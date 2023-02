Lamborghini lance de nouveaux showrooms aux États-Unis

Automobili Lamborghini a présenté son nouveau design de showroom avec deux concessionnaires américains repensés en janvier 2023. Des événements exclusifs de grande réouverture ont eu lieu à Lamborghini Westlake et Lamborghini Broward, Westlake desservant les communautés du nord de Los Angeles, Malibu et Santa Barbara, tandis que Broward soutient le marché du sud de la Floride. Leur présence est indubitable, brisant le moule de la vitrine typique avec leur design pur, moderne et à la pointe de la technologie, conforme aux valeurs fondamentales de la marque.

Les showrooms Westlake et Broward affirment l’engagement de la marque envers ses clients et la nouvelle direction du design pour l’avenir. Outre le dévoilement du nouveau design corporatif, la marque annonce une nouvelle année record en termes de ventes. Les États-Unis restent le plus grand marché unique au monde avec un total de 2 721 véhicules livrés en 2022, soit une augmentation de 10% par rapport à 2021. Le marché le plus performant aux États-Unis est la Californie, qui représente 25% des ventes totales aux États-Unis, suivie par la Floride à 19%. Les nouveaux Super SUV Urus Performante et Urus S, ainsi que l’Huracán STO, l’Huracán Tecnica et le coupé tout-terrain Huracán Sterrato contribueront à donner une nouvelle dimension aux ventes en 2023.

« En tant que plus grand marché mondial pour Lamborghini, les États-Unis ont ouvert la voie à des ventes record en 2022, la Floride jouant un rôle crucial dans le succès global de l’entreprise. Avec ce point de vente récemment rénové, nous sommes prêts à mieux soutenir et à offrir une expérience encore plus élevée à nos clients du sud de la Floride. Ceci est particulièrement important alors que la demande de véhicules de luxe continue d’augmenter et que notre transition vers une nouvelle ère de voitures électrifiées commence cette année. », a déclaré Stephan Winkelmann, PDG d’Automobili Lamborghini, lors de l’inauguration de Broward le 30 janvier 2023.

Le PDG d’Automobili Lamborghini Americas, Andrea Baldi, a assisté à l’événement Westlake le 18 janvier pour une cérémonie d’inauguration commémorant l’occasion. « Après la meilleure année en termes de ventes pour l’entreprise de son histoire, Lamborghini continuera de croître et d’évoluer en 2023. La Californie joue un rôle essentiel dans le succès global de la marque. En utilisant ce nouveau design de vente au détail, Lamborghini Westlake élève la barre de l’expérience client dans un domaine où l’appréciation des supercars et des véhicules de luxe fait partie intégrante de la culture communautaire. », a déclaré Andrea Baldi.

Photos : Lamborghini