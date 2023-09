Voici l’intérieur de l’Audi Q6 e-tron qui sera la future norme

Conçue de l’intérieur vers l’extérieur : l’intérieur de la Nouvelle Audi Q6 e-tron est plus que jamais adapté aux besoins de l’utilisateur et a été repensé en conséquence. Par exemple, le design à fort contraste place volontairement des éléments au premier plan ou à l’arrière-plan, créant ainsi une architecture spatiale tridimensionnelle dont l’esthétique et l’ergonomie sont parfaitement adaptées aux occupants. L’Audi Q6 e-tron est le premier véhicule de la gamme basée sur la nouvelle plate-forme Premium Electric (PPE) et la nouvelle architecture électronique E3. Ces deux éléments servent de base pour repenser le design de l’intérieur et les fonctionnalités. La technologie, l’esthétique et la durabilité sont en parfait équilibre dans la Nouvelle Audi Q6 e-tron.

« La numérisation globale, l’importance centrale de la durabilité et de la liberté personnelle, les nouvelles définitions du temps bien occupé et du luxe – nous vivons incontestablement l’époque la plus passionnante de l’histoire du design automobile. C’est donc le bon moment pour que des esprits courageux et créatifs posent des questions innovantes et sortent des sentiers battus pour trouver des réponses intelligentes ailleurs. L’une de ces questions constitue le point de départ de notre nouveau processus de conception : que veulent vivre nos clients dans et avec leur véhicule ? Car leurs besoins et leurs désirs façonnent de manière unique l’espace, l’architecture et les fonctionnalités. En considérant l’intérieur comme le centre de la vie et de l’expérience de nos clients, nous rejetons le statu quo et concevons systématiquement le véhicule de l’intérieur vers l’extérieur. Avec la Nouvelle Audi Q6 e-tron, nous concrétisons notre vision dans le présent. », a déclaré Marc Lichte, Directeur d’Audi Design.

Intérieur : design unifié

L’intérieur présente des structures claires et met l’accent sur une ambiance chaleureuse. Le « Softwrap » s’étend des portes à la console centrale en passant par l’ensemble du cockpit, créant ainsi une sensation d’espace homogène et accueillant. Les couleurs et les matériaux de haute qualité, pour certains fabriqués à partir de matériaux recyclés, sont également utilisés pour les sièges.

Tous les éléments de l’habitacle sont ainsi réunis comme s’ils avaient été conçus comme un seul espace ; les occupants ont l’impression d’être dans un cocon douillet. Les matériaux utilisés ont été sélectionnés dans un souci de fonctionnalité et délimitent les différentes zones de l’habitacle par leur conception. Les zones qui mettent l’accent sur le confort se distinguent par leurs grandes surfaces et leurs matériaux souples. En revanche, les zones d’utilisation, conçues avec précision, sont habillées d’un noir brillant de haute qualité afin d’offrir la clarté nécessaire à l’interaction avec le véhicule.

L’objectif était de donner aux matériaux une présence beaucoup plus forte en augmentant leur densité et leur qualité. L’habillage intérieur devient alors un élément de design fonctionnel. Outre la sensation d’espace qu’elle procure, cette philosophie crée de la clarté ainsi que du confort et de la convivialité. Des buses d’aération horizontales, basses et fines, complètent harmonieusement l’aspect général. Un ensemble de commandes au look « black panel » est intégré dans la poignée de porte côté conducteur et se fond parfaitement à l’intérieur moderne. Il permet le contrôle des fonctionnalités les plus importantes, telles que le réglage des rétroviseurs, des sièges et des portes, ainsi que les réglages de l’éclairage et de la visibilité.

Esthétique durable : tissu Dinamica et Elastic Melange

Certains des matériaux utilisés dans le « Softwrap » sont produits de manière durable. Par exemple, le Softwrap de la finition S line utilise le tissu recyclé Elastic Melange, qui est fabriqué à partir de 100 % de polyester recyclé. Les Sièges Sport avec coutures contrastées sont également disponibles en option en Elastic Melange. Le tissu Argument, disponible en option pour les sièges de série et la garniture de toit, est fabriqué à partir du même matériau. Sur la finition S line et le modèle S, les Sièges Sport plus sont également disponibles en option en microfibre Dinamica (également un matériau recyclé) ou en cuir Nappa fin avec surpiqûres diamant. Les surfaces du tableau de bord sont livrées de série dans une peinture fine, Gris Volcan, dont certaines sont fabriquées à partir de matières premières renouvelables. Elles sont également disponibles en bois, soit en gomme naturelle en Brun Clair, soit en bouleau linéaire naturel Gris Pierre, ainsi qu’en aluminium brossé mat en Anthracite. Pour le modèle S, les clients peuvent choisir entre l’aluminium brossé mat en Anthracite, une structure en micro-twill de carbone ou une maille high-tech en Anthracite. Ce dernier est un tissu polyester innovant, d’aspect technique, doté d’une structure haptique et d’un nouveau look, fabriqué à partir de matériaux recyclés. Les tapis de sol de l’Audi Q6 e-tron sont fabriqués en Econyl. Ce matériau est fabriqué à partir d’anciens filets de pêche, de tapis et de déchets industriels recyclés.

PPE : espace et aptitude à l’utilisation quotidienne

L’Audi Q6 e-tron incarne l’ADN de la marque Audi et trouve un équilibre parfait entre des performances de conduite et de charge impressionnantes et l’innovation technique. Grâce à la nouvelle plateforme PPE, explicitement développée pour la mobilité électrique, le véhicule dispose également d’un intérieur spacieux qui semble aussi grandiose qu’il l’est, tout en étant parfaitement adapté à une utilisation quotidienne. Par exemple, l’intérieur offre de nombreux espaces de rangement et plateaux. La console centrale comporte deux porte-gobelets, un espace de recharge pour le téléphone portable et deux ports de recharge smartphone. Comme c’est le cas pour les véhicules électriques sans tunnel central, il y a plus d’espace pour les jambes, ce qui facilite l’accès aux sièges arrière, et le siège central arrière est très confortable.

Le coffre offre un espace de rangement de 526 litres. Lorsque la rangée de sièges arrière est rabattue, l’espace de rangement passe à 1 529 litres. Les sièges arrière se rabattent individuellement (40:20:40). Le coffre avant, situé sous le capot avant, offre un espace de rangement supplémentaire de 64 litres, où il est possible de ranger un câble de recharge (mode 3) ou des sacs de voyage de petite taille.

Le panorama numérique avec un écran incurvé autonome

Au-dessus du Softwrap, l’intérieur est dominé par le panorama numérique. Cet ensemble numérique comporte l’écran panoramique Audi MMI et l’écran du passager avant MMI (design incurvé et technologie OLED), avec l’Audi Virtual Cockpit de 11,9 pouces et l’écran tactile MMI de 14,5 pouces. Les écrans regroupés sont parfaitement intégrés au concept du design et donnent une impression d’espace à l’intérieur : la zone à la portée du conducteur est conçue comme un arc et l’écran reflète cela avec sa forme incurvée. De plus, la forme de l’écran incurvé rappelle le Singleframe qui définit le look d’Audi et un éclairage d’ambiance spécial donne l’impression que l’écran flotte la nuit.

Pour le passager avant, le panorama numérique est systématiquement et individuellement complétée par l’écran MMI de 10,9 pouces, qui est également parfaitement intégré au design du tableau de bord. Un mode de confidentialité active avec technologie d’obturation permet au passager de regarder des films en toute tranquillité sans distraire le conducteur. En même temps, il permet au passager d’aider le conducteur, pour la navigation par exemple. Dans la version de base, l’écran d’infodivertissement du passager présente une surface noire brillante.

L’affichage tête haute à réalité augmentée (AR) en option pour la Nouvelle Audi Q6 e-tron représente une avancée significative dans la technologie d’affichage chez Audi. Il reflète un grand plan d’image incliné à travers le pare-brise vers le conducteur, affichant des informations pertinentes telles que la vitesse, les panneaux de signalisation et les icônes d’assistance et de navigation. Le plan de l’image est incliné vers l’avant pour améliorer l’expérience de la réalité augmentée et le foyer de l’œil humain se déplace en même temps que l’image. Ce processus et la distance élevée de l’image virtuelle donnent l’impression que les éléments représentés flottent jusqu’à 200 mètres de distance et qu’ils interagissent directement avec l’environnement. Le conducteur peut comprendre rapidement les affichages sans être dérouté ou distrait par ces derniers, ils offrent une aide significative, en particulier dans des conditions de faible visibilité : le champ de vision du contenu AR correspond à une diagonale d’environ 88 pouces du point de vue du conducteur.

L’éclairage d’ambiance actif met en scène l’intérieur

En outre, l’éclairage d’ambiance actif offre un large éventail de fonctions de communication qui aident la voiture à interagir avec ses occupants, il enveloppe l’intérieur et le cockpit d’un arc généreux. Grâce à ses diodes électroluminescentes, la bande lumineuse a une luminosité allant jusqu’à 1 200 cd, et l’éclairage d’ambiance actif remplit trois fonctions essentielles. Tout d’abord, il contribue à la mise en scène de l’intérieur, par exemple avec une fonction d’accueil, et indique quand le véhicule est verrouillé et déverrouillé. L’éclairage d’ambiance actif se fond dans l’éclairage de contour, de sorte que si le premier est inactif, il apparaît dans la même couleur que le second. L’éclairage d’ambiance actif contribue également à la sécurité : par exemple, il permet de visualiser les clignotants dynamiques. Cependant, l’éclairage d’ambiance actif reste un affichage supplémentaire et ne remplace pas les clignotants dans le Virtual Cockpit. Enfin, il visualise également d’autres informations, telles que l’affichage du niveau de charge et de la progression de la charge, sous la forme d’une lumière pulsée (l’éclairage d’ambiance actif fait partie du Pack MMI Experience Pro).

L’assistant vocal à auto-apprentissage d’Audi et une boutique en ligne d’applications intégrée

La nouvelle plateforme électronique permet aux clients d’Audi de vivre plus que jamais l’expérience de la numérisation dans le véhicule. Premier véhicule basé sur la nouvelle architecture E3, l’Audi Q6 e-tron est équipée d’un intérieur numérique entièrement connecté. Différentes fonctions sont désormais reliées de manière intelligente, ce qui permet une nouvelle expérience intérieure et des fonctionnalités innovantes.

Parallèlement, Audi intègre une nouvelle plateforme d’infodivertissement uniforme dans l’Audi Q6 e-tron, développée avec l’éditeur de logiciels CARIAD et basée sur Android Automotive. Grâce à des mises à jour logicielles permanentes, tous les systèmes de la voiture sont mis à jour en temps réel.

Les acheteurs du premier modèle entièrement électrique construit à Ingolstadt bénéficieront du haut degré de connectivité du véhicule de plusieurs façons. Par exemple, les utilisateurs peuvent contrôler de nombreuses fonctions du véhicule à l’aide de l’assistant vocal à auto-apprentissage d’Audi, à la fois en ligne et hors ligne. Directement intégré au véhicule, l’assistant est désormais représenté pour la première fois par un avatar dans le tableau de bord (« Audi Assistant ») et l’affichage tête haute en réalité augmentée. L’utilisateur active l’assistant en prononçant la phrase « Hey Audi ». Il peut également l’activer via divers autres points de contact et l’application myAudi. En ce qui concerne la multimodalité, le nouveau concept d’affichage et d’utilisation permet au conducteur de rechercher la station de recharge la plus proche à l’aide d’un dialogue vocal et de faire une sélection dans la liste (qui est présélectionnée à l’aide de l’IA) grâce à l’écran tactile.

Les commandes vocales sont également affichées à l’écran sous forme de texte (« voir ce que l’on dit »). L’assistant numérique apprend en permanence du comportement de l’utilisateur pour lui offrir la meilleure assistance possible. Cette assistance peut être divisée en trois catégories : les suggestions proactives (les informations contextuelles sont utilisées pour suggérer de manière proactive et situationnelle des fonctions à activer), les routines intelligentes (les séquences de fonctionnement récurrentes sont automatisées, telles que l’utilisation de la climatisation du siège en fonction de certaines températures extérieures) et les listes intelligentes (telles que les listes d’appels).

Les utilisateurs peuvent également utiliser un grand nombre de leurs applications favorites directement sur l’écran du véhicule grâce à une boutique en ligne prévue à cet effet. En intégrant ce dernier, ayant été développé conjointement avec CARIAD et leur partenaire Harman Ignite, les clients peuvent accéder directement et intuitivement à des applications tierces populaires via l’écran tactile MMI au moyen d’une liaison de données dans le véhicule. Les applications sélectionnées sont installées directement sur le système d’infodivertissement d’Audi (sans qu’il soit nécessaire d’utiliser un smartphone) et les utilisateurs peuvent interagir par le biais de commandes vocales.

Système sonore 3D pour une précision acoustique maximale

Le système audio Bang & Olufsen Premium Sound System avec son 3D, disponible en option sur l’Audi Q6 e-tron, offre une précision acoustique maximale.

Un petit haut-parleur dans chaque montant de porte reproduit l’effet de hauteur ; le pare-brise reflète le son émis. La musique est perçue exactement comme elle a été enregistrée, pour une expérience sonore naturelle et impressionnante. Un amplificateur très efficace est au cœur du système audio Bang & Olufsen Premium, il alimente 22 haut-parleurs avec une puissance de 830 watts. Quatre d’entre eux sont intégrés dans les appui-têtes des sièges avant, une conception qui permet à Audi d’introduire pour la première fois ce que l’on appelle des zones sonores. Les basses des haut-parleurs dans les portières avant se trouvent dans un boîtier séparé, ce qui réduit les vibrations des pièces voisines et garantit une reproduction du son d’une grande précision. Cela améliore la qualité du son et réduit la propagation du son à l’extérieur du véhicule. Le découplage des haut-parleurs permet également d’obtenir des basses précises et volumineuses, et le lettrage lumineux met en scène le système audio la nuit.

Avec cet intérieur aux multiples facettes, qu’Audi considère comme « le centre de la vie et de l’expérience de nos clients », la Nouvelle Audi Q6 e-tron répond aux besoins de ses utilisateurs par le biais du design et de la technologie d’une manière impossible auparavant.

Photos : Audi