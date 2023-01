Pourquoi Porsche n’a pas pu utiliser la dénomination 911 Safari pour sa 911 Dakar?

Porsche ose lancer une sportive taillée pour le tout-terrain, reprenant les gênes d’anciennes 911 de course ayant gagné des rallyes comme le Dakar (1984 & 1986) et notamment le East African Safari Rally 1978 : la 911 Dakar. Mais à l’origine, le constructeur automobile de Stuttgart-Zuffenhausen voulait l’appeler Porsche 911 Safari. Alors pourquoi cette impossibilité d’utiliser le nom Safari?

Porsche et le rallye ont une longue histoire d’amour qui a été ponctuée de nombreux succès que cela soit sur des routes enneigées, des pistes de sable ou de boue. Faire une 911 surélevée de série adaptée à un usage sportif en tout-terrain est osé mais fidèle à la réputation avant-gardiste de Porsche qui l’a ainsi fait, bien que ce n’était pas gagné avec un risque d’abandon du projet en interne.

Porsche avait lancé le développement en 2012 de l’ancienne génération de 911. À cette époque, Porsche envisageait déjà de lancer un tel véhicule tout-terrain et de l’appeler la « 911 Safari », un nom très évocateur. Les véhicules de style Safari font référence à des voitures de sport avec des pneus plus imposants typés tout-terrain, une suspension rehaussant le véhicule et des protections du dessous.

Bien que le projet semblait viable dès le départ, les responsables des ventes et du marketing de l’entreprise avaient besoin d’être rassurés sur la rentabilité des ventes des modèles. Le concept d’une sportive tout-terrain était inédit et la production ne pouvait se faire qu’en série limitée proposée à un prix élevé.

Avant le lancement d’un modèle en série, originalement prévu en 2016, un concept car a été développé – dévoilé près de 10 ans après : le concept Porsche 911 Vision Safari de 2012. Le projet a été mis en pause durant quelques années jusqu’au lancement de la Porsche 911 type 992 en 2020.

De nouveaux développements ont dû être réalisés pour la nouvelle génération de 911 après avoir augmenté les prévisions des unités à produire (de 2 000 à 2 500 unités), réduit les coûts de développement et fixer le prix de vente à 222 020 € TTC. Porsche propose même des kits de décoration via son Pack Design Rallye qui coûte 26 061 euros TTC. De quoi rentabiliser un peu plus le développement de la voiture

Ainsi, quoi de mieux que d’appeler son véhicule « 911 Safari », nom qui avait été validé par le directoire de Porsche lors du lancement du programme quelques années en arrière. Ce nom est un hommage aux diverses participations au East African Safari Rally, d’autant plus que des livrées hommages sont disponibles en option sur la Porsche 911 Dakar.

Lors d’un entretien avec le média américain Edmunds.com, le directeur du programme « 911 Dakar », Thomas Krickelberg, a révélé que cette voiture de sport n’a pas pu porter le nom Safari en raison d’un différend avec Tata Group qui possède les droits automobiles sur ce nom. Il a commercialisé un SUV fabriqué portant le nom de Safari et destiné à certains marchés émergents dont l’Inde depuis 1997.

Bien que Porsche ait demandé l’autorisation à Tata d’utiliser le nom Safari accolé au 911, la permission fut refusée. La seule solution était de changer de nom « Dakar ». Ce nom qui est avant-tout celui de la capitale du Sénégal (donc tombant dans le domaine public) est également une marque – lorsqu’il est utilisé dans un contexte automobile – appartenant à l’organisation sportive Amaury Sport Organisation (ASO) qui organise le rallye Dakar annuel. Après s’être mis d’accord contre une bonne rétribution financière, « alors tout s’est bien passé », a indiqué Thomas Krickleberg tout en riant.

Face au succès des ventes de ce premier modèle tout-terrain, d’autres modèles avec la même philosophie pourrait voir le jour dans le futur; le PDG de Porsche, Oliver Blume, gardant la porte ouverte.

Photos : Porsche