CUPRA : augmentation des ventes de 93% en 2022, tirant SEAT

La formidable progression de CUPRA s’est poursuivie en 2022 avec un chiffre sans précédent de 152 900 livraisons, soit 92,7% de plus que l’année précédente (79 300 unités). Ces résultats ont permis à l’entreprise de redresser ses résultats financiers au cours d’une année marquée par une pénurie durable de l’approvisionnement de semi-conducteurs et d’autres pièces essentielles. En raison de ces difficultés, SEAT S.A. a clôturé l’année 2022 avec 385 600 véhicules livrés au total, soit une baisse de 18,1% par rapport à 2021 (470 500 unités).

« 2022 a été une année placée sous le sceau de l’incertitude, mais nous en avons certainement tiré le meilleur parti. CUPRA a continué à dépasser les prévisions et a consolidé sa position de marque automobile à la croissance la plus rapide en Europe. Nos remarquables chiffres de livraisons prouvent que la demande pour la marque et pour ses véhicules électrifiés ne montre aucun signe de ralentissement. », a déclaré Wayne Griffiths, PDG de SEAT et de CUPRA.

« Face aux pénuries durables de semi-conducteurs et de pièces, nous avons pris la décision stratégique de donner la priorité aux modèles CUPRA à marge plus élevée plutôt qu’aux voitures de SEAT. Ce choix a inévitablement eu un impact sur le nombre de véhicules SEAT que nous avons livrés, mais c’était essentiel pour assurer la stabilité à long terme de l’entreprise dans son ensemble. », poursuit M. Griffiths.

Avec 105 300 véhicules vendus, soit une augmentation de 1,2% par rapport à 2021 (104 100 unités), l’Allemagne reste le principal marché de SEAT S.A. L’Espagne a conservé sa position de deuxième marché avec 62 900 voitures vendues, soit 23,1% de moins que l’année précédente (81 800 unités). Le Royaume-Uni arrive en troisième position avec 36 600 véhicules vendus, soit 27,9% de moins qu’en 2021 (50 700 unités). L’Italie est le quatrième marché le plus important de l’entreprise avec 25 300 unités et la France arrive à la 5ème place avec 21 500 livraisons.

Les chiffres de CUPRA et de SEAT sur 2022

Sous l’impulsion de son best-seller, la CUPRA Formentor, CUPRA a atteint de nouveaux sommets en 2022. Le premier modèle conçu exclusivement par la marque s’est vendu à hauteur de 97 600 unités, ce qui représente 63,8% des ventes de CUPRA et plus d’un quart des ventes de SEAT S.A. Dans le même temps, la CUPRA Born qui est désormais le deuxième modèle le plus vendu de CUPRA, a célébré sa première année pleine sur le marché avec 31 400 unités livrées. CUPRA a vendu près de 300 000 véhicules depuis sa création en 2018.

Les principaux marchés européens de CUPRA sont l’Allemagne (58 400 unités, soit 89,9% de plus qu’en 2021), le Royaume-Uni (14 400 unités, +87,4%), l’Espagne (13 600 unités, +23,9%), l’Italie (11 300 unités, +83,9%), la France (7 600 unités, +86,5%), l’Autriche (5 400 unités, +157,6%) et la Suisse (5 000 unités, +38,3%). Au niveau mondial, la marque challenger non conventionnelle a enregistré une hausse considérable de ses ventes au Mexique (4 300 unités ; +120,0%), en Turquie (2 800 unités ; +879,6%) et en Israël (2 700 unités ; +138,8%).

En 2022, le développement mondial ambitieux de CUPRA a pris un nouvel élan avec son lancement sur le marché australien et l’ouverture de nouveaux City Garages à Lisbonne, Rotterdam et Sydney. En 2023, la marque prévoit d’étendre ce réseau mondial avec de nouvelles ouvertures à Berlin, Madrid et Paris.

SEAT a livré 232 700 voitures en 2022, soit une baisse de 40,5% par rapport à l’année précédente. La SEAT Arona a conservé sa position de modèle le plus vendu de la marque (71 000 unités ; -33,5% par rapport à 2021), suivie de la SEAT Ibiza (51 300 unités ; -46,4%), et de la SEAT Leon (41 500 unités ; -47,3%). Les marchés les plus importants de SEAT ont été l’Espagne (49 200 unités ; -30,4%), l’Allemagne (46 900 unités ; -36,0%), le Royaume-Uni (22 200 unités ; -48,4%), l’Italie (13 900 unités ; -35,2%) et la France (13 900 unités ; -48,8%). La marque a franchi une étape importante en 2022 avec la vente de son millionième SUV.

« La demande reste très élevée tant pour SEAT que pour CUPRA, avec des commandes record pour les deux marques. Notre force réside dans la capacité de nos marques à séduire et à offrir une large gamme de véhicules aux clients, avec des motorisations thermiques traditionnelles les plus efficaces et des véhicules 100% électriques. », a déclaré Kai Vogler, vice-président exécutif chargé des Ventes et du Marketing de SEAT S.A.

La production globale de l’entreprise, qui comprend également celle de l’Audi A1, s’est maintenue à des niveaux similaires à ceux de 2021. En effet, 478 954 voitures ont été produites, soit une baisse de 1,1% par rapport à l’année précédente (484 046 unités). Avec 366 764 véhicules, la production de l’usine de l’entreprise à Martorell a diminué de 4,8% en raison des pénuries d’approvisionnement.

Perspectives 2023

2023 sera une année riche en événements marquants pour l’entreprise. En effet, le rêve de CUPRA deviendra une réalité avec la présentation officielle de la version de série de la CUPRA Tavascan, le premier SUV sportif entièrement électrique de la marque. CUPRA élargira également son offre, avec de nouvelles versions et de nouvelles motorisations pour toute la gamme existante.

La marque SEAT ne sera pas en reste avec différentes améliorations et des mises à jour de ses modèles actuels. 2023 verra aussi le lancement de deux nouveaux scooters électriques : le SEAT MÓ 125 performance et une nouvelle version du SEAT MÓ 50.

Enfin, cette année marquera également le 30ème anniversaire de l’usine de SEAT S.A. à Martorell, une célébration qui donnera le coup d’envoi de l’électrification de l’entreprise.

En ce qui concerne les problèmes d’approvisionnement en 2023, Wayne Griffiths a ajouté : « La seule chose dont nous sommes certains, c’est que rien n’est garanti. Mais en donnant la priorité à la croissance de CUPRA et à l’électrification de SEAT S.A., nous sommes déterminés à relever tous les défis futurs et à les transformer en opportunités ».

Photos : CUPRA