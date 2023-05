Des modèles Lamborghini colorés à la Milan Design Week 2023

Lamborghini a continué de célébrer son 60e anniversaire avec une exposition très spéciale lors de la Milan Design Week 2023, consacrée au design, aux couleurs, à la personnalisation et à l’art. Lors d’un événement exclusif à Segheria à Milan, le constructeur italien de super voitures de sport a dévoilé une triple édition limitée de 60 unités chacune dédiée aux Huracán STO, Huracán Tecnica et Huracán EVO Spyder. L’exposition s’est concentrée sur les processus suivis par Centro Stile, le célèbre centre de design de Lamborghini, et le département Ad Personam pour créer des spécifications intérieures et de nouvelles couleurs afin d’offrir la palette la plus large pour les demandes de personnalisation de ses clients. Outre les trois Huracán, la toute nouvelle Lamborghini Revuelto a également été présentée au groupe restreint de clients présents à l’événement.

« Les super voitures de sport concernent deux choses : la performance et le design, et la Semaine du design de Milan est un cadre idéal pour nous pour présenter ce dernier. Le Revuelto est le dernier ajout à un fier héritage d’automobiles à moteur V12 issues de Sant’Agata Bolognese, dont beaucoup sont devenues des icônes de l’histoire de l’automobile. Parallèlement à notre nouveau V12, les éditions spéciales de l’Huracán célèbrent non seulement le 60e anniversaire de notre marque, mais offrent également à nos clients peut-être la dernière chance d’acheter une Lamborghini à moteur V10 autrement épuisée. », a déclaré Stephan Winkelmann, PDG d’Automobili Lamborghini.

L’événement exclusif de Segheria à Milan, construit à l’origine en 1932 comme une scierie, est considéré comme un « Objet d’Art » depuis 2000. Segheria est l’endroit où des projets avant-gardistes, conceptuels et sans précédent – d’architectes et de designers de renommée mondiale – ont été présenté en première internationale depuis 23 ans, sous la direction artistique de Tanja Solci. Les invités ont été accueillis dans deux espaces dédiés. L’espace intérieur s’est concentré sur la première apparition européenne de la nouvelle Lamborghini Revuelto trois semaines après sa première mondiale à Sant’Agata Bolognese. La première super voiture de sport hybride rechargeable Lamborghini était flanquée d’un coin Ad Personam dédié, faisant référence au programme de personnalisation populaire pour les clients de la marque ainsi que de deux œuvres d’art : un croquis Revuelto de Mitja Borkert, responsable du design d’Automobili Lamborghini et « The Minotaur Genesis », la dernière œuvre d’art de l’artiste de renommée internationale Paolo Troilo. Le peintre italien a commencé cette œuvre d’art originale devant des invités au Lounge Monterey l’année dernière, en commençant par une toile vierge et en peignant du bout des doigts : une technique de signature qui l’a rendu unique dans le monde de l’art.

L’espace extérieur de Segheria était centré sur la célébration du 60e anniversaire. Des photos de super voitures de sport Lamborghini emblématiques ont préparé le terrain pour trois éditions du 60e anniversaire de l’Huracán. Chaque modèle anniversaire de la gamme V10 est strictement limité à 60 unités disponibles en deux livrées différentes qui mettent en valeur à la fois l’esprit et les lignes uniques caractérisant Huracán STO, Huracán Tecnica et Huracán EVO Spyder. Pour souligner davantage le caractère unique de ces séries spéciales, chaque voiture est agrémentée d’une plaque « 1 sur 60 » en fibre de carbone et du logo « 60e » peints sur les portes et brodés sur les sièges. Les éditions spéciales, composées des trois modèles dans six livrées différentes, démontrent l’engagement de Lamborghini envers les coloris Lamborghini frais et tendance, avec le processus de création de nouvelles couleurs expliqué lors de la présentation.

« Milan est l’une des capitales du design au monde, tandis que Sant’Agata Bolognese est l’épicentre du design automobile. Depuis le lancement d’icônes comme la Lamborghini Miura ou la Countach, les couleurs sont un atout majeur de notre marque. En collaboration avec nos collègues d’Ad Personam, nous créons souvent de nouvelles couleurs pour nos clients, améliorant encore la palette déjà étendue. Les couleurs peuvent changer l’attitude d’une super voiture de sport, la rendant encore plus sportive ou plus élégante. En fin de compte, les couleurs que nos clients choisissent pour leurs configurations sont le plus souvent l’expression de leur personnalité. », a expliqué Mitja Borkert.

L’édition du 60e anniversaire de la Huracán STO (Super Trofeo Omologata) est proposée en deux versions qui ont trouvé leur inspiration dans la mode et l’élégance, mettant en valeur le côté sophistiqué de cette super voiture de sport autrement axée sur la piste. Présentant des nuances de bleu mat avec la carrosserie en Blu Aegeus, les éléments sont embellis en Blu Astraeus qui peuvent être combinés avec des éléments en fibre de carbone apparents avec une finition Blu Mira. L’intérieur présente une combinaison d’Alcantara en Nero Cosmus (noir) et Grigio Octans (gris), des détails en Nero Ade et une broderie contrastante en Blu Amon (bleu). La deuxième livrée présente une carrosserie en Grigio Telesto (gris) et Nero Noctis (noir) combinées à de la fibre de carbone apparente, tandis que l’intérieur en Nero Cosmus et Grigio Octans Alcantara présente des surpiqûres et des détails en cuir en cuir Rosso Alala (rouge). Les deux versions ont le logo du 60e anniversaire brodé sur le siège et sont équipées de jantes Hek en aluminium forgé de 20 pouces avec une finition noire mate.

L’Huracán Tecnica est la variante la plus polyvalente de la gamme V10 de Lamborghini, établissant le pont entre style de vie et performance, parfaitement à l’aise en ville comme sur un circuit. Les 60 unités de l’édition anniversaire se concentrent sur cette dernière, puisant leur inspiration dans le sport automobile. La première des deux configurations disponibles, présentée lors de l’événement, présente une carrosserie en Bianco Asopo (blanc) rehaussée par des lignes en Verde Viper (vert), une couleur répétée dans les intérieurs Nero Ade Alcantara. La deuxième version est à l’opposé polaire, avec Grigio Telesto (gris) avec des détails en Nero Noctis (noir) et Rosso Mars (rouge), un contraste qui se retrouve à l’intérieur avec Nero Ade Alcantara (noir) et des détails en Rosso Alala ( rouge). Les deux versions spéciales sont équipées de jantes 20″ Damiso noir brillant.

L’EVO Spyder est la version la plus axée sur le style de vie de la gamme Huracán, capable de combiner les meilleures performances de sa catégorie avec un caractère raffiné et une architecture à ciel ouvert. L’édition dédiée au 60e anniversaire a un caractère résolument jeune, vivant et contemporain. La version présentée à Segheria présente une carrosserie en Verde Viper associée à Bianco Isi, tandis que l’intérieur est recouvert de Nero Ade Alcantara associé à Rosso Alala et Bianco Leda. La version alternative présente une carrosserie en Blu Le Mans avec des détails contrastés Bianco Isi (blanc). La même palette de couleurs est utilisée pour l’intérieur en Nero Ade Alcantara, agrémenté de broderies en Blu Amon (bleu) et de passepoils en Bianco Leda (blanc). Les deux versions spéciales sont équipées de jantes 20″ Damiso noir brillant.

L’événement de la Milan Design Week fait partie de la liste des célébrations internationales du 60e anniversaire de la marque Lamborghini, qui a débuté en janvier avec l’inauguration du musée Lamborghini récemment rénové à Sant’Agata Bolognese et l’exposition « The Future Began In 1963 ». Cela a été suivi par Lamborghini Day Japan – 60th Anniversary à Suzuka et s’est poursuivi avec Lamborghini Day UK – 60th Anniversary qui s’est tenu le 29 avril à Silverstone. Le 24 mai, la tournée « 60th Anniversary Giro » aura lieu en Italie et se terminera le 28 mai sur la Piazza Maggiore à Bologne par un Concours d’élégance ouvert au public, auquel plus de 150 Lamborghini sont attendues.

Photos : Lamborghini