CUPRA DarkRebel – Le virtuel devient réalité

Le showcar CUPRA DarkRebel n’est plus à présenter. Née d’une obsession, elle est la provocation maximale du design de la CUPRA. Une voiture de sport qui repousse les limites du design et de la performance et qui remet en question la façon dont les voitures seront imaginées et créées à l’avenir. C’est la traduction physique de la première voiture entièrement créée dans l’espace virtuel de CUPRA, pour une future génération de conducteurs. Voici la version réelle roulante et 100% électrique!



Plus de 270 000 configurations CUPRA provenant de la Tribu CUPRA, y compris des ambassadeurs de la marque comme les joueurs du FC Barcelone Alexia Putellas, Marc ter Stegen, Ansu Fati et l’acteur Daniel Brühl ont contribué à façonner le design du showcar CUPRA DarkRebel. Les données collectées par l’Hyper Configurator en ligne ont été injectées dans le design final du showcar CUPRA DarkRebel, qui est maintenant passé du monde virtuel au monde réel avec la révélation de la version physique à l’IAA de Munich.

Le résultat est une voiture de sport biplace 100% électrique, dotée d’une architecture de frein à inertie, qui reflète la passion et l’esprit de rupture de la marque CUPRA. Elle intègre une couleur de carrosserie liquide extérieure énigmatique rappelant le mercure, la lumière en tant que matériau tangible et une attention accrue à la durabilité.

Selon Wayne Griffiths, PDG de CUPRA : « Grâce à la passion et à la créativité de la tribu CUPRA, nous avons pu transformer l’une de nos obsessions les plus fortes en un véritable showcar. La CUPRA DarkRebel est la provocation maximale du design CUPRA. C’est une rebelle qui a un but : prouver que les voitures électriques du futur peuvent être sportives, sexy et émotionnelles. »

L’illumination est un élément clé du design du showcar CUPRA DarkRebel, à commencer par l’éclairage du logo. Elle souligne le dialogue entre le matériel et l’immatériel, montrant comment la lumière peut soutenir les couleurs et les matériaux et transformer la transparence des pièces cristallines en sculptures solides colorées numériquement. La signature lumineuse triangulaire emblématique de la CUPRA, qui émerge de la carrosserie et donne vie à la voiture, accentue l’aspect radicalement tranchant de l’avant du véhicule. Le concept d’éclairage est basé sur la décomposition du logo CUPRA en trois triangles, qui sont ensuite appliqués en tant que DRL (Daytime Running Lights).

La colonne vertébrale du véhicule, telle une quille de voilier faite d’un matériau transparent cristallin, relie l’avant et l’arrière de la CUPRA DarkRebel. Ce concept met l’accent sur le design progressif du véhicule, inspirant son attrait sportif.

Les surfaces sensuelles, combinées à des lignes acérées, créent une tension dans le design, exprimant une concentration d’énergie et d’objectif. Le tout est souligné par l’énigmatique couleur liquide de la carrosserie.

Le caractère fluide du violet foncé évolue et change en fonction de la façon dont la lumière ambiante touche la carrosserie du véhicule, ce qui renforce la position forte et donne le ton de la DarkRebel en tant que voiture de sport créée pour être conduite.

La DarkRebel est assise au sol et le design de ses roues est influencé par les voitures de course de la marque, dont les performances et l’efficacité sont les principaux attributs. Le logo CUPRA, de forme triangulaire, s’étend de manière paramétrique à l’ensemble de la roue, de la structure aux protections aérodynamiques en passant par les pièces en cuivre.

Le design extérieur avant-gardiste de la CUPRA DarkRebel est renforcé par ses dimensions de 4,5 mètres de long, 2,2 mètres de large et 1,3 mètre de haut, la DarkRebel prend vie, en particulier lorsque ses portes s’ouvrent à une hauteur de 2,2 mètres. Ces caractéristiques ont permis d’obtenir un habitacle 1/3 en contraste avec les proportions 2/3 de la carrosserie et les épaules fortes qui lui confèrent son âme sportive.

« La CUPRA DarkRebel représente tout l’ADN et les valeurs de la marque. Avec des épaules plus larges, un long capot et un habitacle plus bas, elle est centrée sur le conducteur. La CUPRA Dark Rebel est conçue pour entrer dans une nouvelle dimension où le désir, l’émotion et le dépassement des limites sont notre obsession. », a déclaré Jorge Diez, directeur du design de la CUPRA.

Le côté de la DarkRebel se caractérise par la connexion de la carrosserie avec l’avant et l’arrière grâce à des canaux sculptés sur la surface, qui révèlent tous les éléments techniques, comme un symbole de la relation entre l’extérieur et l’intérieur.

La CUPRA DarkRebel défie également les règles du design à l’intérieur. La dualité entre le muscle et le squelette, le corps et la structure, donne naissance à un cockpit inattendu et novateur. L’utilisation de la conception paramétrique et de la fabrication additive permet une approche plus substantielle de la durabilité. En entrant dans le véhicule, les passagers se retrouvent dans un environnement extrême, radical et accueillant, délimité par une toile élégante aux formes dynamiques, d’où émergent des structures brutes et légères. L’ensemble est couronné par les éléments de conduite, véritables joyaux du design, qui apportent précision par leurs formes et technologie de pointe, complétant ainsi un intérieur unique.

À l’intérieur du showcar, la simplicité et la pureté de l’habitacle sont complétées par le soin apporté à certains éléments clés de l’expérience de conduite.

L’élément clé de l’habitacle est la colonne centrale, avec ses formes asymétriques, sa légèreté et son aspect sculptural. Fabriquée à l’aide de la dernière technologie d’impression 3D en métal, elle offre des performances structurelles avec une légèreté maximale, émergeant de la base des sièges et s’étendant vers l’avant pour embrasser le conducteur. Il offre une position parfaite pour les éléments de conduite les plus importants. Grâce à son réglage longitudinal, synchronisé avec le glissement du pédalier, il offre un réglage ergonomique idéal pour une conduite sportive.

Un autre élément clé de l’intérieur est constitué par les sièges baquets Supersport, dont les appuis-tête sont recouverts de tissu tricoté en 3D et soutenus par une structure faite d’un matériau transparent cristallin et d’inserts en cuivre. Les sièges baquets sont montés bas et dépassent leurs limites grâce à leur forme légère, offrant un soutien latéral pour l’ensemble des jambes. De leur base, ils émergent vers le haut et prennent forme de manière surprenante. Dans leurs zones de contact, ils s’adaptent et embrassent les occupants pour offrir un maximum de confort et d’adhérence pour une conduite sportive.

L’un des principaux protagonistes à l’intérieur de la CUPRA DarkRebel est le volant, qui combine les géométries du monde de la course avec l’interactivité du monde des jeux. Les mains s’adaptent parfaitement à son ergonomie et le conducteur ressent dès le premier instant toute la puissance et le contrôle du showcar en mouvement.

À ce moment-là, le point d’attention suivant du conducteur est le levier de vitesses, situé dans la colonne centrale et fabriqué dans un matériau transparent cristallin, qui s’illumine et invite au toucher.

Une voiture de sport axée sur les performances, tant sur la route qu’en termes d’avancées technologiques. Sur le toit, une caméra thermique surveille l’état de l’habitacle et le système de climatisation intelligent ajuste la température et les flux d’air en conséquence, l’air sortant par des ouïes situées sous le pare-brise. Les ouïes, doublées d’un tissu extensible respirant développé dans le monde du sport de haut niveau, poussent et deviennent visibles en fonction de la quantité d’air fournie. Enfin, la couleur du rétroéclairage ambiant dans cette zone indique si l’intérieur se réchauffe ou se refroidit.

La communication par l’éclairage se poursuit grâce à l’utilisation d’une toile fluide sur l’habillage supérieur de l’habitacle qui crée un modèle parfait pour les effets de lumière, stimulant les émotions et les expériences des occupants. À l’intérieur, des matériaux durables fabriqués à partir de bambou biodégradable à 90 % sont également utilisés. La lumière traverse l’avant de l’habitacle, sous le pare-brise, émerge des côtés des sièges, les dossiers des sièges sont couronnés de lumière, créant une vibration qui peut changer de couleur entre le bleu foncé et un magenta et un violet réfléchissants et chatoyants. Les composants, tels que le volant, ajoutent à l’effet en brillant d’énergie.

La CUPRA DarkRebel offre une expérience utilisateur (UX) et une interface utilisateur (UI) de pointe. Reprenant l’état d’esprit et l’ADN numérique de la CUPRA, la CUPRA DarkRebel redéfinit l’expérience automobile en associant de manière transparente les mondes physique et numérique. En intégrant une expérience gamifiée, les utilisateurs ne se contentent pas de conduire, ils s’engagent dans une connexion permanente et immersive avec la tribu CUPRA.

Le parcours UX/UI de la CUPRA DarkRebel propose trois expériences uniques : Exponential Square, Exponential Cube et Exponential Infinite :

Exponential Square : amplifie l’expérience grâce à un cockpit numérique moderne, avec des graphismes futuristes et un avatar 3D personnalisable qui humanise l’expérience.

Exponential Cube : le véhicule assume son ADN de course, offrant une expérience électrisante inspirée des voitures de course de haute performance et du monde du jeu : positionnement sur la piste de course en temps réel, chronométrage des tours et données de performance.

Exponential Infinite : s’aventure dans les territoires inexplorés de la mobilité connectée. Pendant que la voiture est garée et chargée, les utilisateurs peuvent entrer dans Metahype, l’espace de CUPRA dans le métavers. La voiture offre aux utilisateurs la possibilité d’interagir avec la tribu CUPRA.

Ces trois expériences, contrôlées depuis le volant, adaptent l’ensemble de la voiture : l’extérieur, l’intérieur, l’éclairage, le son ainsi que des fonctions exclusives pour chaque expérience.

Photos : CUPRA