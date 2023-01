D28 Formentor e-HYBRID – Un bateau conçu par CUPRA et De Antonio Yachts

CUPRA élargit sa collaboration avec De Antonio Yachts avec le D28 Formentor e-HYBRID, son premier yacht électrifié, renforçant son engagement envers la durabilité et la performance.



La collaboration initiale en 2020 entre CUPRA et la société de yachts de hautes performances basée à Barcelone a donné naissance à un bateau de 400 ch capable d’atteindre une vitesse de pointe de 40 nœuds. Le design extérieur du bateau se distingue par des lignes droites, un caractère dynamique et des couleurs non conventionnelles. Le design extérieur avait une coque bleu pétrole distinctive, plusieurs accents en noir et en fibre de carbone ainsi qu’un certain nombre d’éléments distinctifs.

Les deux marques ont travaillé ensemble sur la conception du De Antonio Yachts D28 Formentor, un yacht de hautes performances inspiré du premier modèle conçu et développé uniquement pour la marque, le CUPRA Formentor. Après ce premier succès, la collaboration ajoute de l’électrification au mélange afin d’offrir un second modèle.

En plus du moteur de 400 ch, deux moteurs électriques rétractables de 15 kW sont intégrés au groupe motopropulseur, pour créer un système hybride, permettant au yacht de naviguer soit en mode thermique, soit en mode entièrement électrique. En navigant en mode 100% électrique, le D28 Formentor navigue en zéro émission dans les ports et les lacs restreints par exemple, c’est-à-dire zéro pollution de l’eau et très faibles émissions acoustiques.

Le yacht D28 Formentor bénéficie également d’une toute nouvelle option de peinture gris Graphene – de la palette de couleurs CUPRA – combinée à un pont en teck synthétique et à une sellerie grise.

CUPRA et De Antonio Yachts sont tous deux des challengers dans leurs secteurs respectifs. Avec le développement de la version D28 Formentor e-HYBRID, les deux sociétés renforcent leur volonté d’innovation et de progrès vers des véhicules plus respectueux de l’environnement, sur terre comme sur mer. CUPRA vise à créer un univers d’expériences autour de la voiture qui représente le style de vie de la marque.

« Nous adorons amener nos performances sur d’autres territoires. De Antonio est le partenaire idéal pour être le challenger non conventionnel dans un environnement complètement différent sur la mer. Maintenant, nous franchissons cette étape supplémentaire avec une version hybride du D28 Formentor qui sera officiellement présentée au public début 2023. », a déclaré Antonino Labate, directeur mondial de la stratégie, du développement commercial et des opérations chez CUPRA.

Photos : Vidéo – CUPRA