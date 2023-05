WEC – 4ème place pour la Porsche 963 à Spa-Francorchamps

Porsche Penske Motorsport a terminé la course de six heures à Spa-Francorchamps à la quatrième place avec la Porsche 963. Michael Christensen, Dane Cameron et Frédéric Makowiecki ont raté le podium par moins de trois secondes. Cela fait à nouveau du prototype hybride le véhicule hypercar conforme LMDh le mieux placé lors de la troisième manche du Championnat du Monde d’Endurance FIA WEC. La deuxième voiture de course alignée par l’équipe d’usine a dû abandonner peu de temps avant le premier changement de pilote en raison d’une panne électrique. L’équipe Hertz Team Jota a amené la première Porsche 963 gérée par une équipe cliente sur la ligne d’arrivée à la sixième place. Dans la catégorie GTE-Am, Proton Competition est arrivé quatrième avec la Porsche 911 RSR.

A moins de 3 secondes du podium

13 jours seulement après le succès de Portimão, Porsche Penske Motorsport a raté de peu un nouveau podium. Michael Christensen, Dane Cameron et Frédéric Makowiecki ont terminé la course de six heures à Spa-Francorchamps en Belgique à la quatrième place au volant du prototype hybride Porsche 963. Des températures fraîches sur l’asphalte et des conditions difficiles ainsi que de multiples incidents sur le circuit de 7,004 kilomètres ont défini la troisième manche du Championnat du Monde d’Endurance FIA WEC. En tant que première équipe à utiliser un véhicule privé LMDh, Hertz Team Jota a conclu la course dans les Ardennes à la sixième place. Pour l’équipe cliente Porsche, le pilote d’usine António Félix da Costa, William Stevens et Yifei Ye se sont partagé le cockpit. Le pilote chinois est le pilote sélectionné de Porsche Motorsport Asia-Pacific. Dans la catégorie GTE-Am, Proton Compétition a réalisé le meilleur résultat pour une Porsche 911 RSR à la quatrième place avec son équipage Ryan Hardwick, Zacharie Robichon et Harry Tincknell.

« Nous n’avons perdu la place sur le podium que dans le tout dernier tour et nous avons terminé quatrième, c’est donc très décevant. L’équipe a fait du bon travail. Notre stratégie était de première classe et nous avons fait le bon choix de pneus dès le départ. Pourtant, nous devons reconnaître qu’en raison de l’équilibre actuel des pouvoirs, les choses ont été hors de portée pour nous jusqu’à présent. Nous devons nous débarrasser du résultat d’aujourd’hui et continuer à travailler dur pour de nouvelles améliorations. », a daclaré Thomas Laudenbach (vice-président de Porsche Motorsport) après la troisième manche de la saison 2023.

Pour la Porsche 963 n°5, la troisième manche débutait avec un handicap : la commande d’embrayage électrique rendait le travail difficile pour le pilote du premier relais Michael Christensen. Lors du premier arrêt au stand, le problème a été résolu en redémarrant le système. Le Danois a ensuite repris la chasse et a également profité des phases de voiture de sécurité causées par les accidents. Lorsqu’il a remis la voiture à Dane Cameron, il était de retour à la troisième place. Alors qu’il restait 100 bonnes minutes au compteur, Frédéric Makowiecki en tant que troisième pilote continuait à la sixième place. Lorsque la voiture de sécurité Porsche est déployée pour la quatrième fois quelques minutes plus tard, cela fait le jeu du trio d’usine : ils remontent à la troisième place. Makowiecki a défendu cette place jusqu’au dernier tour mais a dû laisser passer une Ferrari en raison de la dégradation des performances des pneus arrière.

La voiture sœur pilotée par Kévin Estre, André Lotterer et le pilote de départ Laurens Vanthoor a dû abandonner prématurément. Malgré des températures de piste fraîches, le Belge a parfaitement utilisé le choix de pneus audacieux de l’équipe sur la piste de séchage : en slicks, il est catapulté de la sixième place à la deuxième en quelques minutes. Peu avant le deuxième arrêt au stand, le pilote de la n°6 s’est arrêté au début de la ligne droite d’arrivée avec un problème électrique au 54ème tour.

« Ce fut une journée difficile à Spa. Notre voiture numéro 6 a abandonné en raison d’un problème technique – maintenant nous devons enquêter pleinement sur la cause. Nous avons fait du bon travail avec notre véhicule numéro 5 et avons opté pour une stratégie idéale. Cependant, nous n’étions tout simplement pas assez rapides. Nous devons voir où nous pouvons nous améliorer et progresser davantage. Sur le plan opérationnel, les choses se sont parfaitement déroulées. », a conclu Jonathan Diuguid, directeur général de Porsche Penske Motorsport.

L’équipe Hertz Team Jota a impressionné par ses solides performances. Le pilote d’usine António Félix da Costa a réussi à dépasser trois rivaux dans le premier tour et à se hisser à la quatrième place. La malchance avec les phases de voiture de sécurité à un stade ultérieur a coûté quelques places à l’équipe de clients Porsche. Grâce à leurs performances régulières, le pilote portugais et ses coéquipiers Yifei Ye et William Stevens ont tout de même obtenu un résultat remarquable avec la sixième place : Hertz Team Jota n’avait repris la première Porsche 963 privée que le vendredi de la semaine précédente et a été jeté le grand bain, pour ainsi dire, à Spa-Francorchamps avec le prototype hybride de 500 kW (680 ch).

La meilleure Porsche 911 RSR termine la catégorie GTE-Am à la quatrième place

Dans la catégorie GTE-Am, la 911 RSR alignée par les équipes clientes Porsche Iron Dames et Proton Competition s’est battue pour des places sur le podium sur de longues périodes : l’équipage entièrement féminin Sarah Bovy, Rahel Frey et Michelle Gatting a passé des relais en tête, surtout au début de la course de six heures. Au final, les Iron Dames ont décroché la cinquième place de leur catégorie derrière la 911 pilotée par Ryan Hardwick, Zacharie Robichon et Harry Tincknell.

La quatrième manche du Championnat du Monde d’Endurance FIA WEC marque le point culminant de la saison : les 24 Heures du Mans se disputeront les 10 et 11 juin 2023. Cette année, l’événement traditionnel fête ses 100 ans.

Résultats de la course

Catégorie Hypercar

1. Conway/Kobayashi/Lopez (UK/J/ARG), #7 Toyota, 148 tours

2. Buemi/Hartley/Hirakawa (CH/NZ/J), #8 Toyota, 148 tours

3. Pier Guidi/Calado/Giovinazzi (I/UK/I), Ferrari #51, 148 tours

4. Cameron/Christensen/Makowieki (USA/DK/F), Porsche 963 #5, 148 tours

6. Felix da Costa/Stevens/Ye (P/UK/CHN), Porsche 963 #38, 147 tours

DNF Estre/Lotterer/Vanthoor (F/D/B), Porsche 963 #6

Catégorie GTE-Am

1. Perez Companc/Wadoux/Rovera (ARG/F/I), #83 Ferrari, 140 tours

2. Keating/Varrone/Catsburg (USA/ARG/NL), Corvette #33, 140 tours

3. Al Harthy/Dinan/Eastwood (OMN/USA/IRL), Aston Martin #25, 140 tours

4. Hardwick/Robichon/Tincknell (USA/CDN/UK), Porsche 911 RSR #88, 139 tours

5. Bovy/Gatting/Frey (B/DK/CH), Porsche 911 RSR #85, 139 tours

10. Ried/Pedersen/Andlauer (D/DK/F), Porsche 911 RSR #77, 138 tours

11. Schiavoni/Cressoni/Picariello (I/I/B), Porsche 911 RSR #60, 137 tours

12. Wainwright/Pera/Barker (UK/I/UK), Porsche 911 RSR #86, 136 tours

Photos : Porsche