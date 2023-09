CUPRA Formentor VZ5 BAT – 390 ch, noire et limitée à 500 exemplaires

La CUPRA Formentor VZ5 voit son caractère progressif s’assombrir avec l’introduction de l’édition limitée VZ5 BAT. Il n’y aura que 500 exemplaires de cette nouvelle venue dans la gamme, qui intègre une série d’éléments extérieurs et intérieurs destinés à renforcer l’émotivité du SUV de hautes performances.

« La CUPRA Formentor VZ5 BAT en édition limitée est une voiture extraordinaire aux performances exceptionnelles. Son design est expressif et provocateur, une nouvelle évolution des voitures à combustion de la marque. C’est une voiture qui bouleverse les perceptions avec son look noir enrichi de noir. Ses ajouts extérieurs renforcent son esthétique puissante et sportive, tandis que l’intérieur plus sombre crée une expérience de conduite encore plus émotionnelle. », a déclaré Sven Schuwirth, directeur d’exploitation de CUPRA.

La CUPRA Formentor VZ5 BAT intègre une série d’ajouts noirs à son design extérieur. Depuis les barres de toit, la calandre et le cadre noir brillant, les pièces d’habillage et les jantes en alliage de 20 pouces jusqu’aux coques de rétroviseur en fibre de carbone et aux sorties d’échappement noir brillant, les nouveaux éléments renforcent le caractère déterminé du SUV de hautes performances. Le nouveau look est incarné par le logo CUPRA en chrome foncé (à l’avant et à l’arrière) ainsi que par le lettrage CUPRA à l’arrière.

Dans l’habitacle de la Formentor VZ5 BAT, le sentiment de sportivité s’accentue avec une touche plus sombre. Dès que le conducteur saisit le volant et prend place dans les sièges baquets de série, des détails tels que l’encadrement en chrome noir des bouches d’aération et de la console centrale renforcent la personnalité du véhicule et la rendent encore plus évidente.

La CUPRA Formentor VZ5 est l’expression maximale des performances pour les passionnés d’automobile. Elle est équipée de l’emblématique moteur TSI (d’origine Audi) à cinq cylindres de 2,5 litres, qui délivre 390 ch (287 kW) et 480 Nm de couple.

La CUPRA Formentor VZ5 BAT est limitée à 500 unités, ce qui en fait la version la plus sombre et la plus exclusive de la gamme.

Photos : CUPRA