classe X, peuvent être équipés de ce nouveau pneu polyvalent.

Le nouveau Continental CrossContact H/T est amené à remplacer progressivement son prédécesseur, le ContiCrossContact LX2, et rejoint le reste de la famille de pneus CrossContact, qui connaît un grand succès sur les marchés du remplacement et de l’équipement d’origine et comprend des pneus été et hiver pour les voitures particulières, les crossovers, les SUV et les 4×4. Au total, Continental produit 270 dimensions de pneus adaptées au tout-terrain pour ces catégories de véhicules Cette gamme a vocation à être élargie dans le courant de l’année.

Photos : Continental