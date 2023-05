CUPRA DarkRebel – Un concept de voiture de sport virtuel

CUPRA repousse les limites du design automobile en dévoilant la CUPRA DarkRebel, une voiture de sport entièrement virtuelle. Incarnant l’esprit de performance et d’émotion de la marque challenger non conventionnelle, la CUPRA DarkRebel est le premier show car présenté dans Metahype, l’espace dédié de CUPRA dans le métavers.

Wayne Griffiths, PDG de CUPRA a déclaré : « Après 5 années passées à construire la marque CUPRA dans le monde contemporain, il est temps de penser à la prochaine étape. Notre prochain rêve. La CUPRA DarkRebel est l’interprétation ultime de notre vision. »

La CUPRA DarkRebel illustre l’ADN de CUPRA à la perfection, sans aucune limite. Plus qu’une prédiction, il s’agit plutôt d’une provocation qui prouve que le design est un dialogue et non un processus.

Un design avec l’ADN brut de CUPRA

La CUPRA DarkRebel se caractérise par ses lignes acérées et des proportions athlétiques de voiture de sport. Le tout associé à une architecture de « shooting break ». Le show car présente une face avant radicale et plus acérée que jamais. Le long capot sans fin arbore une forme de flèche qui procure une sensation de vitesse maximale, tandis que l’habitacle est repoussé vers l’arrière, pour créer des proportions attrayantes.

La signature lumineuse triangulaire caractéristique de la marque, fait l’objet d’une nouvelle approche. Elle jaillit de la carrosserie et donne vie à la voiture. Par ailleurs, la colonne vertébrale centrale relie l’avant et l’arrière du véhicule, constituant ainsi le squelette de cette voiture de sport 100% électrique.

Conçue autour du conducteur, la CUPRA DarkRebel offre un intérieur radical qui évolue avec une colonne vertébrale centrale asymétrique, qui fait office de noyau structurel de la voiture. La voiture est équipée de sièges baquets, d’un volant et d’un levier de vitesses modifiables, qui permettent à l’homme et à la machine de ne faire qu’un.

La CUPRA DarkRebel est conçue pour entrer dans une nouvelle dimension dans laquelle le désir, l’émotion et le dépassement des limites sont la force motrice de la marque.

Hyper Configurator

Libérée des contraintes physiques du monde réel, CUPRA repousse les limites et prolonge le design dans l’immatériel, intensifiant ainsi l’expérience. Le potentiel du monde virtuel renforce la créativité, stimule l’imagination et amplifie les sens. C’est pourquoi CUPRA a créé l’Hyper Configurator, un configurateur dans lequel la Tribu CUPRA peut exprimer sa créativité sans les contraintes physiques du monde réel.

Grâce à l’Hyper Configurator, les utilisateurs peuvent interagir dans différents environnements virtuels et expérimenter la création de couleurs, de matériaux et de revêtements inédits, avec des résultats exceptionnels. L’Hyper Configurator de CUPRA permet à sa Tribu de créer ses propres versions du show car, mais aussi d’influencer le design final d’un modèle physique qui sera présenté dans un avenir proche.

Selon le degré d’exponentialité choisi par l’utilisateur, allant du réalisme à l’imaginaire, l’Hyper Configurator permettra de modifier de manière dynamique les attributs et l’environnement de la voiture, tels que les couleurs, les graphiques et les effets de ce modèle.

L’Hyper Configurator permet de sélectionner l’un des trois environnements – l’Exponential square, l’Exponential cube et l’Exponential infinite, dans lesquels ils peuvent transformer le show car et créer leur propre CUPRA DarkRebel :

– Exponential square : la Tribu CUPRA peut ressentir le côté brut du design de CUPRA qui est inspiré par des éléments naturels tels que les minéraux et les pierres. Les utilisateurs peuvent expérimenter les textures brutes et les couleurs terre de CUPRA dans l’Hyper Configurator.

– Exponential cube : pour les amateurs de course automobile. C’est ici que l’on peut expérimenter le style numérique des lueurs des néons, des mouvements algorithmiques, des géométries paramétriques et des lumières fluorées. Élégant et éclatant, orthogonal et fluide à la fois.

– Exponential ∞ : le niveau le plus élevé d’Exponentialité se déconnecte totalement de la réalité pour embrasser un univers onirique, surréaliste et d’un autre monde. Un monde sans aucune contrainte physique. L’environnement et les choix de matériaux sont dominés par une sensation de pureté typique du métavers.

Une fois la configuration terminée, les utilisateurs peuvent partager une vidéo de leur modèle unique.

Avec son design sans pareil et sa technologie de pointe, la DarkRebel se démarque et fait sensation. Par la suite, la version physique du showcar CUPRA DarkRebel sera dévoilée et le design final sera influencé par les configurations des utilisateurs.

Photos : CUPRA