Un système audio haut-de gamme développé exclusivement pour la Bentley Batur

Bentley lève le voile sur l’extraordinaire nouveau système audio proposé aux clients de la Bentley Batur by Mulliner. Le système audio embarqué le plus exquis jamais créé, la nouvelle option « Naim for Mulliner » est le résultat de 10 000 heures de travail de développement, d’un nouveau matériel exceptionnel et d’un recalibrage complet du système. Le système audio « Naim for Mulliner » est une option à plus de 29 000 euros pour les 18 Batur fabriqués à la main par Mulliner à Crewe pour les clients.

En matière de systèmes audio embarqués, le système « Naim for Bentley » est considéré comme l’un des plus impressionnants disponibles aujourd’hui. Cependant, lorsqu’un nouveau modèle de carrosserie sur mesure a vu le jour, les ingénieurs de Crewe ont commencé à planifier la prochaine référence en matière de système audio embarqué.

Avec un partenariat de plus de 15 ans, le système « Naim for Bentley » constituait une base solide pour commencer le développement. Le système devait offrir une expérience musicale inégalée, avec de la présence, des détails, de la puissance, de la chaleur, de l’aération et de l’immersion, tout en utilisant les technologies les plus efficaces.

En collaboration avec Naim et Focal, plus de 56 exigences et recommandations ont été identifiées pour le système de 20 enceintes prévu pour le Batur. Le résultat est le fruit de 10 000 heures de développement d’innovations héritées des deux marques et combinées pour produire le summum de l’audio embarqué : « Naim for Mulliner ».

L’utilisation de haut-parleurs Focal sur mesure, placés dans les paniers de haut-parleurs uniques de Bentley, créés grâce à la fabrication additive, permet d’obtenir un changement significatif en termes de performances. Le système de 20 haut-parleurs comprend six haut-parleurs d’aigus, neuf haut-parleurs de médiums, deux haut-parleurs de graves, deux transducteurs de graves actifs et un subwoofer. Tous les haut-parleurs de milieu de gamme et les haut-parleurs d’aigus sont équipés de nouveaux haut-parleurs pour « Naim for Mulliner », tandis que les haut-parleurs de graves et le subwoofer ont été modifiés pour améliorer la linéarité et la dynamique.

Les nouveaux haut-parleurs sont dérivés des haut-parleurs Grand Utopia de Focal et, pour les haut-parleurs de milieu de gamme et les tweeters, ils sont dotés de cônes brevetés « M ». Le profil ‘M’ exclusif, fabriqué d’une seule pièce (sans capuchon anti-poussière), offre une rigidité incroyable et combine parfaitement les trois critères critiques pour un haut-parleur : rigidité, légèreté et amortissement. Cela permet d’obtenir une réponse en fréquence extrêmement linéaire avec un faible taux de distorsion et une meilleure dispersion du son. Ce cône très avancé offre un niveau de détail à couper le souffle, ce qui ajoute à l’expérience d’écoute et au réalisme captivant.

Le tweeter, en particulier, a été choisi pour produire des aigus soyeux. Sa diffusion grand angle caractéristique est bénéfique pour l’écoute « hors axe » dans les environnements automobiles. Composé d’un cône en aluminium/magnésium à profil « M », il offre un équilibre harmonique parfait et une pureté impressionnante. Le système combiné produit un son immersif, exaltant, chaleureux et puissant.

Le registre médium est sans doute le plus complexe à maîtriser dans un système audio. D’une part, il doit y avoir une transition en douceur avec les basses, d’autre part, il doit être accordé avec le tweeter en termes de dispersion et d’accélération. Cela détermine l’homogénéité du timbre et la spatialisation.

Focal s’est concentrée sur la fréquence à laquelle le cône se déforme, entraînant une distorsion, et réduisant drastiquement la résonance du tweeter. Grâce à l’analyse par éléments finis, un logiciel de simulation a permis de visualiser le comportement dynamique du matériau de suspension qui relie le cône et le panier, révélant ainsi les domaines dans lesquels les performances peuvent être améliorées. Ainsi, en ajustant le poids et la forme du matériau de suspension, il est possible de fabriquer le meilleur haut-parleur possible.

Chaque position du haut-parleur a été soigneusement choisie pour une intégration parfaite dans le système, créant ainsi une expérience musicale sans compromis. Lors de la conception du Batur, l’habitacle a été renforcé et rigidifié, en particulier au niveau des portes et de l’arrière de l’habitacle, ce qui a permis de réduire la distorsion et d’améliorer l’isolation du nouveau système « Naim for Mulliner ».

Les 18 clients qui ont déjà réservé leur Batur bénéficieront d’une expérience de co-création inégalée avec l’équipe de design Mulliner pour spécifier leurs voitures et choisir s’ils veulent inclure le système audio embarqué ultime. Le Batur est la prochaine étape de l’expansion de Mulliner, démontrant la demande pour des véhicules vraiment sur mesure qui combinent luxe et performance d’une manière que seule Bentley peut offrir.

Naim for Bentley fournit les systèmes musicaux les plus avancés au monde, à la fois à l’intérieur des Bentley sur la route et pour les auditeurs à la maison, grâce à une recherche incessante du son le plus pur. Champions du design et de l’ingénierie britanniques, Naim et Bentley travaillent en collaboration pour offrir le système d’équipement d’origine le plus puissant du marché.

Naim est lauréat du Queen’s Award pour son innovation et, après avoir récemment mis au point un système de traitement numérique du signal (DSP) novateur, il a réalisé qu’il pouvait appliquer une toute nouvelle approche à la mise en œuvre dans la voiture. Le DSP se retrouve au cœur même du système audio ‘Naim for Mulliner’, cette technologie innovante offrant une gamme de modes permettant d’optimiser l’image sonore de la voiture, en fonction de la position du siège et des préférences d’écoute. Cette technologie innovante offre une gamme de modes pour optimiser la scène sonore dans la voiture, en fonction de la position du siège et des préférences d’écoute.

Dans la voiture, les réglages sonores sont accessibles via un écran tactile HD de 12,3 pouces situé au centre du tableau de bord. Les clients peuvent configurer cet écran de différentes manières : en un seul écran, divisé 2:1 ou affichant trois fonctions différentes en même temps. Le design général met en valeur la simplicité d’utilisation avec une esthétique contemporaine et raffinée.

Le système audio Naim for Mulliner est compatible avec Spotify, Apple Music, TIDAL et Deezer (entre autres) et permet aux clients de profiter de leur propre choix de musique, de radio numérique ou de médias parlés tels que les livres audio et les podcasts.

Photos : Bentley